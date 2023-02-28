当驾驶员关上法拉利的车门，在座椅上按下启动按钮，即将开启的刺激驾驶之旅总能让人无法掩饰兴奋之情。踩下油门之前的一瞬间，V12发动机的轰鸣声咆哮出无限潜能，这正是上周末举办的最新法拉利高级时装秀场的主要氛围。

2023年法拉利秋冬系列在一个美丽的清晨展出，秀场位于米兰最近翻新的奇特里奥宫 (Palazzo Citterio)，这座建筑的历史可追溯到1700年代，是米兰市的艺术地标。这场时装秀是该场地举办的首个官方活动，之后这里将成为艺术和摄影的永久展览空间。

