艾玛（Emma Hague）仍然记得她第一次被法拉利迷住的情景。当时她是一位十七岁少女。她爱上了一辆棱角分明的意大利车。准确地说，是一辆F40。

“我父亲的一位好友到家中拜访。他刚买了一辆全新的法拉利，于是带我去兜风，”叙述回忆时她的双眼闪闪发亮。“最棒的是，最后回到家时，他让我把车开到我们家车道上。”

对那辆楔形法拉利 F40 的记忆至今仍让她面露笑容，并承认自己“彻底地迷上了法拉利”。从那一刻起有了未来自己也要拥有一辆跃马的梦想。

