绝美法拉利飞驰于艳阳下

从穿过科利奥 (Collio) 古老葡萄园的弯道到横跨格拉多泻湖的直道，从的里雅斯特帝国大道一直到沿海的波浪形道路：弗留利-威尼斯朱利亚 (Friuli-Venezia Giulia)为意大利最东侧的地区，与斯洛文尼亚接壤，为法拉利 296 GTS 的试驾提供了一条从各个方面都精彩的路线。

法拉利 GT 车手米格尔·莫利纳 (Miguel Molina) 在短短几天内获得了极富乐趣的驾驶体验。他已在多场车赛中取得了胜利，其中包括夺得斯帕 24 小时耐力赛的冠军。

