伊莫拉已成为了遥远的记忆，法拉利车队本周末抵达佛罗里达州，目前分别以11分和27分领先于车队和车手积分榜。
夏尔·勒克莱尔（Charles Leclerc）和卡洛斯·塞恩斯（Carlos Sainz）将凭借既可靠又快速的F1-75赛车与群雄角逐，力争登上领奖台，迈阿密国际赛车场作为2022年F1名单的最新成员，将为车队提供308.37公里的纯粹极速竞技良机。
1964 年美国大奖赛的沃特金斯峡谷赛道上，约翰·苏提斯驾驶着他的蓝白色法拉利 158
实际上，不管战果如何，法拉利车队一直都在美国赛场大放异彩，这在很大程度上归功于易吉·奇内蒂（Luigi Chinetti）及其北美赛车队的雄心壮志和决心。
奇内蒂是一位意大利耐力赛车手和企业家，他在第二次世界大战爆发时移居纽约并决定留下来。他在美国结婚并育有一子，与美国富有的赛车兄弟会往来频繁。
作为一名赛车手，奇内蒂（左）在赛道上与他的车手一样轻松，仿佛他在销售法拉利给赛车界一样
1946年，他回到欧洲，正如传说所说，他与恩佐·法拉利在摩德纳度过了一个难忘的平安夜，讨论如何最好地创造战后财富。对于恩佐而言，未来十分明朗---带着V12 125 S重返赛场。而奇内蒂看到了向其美国新朋友们出售欧洲最快最漂亮赛场的价值所在，这是个千载难逢的绝佳时机：他要成为法拉利在美国的独家代理，为其客户提供服务。
作为新合作伙伴关系的一部分，第一辆走出马拉内罗大门横渡大西洋的跃马跑车是166 MM Barchetta，随后是一辆166 Corsa Spider，两款车型都在抵达美国大陆之前就已售出。魔法大门已经打开，彼时，奇内蒂唯一需要做的就是说服这个新市场法拉利是唯一值得拥有的汽车。他明白最快的方法就是在比赛上夺冠。
1964 年的美国大奖赛开始，照片中央是 John Surtees 的蓝白色法拉利。 右边是他的队友洛伦佐·班迪尼（Lorenzo Bandini）
幸运的是，奇内蒂在驾驶方面也毫不懈怠。他在1931年就创造了速度记录，在33小时6分28秒内以150.9公里/小时的平均速度行驶了5000英里。他将英勇精神转移耐力赛上； 在1932年至1934年间，他两次夺冠，并在三场勒芒比赛中获得第二名，参加了泛美越野大赛（Carrera Panamericana，被称为世界上最危险的比赛），并两次摘下巴黎12小时耐力赛桂冠。
那时在美国，奇内蒂可以使用任何一辆他需要的新款法拉利赛车，他的事业开端最初是通过采购跃马赛车并代表客户参加耐力赛，甚至经常会使用真正的赛车手参赛，以便确保获得当天的最佳战绩。
凭借在 F1 和耐力赛中的胜利，NART 成为法拉利的完美广告
到50年代后期，他已经打下一片江山，建立了自己的北美赛车队（NART），车队标志以跃马为中心，顶部横跨美国国旗，下方则是全新的字母缩写。
事实证明，NART就是法拉利的完美广告。1961年，超过7辆NART赛车在赛百灵耐力赛上亮相，来自马拉内罗的艳丽红色和超凡性能跑车让美国人为之疯狂。
然而，尽管耐力赛获得了无数的胜利和赞誉，但最终将NART推上全球浪尖的是恩佐本人。1964年，在与国际汽联发生争执后，法拉利做出了震惊世人的举动，他交出了国际汽联参赛者的执照，宣布他的赛车将永远不会再以意大利红色参赛。他们说到做到，至少在该赛季最后两场F1大奖赛比赛中如此。
约翰·苏尔蒂斯（John Surtees）在欧洲测试 158，然后将其送去参加美国大奖赛
在美国沃特金斯格伦赛道的倒数第二场比赛中，奇内蒂让每辆法拉利赛车都涂上了NART车队的蓝白色涂装，并再次参加了墨西哥的决赛。英国车手约翰·苏尔蒂斯（John Surtees）驾驶着蓝白相间的法拉利158冲过终点线，为自己赢得了车手冠军和法拉利车队冠军。
遗憾的是，所有美好的事物终会结束。法拉利车队以红装重返赛场，在随后的几年中，慢慢淡出耐力赛，走向门槛较低且更熟悉的一级方程式赛车世界。奇内蒂最后驾驶由工厂制造的275 GTS4 NART Spider赛车完成了绝美的告别演出，但到了80年代，一切都结束了。
奇内蒂的任务已经完成了。美国已深深爱上了法拉利，全美人们都将翘首以待勒克莱尔和塞恩斯周日下午的亮相。