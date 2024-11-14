Ferrari logo
Ferrari logo
搜索

比赛

伟大约翰

约翰·苏尔特斯 (John Surtees) 已经是一位世界冠军摩托车手，在他加入法拉利车队之后又赢得了一级方程式赛车冠军。为了纪念这位非凡双料冠军的六十周年——他在赛车界的成就至今无人能及。我们向最后一位为法拉利车队夺得世界冠军的英国车手致敬
撰文: Davide Marchi
至今只有一名车手曾经同时赢得摩托车赛和一级方程式赛车世界冠军。他就是约翰·苏尔特斯 (John Surtees)，最后一位驾驶法拉利赛车赢得世界冠军的英国车手。约翰·苏尔特斯并不是一位普通的赛车手：“他的血管里流淌着石油！”一则五十年代的英国广告如此宣称。苏尔特斯出生于英国萨里，从小在赛车环境中长大。其父杰克经营着一家摩托车店，母亲多萝西也是一名摩托车手。1949 年，年仅 14 岁的苏尔特斯第一次体验了摩托车赛。当时，他坐在父亲的边车上，参与特伦特公园的一场草地赛道车赛。虽然父子赢得那场比赛，但是赛事管理员发现小苏尔特斯未成年，于是被取消了比赛资格。

上图：雪茄形状的法拉利158 F1赛车在1964年6月的比利时大奖赛斯帕-弗朗科尔尚赛道上驰骋

但年轻的苏尔特斯坚持地走上了赛车这条路。于 1950 年开始在当地参加摩托车比赛，并于 1952 年转为职业选手。他首次驾驶诺顿摩托车参加世界摩托车锦标赛，之后转而驾驶意大利 MV 阿古斯塔品牌摩托车，并以此成为历史上最成功的车手与摩托车组合之一。苏尔特斯共夺得七次世界冠军，其中三次是在 1958 年、1959 年和 1960 年的 350cc 级别比赛中，另外四次是在 1956 年和 1958 年至 1960 年，连续三年在这项运动的顶级 500cc 级别比赛中夺冠。

据说，英国车手 迈克·霍索恩(Mike Hawthorn) 是第一个建议苏尔特斯改驾驶四轮汽车的人。这位法拉利赛车手刚刚赢得 1958 年一级方程式世界锦标赛，在伦敦公园巷举行的年度最佳运动员颁奖典礼上，他刚好与苏尔特斯同桌，于是这位调皮的约克郡人显然打趣道：“嘿，约翰，有空也试试驾驶赛车吧。四轮比较容易平衡！”

一年后，莲花车队东家科林·查普曼（Colin Chapman）找到了苏尔特斯，并为他提供了一辆一级方程式赛车，以便这位新晋赛车手参加与本身摩托车运动不冲突的赛事。苏尔特斯很快就证明了自己的价值，在英国大奖赛上获得亚军。他在 MV Agusta 工作期间学会了一些意大利语，因为车队的机械师不会说英语，而且他知道马拉内罗员工及其创始人恩佐法拉利也不会说英语。苏尔特斯知道恩佐是一个极其苛刻的人，他对工程师和车手的要求很高，并且毫不掩饰不惜一切代价想要获胜的强烈愿望。因此，当马拉内罗第一次主动联系他时，这位优秀年轻英国车手礼貌地回答道：“不用了”。苏尔特斯只是觉得自己还没有准备好前往“法拉利红色星球”。

上图，从左至右：1957年，苏尔蒂斯骑着一辆250cc的MV Agusta Bialbero双轮摩托；在马拉内罗与恩佐·法拉利（左）合影；1964年5月的摩纳哥大奖赛上的苏尔蒂斯；1964年10月25日，在墨西哥城赢得F1世界冠军头衔，与比赛冠军丹·格尼并肩而立

但他最终于 1963 年与马拉内罗签约。恩佐一向喜欢英国车手。他认为，他们比其他国籍的车手准备得更充分，也更有可能抓住时机，即使有时这意味着要承担较大的风险。苏尔特斯和恩佐·法拉利之间很快就达成了默契。而且恩佐很欣赏这位外国人会说一点意大利语，这让他更容易融入车队。苏尔特斯效力于法拉利车队的首个赛季正值其重建之年。此前，帮助法拉利车队夺得 1961 年两项一级方程式锦标赛冠军的工程人员大量离队，但他仍然在艰难的纽伯格林赛道赢得了自己的首场胜利。

法拉利车队于1964 年推出了一款全新的赛车——158 F1。其上搭载一台全新的 90 度 V8 发动机，得益于新的直接喷射系统，该发动机可输出超过 210 马力。当苏尔特斯赢得非锦标赛锡拉丘兹大奖赛时，他的赛车生涯开始一帆风顺。然而，该赛季的开局并不那么令人鼓舞，苏尔特斯在荷兰获得了亚军，另有三名车手退赛。但他在英格兰获得了季军，成为一个转折点。随后，他又于同年在八月和九月分别在德国和意大利取得胜利，重新回到冠军争夺战中。


上图：1966年，苏尔蒂斯在勒芒24小时耐力赛准备期间，在法拉利维修区的幕后场景

十月初，苏尔特斯则在沃特金斯格伦赛道落后于英国同胞格雷厄姆·希尔（Graham Hill），获得第二名。这意味着在锦标赛历史上，冠军之争将第三次进入白热化阶段。十月下旬，大奖赛于墨西哥城展开。格雷厄姆·希尔驾驶 BRM 赛车以 39 分领先，苏尔特斯获得 34 分紧追其后，接着是莲花车队的吉姆·克拉克30分殿后。只要苏尔特斯不获胜，或者克拉克未能获胜且苏尔特斯的排名不超过第三，希尔即使获得第三名仍可夺冠。法拉利车手需要获胜或获得第二名，在希尔不能优于第四名的情况下。若克拉克要想夺冠，则苏尔特斯成绩不能优于第三名，以及希尔成绩不能优于第四名。

比赛一开始，克拉克就表现完美，而苏尔特斯则相对落后。克拉克在第一圈就领先丹·格尼 (Brabham) 和班迪尼（Bandini）两秒，而希尔和苏尔特斯分别排在第十和第十三位。到第 18 圈时，克拉克仍是领先于格尼、希尔、班迪尼和苏尔特斯。届时班迪尼开始对希尔施加压力，在意大利车手多次接近成功后，这位通常冷静的英国人在通过发夹弯时忍不住愤怒地挥舞着拳头。一圈之后，不可避免的事情发生了，当时法拉利赛车在同一个发夹弯对 BRM 进行攻击。两辆赛车相撞并且失控旋转。尽管两人都仍然能够继续比赛，但苏尔特斯抓住机会夺得第三名。


上图：约翰·苏尔蒂斯驾驶编号为7的法拉利158 F1赛车，身穿NART的蓝白涂装，在墨西哥城的埃尔玛诺斯·罗德里格斯赛道上参赛

于是让该场赛成为赛车史上最戏剧性的决赛之一。当比赛还剩八圈时，由克拉克领先，但在发夹弯处失算误入一片油污失去优势。于是让格尼夺得了方格旗，苏尔特斯则获得第二名，这意味着这位英国车手以一分之差领先不幸的希尔，后者再度落后排在第 11 位。法拉利同时还夺得了第二个车队冠军。今年是该赛道历史上那个不平凡日子的六十周年纪念。

“伟大约翰”苏尔特斯（人们亲切地称他为“伟大约翰”）于 2017 年去世，享年 83 岁。他依然是赛车运动界的不朽的传奇人物。

上图：墨西哥城埃尔玛诺斯·罗德里格斯赛道比赛结束后的瞬间，苏尔蒂斯成为首位在两轮和四轮项目中都获得世界冠军的车手

自苏尔特斯以来，另有六名英国车手曾代表法拉利车队参赛：迈克·帕克斯（1966-1967 年）、乔纳森·威廉姆斯（1967 年）、德里克·贝尔（1968 年）、奈杰尔·曼塞尔（1989-1990 年）、埃迪·埃尔文（1996-1999 年）和奥利弗·贝尔曼，他在2024 年 3 月沙特阿拉伯大奖赛上首次亮相，替补身体不适的卡洛斯·塞恩斯上场后获得第七名。贝尔曼成为第十四位驾驶法拉利参加一级方程式世界锦标赛的英国车手。已多次获得世界冠军荣耀的刘易斯·汉密尔顿将在下个赛季加入法拉利车队，成为第十五位驾驶跃马赛车参加一级方程式世界锦标赛的英国车手。
封面图：1964年6月，约翰·苏尔蒂斯驾驶法拉利158 F1赛车参加在鲁昂莱萨尔特举行的法国大奖赛，处于跌宕起伏的赛季之中，直到最后一场比赛才决出胜负，最终他加冕为一级方程式世界冠军。
本文摘自《法拉利官方杂志》第64期