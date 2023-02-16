绝美法拉利飞驰于艳阳下

从穿过科利奥 (Collio) 古老葡萄园的弯道到横跨格拉多泻湖的直道，从的里雅斯特帝国大道一直到沿海的波浪形道路：弗留利-威尼斯朱利亚 (Friuli-Venezia Giulia)为意大利最东侧的地区，与斯洛文尼亚接壤，为法拉利 296 GTS 的试驾提供了一条从各个方面都精彩的路线。
法拉利 GT 车手米格尔·莫利纳 (Miguel Molina) 在短短几天内获得了极富乐趣的驾驶体验。他已在多场车赛中取得了胜利，其中包括夺得斯帕 24 小时耐力赛的冠军。
观看视频： Ferrari GT 赛车手 Miguel Molina 驾驶 296 GTS 在蜿蜒的意大利街道上行驶，明媚艳阳下驶向海岸
“在赛道上测试了 296 GT3 后，我第一次驾驶 296 GTS，我给这款公路版极高的评价，特别是它惊人动力和极富驾驶乐趣，以及内燃机和电动发动机完美地协同工作，给我留下了深刻的印象，”莫利纳评论道。“你丝毫感觉不到自己在驾驶搭载6缸发动机的汽车。这是一辆在任何路面情况下都非常有趣的汽车。”
296 GTS 车身流畅的线条与 Trieste 优美的环境相得益彰
这从城市街道开始，296 GTS 以其“绿色”精神深入这些街道。该地区的首府的里雅斯特的特色为17和18世纪的皇家风格白色宫殿、宽阔广场和壮观海滨大道而闻名，是一座拥有许多美丽景点的城市，最适合慢速游览。法拉利电动发动机纯电动行驶里程可达 25 公里，是莫利纳在城市漫游期间的完美伴侣。
“对于职业车手来说，在完全安静的情况下驾驶是一种不可思议的感觉，但它真的很棒，行驶非常流畅。车上的数字仪表板会根据情况产生变化，只向驾驶人显示需要的信息，但即使处于这种全新的“电子”环境中，你也始终感觉自己正在驾驶法拉利。”
Miguel Molina 对 296 GTS 提供的驾驶体验感到非常开心，他说：“这辆车空间真的很紧凑，反应时间很快......感觉非常敏捷”
在一个晴朗无云的秋日里，莫利纳忍不住按下按钮，于是 296 GTS 的车顶在短短 14 秒内完全收起。从那一刻起，他就可以享受乡村独特的气味和色彩，以及沿着蜿蜒在陡峭的山坡驾驶，感受沿海公路上一股来自海洋的清凉水汽。
体验过在城市街道上行驶的寂静之后，6 缸 830 cv 的发动机渐渐地恢复了生机。“车顶关闭时发动机的声音很强劲，很有侵略性，这是法拉利的风格，但并不过度……”莫利纳评论道。“我会形容这是一种充满现代感的声音。驾驶也很舒适，不会感受到乱流。气流一点也不会造成不适。”
科利奥 (Collio) 的狭窄山路具有陡峭蜿蜒特色，驾车爬升视野渐见开阔，于是莫利纳能够测试 296 GTS 短轴距的动态特性。
296 GTS 的车顶可在 14 秒内收起，非常适合在晴朗的天气享受敞篷驾驶
“在那些山路上驾驶的感觉非常独特。这辆车的车型十分紧凑，反应时间很快。快速爬坡上山并连续过窄弯，感觉特别敏捷。”
一天行程结束，他驾车返回海边。这一次，莫利纳不再经过之前的陡峭悬崖，而是选择了与格拉多泻湖接壤的直道。平静的湖水紧邻着道路。远离泻湖中心的小岛上有一座高高的钟楼，在渔屋和小码头上投下长长的阴影。
法拉利官方杂志为米格尔·莫利纳准备了一个惊喜：横跨泻湖、连接格拉多镇和大陆的 4 公里大桥的交通被关闭。这是一个小小的“礼物”，让莫利纳可以将踏板踩到底，并释放出汽车创纪录每升 221cv 的动力。
“该说什么？” 莫利纳笑着表示，回忆起那次冲刺，脸上不禁流露出愉悦表情。“加速力真的很强大。当两个发动机都启动时，你会被向后推在座位上。这感觉十分美妙，彻底地反映了这辆车的本质。”