但年轻的苏尔特斯坚持地走上了赛车这条路。于 1950 年开始在当地参加摩托车比赛，并于 1952 年转为职业选手。他首次驾驶诺顿摩托车参加世界摩托车锦标赛，之后转而驾驶意大利 MV 阿古斯塔品牌摩托车，并以此成为历史上最成功的车手与摩托车组合之一。苏尔特斯共夺得七次世界冠军，其中三次是在 1958 年、1959 年和 1960 年的 350cc 级别比赛中，另外四次是在 1956 年和 1958 年至 1960 年，连续三年在这项运动的顶级 500cc 级别比赛中夺冠。
据说，英国车手 迈克·霍索恩(Mike Hawthorn) 是第一个建议苏尔特斯改驾驶四轮汽车的人。这位法拉利赛车手刚刚赢得 1958 年一级方程式世界锦标赛，在伦敦公园巷举行的年度最佳运动员颁奖典礼上，他刚好与苏尔特斯同桌，于是这位调皮的约克郡人显然打趣道：“嘿，约翰，有空也试试驾驶赛车吧。四轮比较容易平衡！”
一年后，莲花车队东家科林·查普曼（Colin Chapman）找到了苏尔特斯，并为他提供了一辆一级方程式赛车，以便这位新晋赛车手参加与本身摩托车运动不冲突的赛事。苏尔特斯很快就证明了自己的价值，在英国大奖赛上获得亚军。他在 MV Agusta 工作期间学会了一些意大利语，因为车队的机械师不会说英语，而且他知道马拉内罗员工及其创始人恩佐法拉利也不会说英语。苏尔特斯知道恩佐是一个极其苛刻的人，他对工程师和车手的要求很高，并且毫不掩饰不惜一切代价想要获胜的强烈愿望。因此，当马拉内罗第一次主动联系他时，这位优秀年轻英国车手礼貌地回答道：“不用了”。苏尔特斯只是觉得自己还没有准备好前往“法拉利红色星球”。
但他最终于 1963 年与马拉内罗签约。恩佐一向喜欢英国车手。他认为，他们比其他国籍的车手准备得更充分，也更有可能抓住时机，即使有时这意味着要承担较大的风险。苏尔特斯和恩佐·法拉利之间很快就达成了默契。而且恩佐很欣赏这位外国人会说一点意大利语，这让他更容易融入车队。苏尔特斯效力于法拉利车队的首个赛季正值其重建之年。此前，帮助法拉利车队夺得 1961 年两项一级方程式锦标赛冠军的工程人员大量离队，但他仍然在艰难的纽伯格林赛道赢得了自己的首场胜利。
法拉利车队于1964 年推出了一款全新的赛车——158 F1。其上搭载一台全新的 90 度 V8 发动机，得益于新的直接喷射系统，该发动机可输出超过 210 马力。当苏尔特斯赢得非锦标赛锡拉丘兹大奖赛时，他的赛车生涯开始一帆风顺。然而，该赛季的开局并不那么令人鼓舞，苏尔特斯在荷兰获得了亚军，另有三名车手退赛。但他在英格兰获得了季军，成为一个转折点。随后，他又于同年在八月和九月分别在德国和意大利取得胜利，重新回到冠军争夺战中。
十月初，苏尔特斯则在沃特金斯格伦赛道落后于英国同胞格雷厄姆·希尔（Graham Hill），获得第二名。这意味着在锦标赛历史上，冠军之争将第三次进入白热化阶段。十月下旬，大奖赛于墨西哥城展开。格雷厄姆·希尔驾驶 BRM 赛车以 39 分领先，苏尔特斯获得 34 分紧追其后，接着是莲花车队的吉姆·克拉克30分殿后。只要苏尔特斯不获胜，或者克拉克未能获胜且苏尔特斯的排名不超过第三，希尔即使获得第三名仍可夺冠。法拉利车手需要获胜或获得第二名，在希尔不能优于第四名的情况下。若克拉克要想夺冠，则苏尔特斯成绩不能优于第三名，以及希尔成绩不能优于第四名。
比赛一开始，克拉克就表现完美，而苏尔特斯则相对落后。克拉克在第一圈就领先丹·格尼 (Brabham) 和班迪尼（Bandini）两秒，而希尔和苏尔特斯分别排在第十和第十三位。到第 18 圈时，克拉克仍是领先于格尼、希尔、班迪尼和苏尔特斯。届时班迪尼开始对希尔施加压力，在意大利车手多次接近成功后，这位通常冷静的英国人在通过发夹弯时忍不住愤怒地挥舞着拳头。一圈之后，不可避免的事情发生了，当时法拉利赛车在同一个发夹弯对 BRM 进行攻击。两辆赛车相撞并且失控旋转。尽管两人都仍然能够继续比赛，但苏尔特斯抓住机会夺得第三名。
于是让该场赛成为赛车史上最戏剧性的决赛之一。当比赛还剩八圈时，由克拉克领先，但在发夹弯处失算误入一片油污失去优势。于是让格尼夺得了方格旗，苏尔特斯则获得第二名，这意味着这位英国车手以一分之差领先不幸的希尔，后者再度落后排在第 11 位。法拉利同时还夺得了第二个车队冠军。今年是该赛道历史上那个不平凡日子的六十周年纪念。
“伟大约翰”苏尔特斯（人们亲切地称他为“伟大约翰”）于 2017 年去世，享年 83 岁。他依然是赛车运动界的不朽的传奇人物。