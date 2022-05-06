实际上，不管战果如何，法拉利车队一直都在美国赛场大放异彩，这在很大程度上归功于易吉·奇内蒂（Luigi Chinetti）及其北美赛车队的雄心壮志和决心。





奇内蒂是一位意大利耐力赛车手和企业家，他在第二次世界大战爆发时移居纽约并决定留下来。他在美国结婚并育有一子，与美国富有的赛车兄弟会往来频繁。



