但年轻的苏尔特斯坚持地走上了赛车这条路。于 1950 年开始在当地参加摩托车比赛，并于 1952 年转为职业选手。他首次驾驶诺顿摩托车参加世界摩托车锦标赛，之后转而驾驶意大利 MV 阿古斯塔品牌摩托车，并以此成为历史上最成功的车手与摩托车组合之一。苏尔特斯共夺得七次世界冠军，其中三次是在 1958 年、1959 年和 1960 年的 350cc 级别比赛中，另外四次是在 1956 年和 1958 年至 1960 年，连续三年在这项运动的顶级 500cc 级别比赛中夺冠。

据说，英国车手 迈克·霍索恩(Mike Hawthorn) 是第一个建议苏尔特斯改驾驶四轮汽车的人。这位法拉利赛车手刚刚赢得 1958 年一级方程式世界锦标赛，在伦敦公园巷举行的年度最佳运动员颁奖典礼上，他刚好与苏尔特斯同桌，于是这位调皮的约克郡人显然打趣道：“嘿，约翰，有空也试试驾驶赛车吧。四轮比较容易平衡！”

一年后，莲花车队东家科林·查普曼（Colin Chapman）找到了苏尔特斯，并为他提供了一辆一级方程式赛车，以便这位新晋赛车手参加与本身摩托车运动不冲突的赛事。苏尔特斯很快就证明了自己的价值，在英国大奖赛上获得亚军。他在 MV Agusta 工作期间学会了一些意大利语，因为车队的机械师不会说英语，而且他知道马拉内罗员工及其创始人恩佐法拉利也不会说英语。苏尔特斯知道恩佐是一个极其苛刻的人，他对工程师和车手的要求很高，并且毫不掩饰不惜一切代价想要获胜的强烈愿望。因此，当马拉内罗第一次主动联系他时，这位优秀年轻英国车手礼貌地回答道：“不用了”。苏尔特斯只是觉得自己还没有准备好前往“法拉利红色星球”。