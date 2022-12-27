艾玛（Emma Hague）仍然记得她第一次被法拉利迷住的情景。当时她是一位十七岁少女。她爱上了一辆棱角分明的意大利车。准确地说，是一辆F40。
“我父亲的一位好友到家中拜访。他刚买了一辆全新的法拉利，于是带我去兜风，”叙述回忆时她的双眼闪闪发亮。“最棒的是，最后回到家时，他让我把车开到我们家车道上。”
对那辆楔形法拉利 F40 的记忆至今仍让她面露笑容，并承认自己“彻底地迷上了法拉利”。从那一刻起有了未来自己也要拥有一辆跃马的梦想。
在当地法拉利经销商的推荐下，Emma 找到了马拉内罗和Tailor Made量身定制，在那里她能够向专家畅谈她梦寐以求汽车的样子
于是，当她在医疗行业数据分析公司取得显著事业成就后，终于在2014年实现了对法拉利的热情，购买了一辆458 Italia。然后，在获得她的法拉利经销商建议Tailor Made量身定制项目之后，虽感兴趣，但想等待合适的汽车出现：“它必须是辆令人惊叹的汽车。” 当812 GTS问世时，她决定“太好了！就选择这车款了！”
艾玛坐在德文郡美丽乡村的一个典型的英国村庄里，四周环绕着英格兰田园诗美景般的“西部乡村”，她清楚地回忆起在马拉内罗的访问。
“当我走进Tailor Made量身定制部门时，我完全不知所措，”她笑着承认道。这是她第一次近距离观看812 GTS，当时该车款还没有在英国正式推出。
虽然外观颜色与艾玛其中最珍爱的蓝宝石的蓝色非常相配，但内饰则精心融合了她最中意的其他一些色调
Tailor Made法拉利量身定制部门所提供选择多样的车身色调让她大吃一惊。在她拜访的同一天内，量身定制团队已成功地调配出搭配她心爱蓝宝戒指的特殊蓝色，并以她的名字命名。她自豪地补充道，脸上有一丝兴奋的红晕。
艾玛心里没有既定的“设计风格”。但是，“我知道自己想要什么，因为 812 GTS 是一款经典、漂亮的汽车，”她兴奋地说。“我想添加一些细致、优雅的细节。我一直很喜欢Poltrona Frau皮革制品，以及 Loro Piana的羊绒产品。”
量身定制专家设计出一种羊绒特殊应用方式，让一条弯曲的灰色羊毛条纹从座椅边缘延伸至中央控制台下方。“我会把它比作一件晚礼服，侧面饰有华丽细条纹，采用与众不同的面料。”
此外，她最喜欢的色调：灰色、蓝色和红色也大量用于车内饰上。其中Poltrona Frau 皮革座椅，她选择了一种少见的“Amarone 红” 。皮革仪表盘的中央表盘上也采用了红色调。
“红色、海军蓝和灰色搭配起来是如此美丽。也是我在冬季或夏季通常穿的颜色，”她说。恰到好处的是，红色头枕上搭配了灰色手工缝制的跃马标志。
艾玛最终看到了她那独一无二的跃马时感动得流下了眼泪，形容它是“一辆华丽的汽车”
“我没有设计背景，”她承认道。“我只知道我喜欢什么。” 事实上，在此高度个性化的个案中，这位“本质其实是一个乡村女孩”的汽车爱好者选择了位于前格栅和后备箱背面的跃马徽章。有别于常见的抛光版本，她选择了低调的哑光饰面。车内包括通风口，所有镀铬部件同样采用哑光处理。于是产生了一种“缎面效果，如同拉丝铝外观，”她说。
所以，她对这个Tailor Made量身定制冒险的最终结果满意吗？“哦，这比我想象的还要更好，”她兴高采烈地喘了口气说，回忆起她在埃克塞特经销商处购买 812 GTS 的激动人心的一天，艾玛露出了灿烂的笑容。“我热泪盈眶，”她回忆道。“我简直不敢相信它有多么美丽。就因为它是一辆如此华丽的汽车，我感到非常地激动，”她说着，不可置信般慢慢地摇了摇头。“真是......一辆无与伦比的汽车。”