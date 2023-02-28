当驾驶员关上法拉利的车门，在座椅上按下启动按钮，即将开启的刺激驾驶之旅总能让人无法掩饰兴奋之情。踩下油门之前的一瞬间，V12发动机的轰鸣声咆哮出无限潜能，这正是上周末举办的最新法拉利高级时装秀场的主要氛围。
2023年法拉利秋冬系列在一个美丽的清晨展出，秀场位于米兰最近翻新的奇特里奥宫 (Palazzo Citterio)，这座建筑的历史可追溯到1700年代，是米兰市的艺术地标。这场时装秀是该场地举办的首个官方活动，之后这里将成为艺术和摄影的永久展览空间。
观看视频：法拉利 2023 秋冬时装系列在美丽的奇特里奥宫 (Palazzo Citterio) 秀场上的展示
秋冬系列由法拉利创意总监罗科·伊安诺尼（Rocco Iannone）操刀打造，体现驾驶乐趣的理念。
正如他所述：“美是源自速度的愉悦，在最初的爆发中捕捉其整体象征意义和设计潜力。它是源于一种理念的运动，捕捉瞬变的独特之美，抓住即将要发生的事情”。
这种情愫弥漫在整个秀场中，丝绸数码印纹上点缀着艺术涂鸦细节，提花编织作为未完成的过程，在颜色到达最大强度之前使用颜色进行混合。
整个牛仔系列无不彰显法拉利作为卓越的汽车品牌，例如经过喷漆处理的牛仔布与汽车装配过程中使用的工艺相呼应，制造和材料的质量中处处体现着“意大利制造”的工艺精神。
在创意总监 Rocco Iannone 的指导下，在米兰时装周展示 2023 秋冬时装系列的部分服装
展出的服装包括飞行员夹克，外套和采用回收色丁面料制成的套装，这种面料实际上将废轮胎转化为热解油，可以用作化石燃料的替代品。同时，针织品一改常规，不再使用刺绣的法拉利徽标，而是将其分解成单独的线条，通过高速计算机处理进行排列。
此外，该系列的外套单品包括一件采用超柔软羊毛和尼龙面料制成的车用外套，以及采用哑光橡胶化小羊皮制成的双层夹克。还有全新色调与尺寸的托特包和钱包，在皮革和织物上缀满混合的法拉利签名印纹。
所有人的目光都集中在天桥上，伊安诺尼的巧思成给现实，这一构思简单地总结了变化和可能性; 一种“我想知道接下来会发生什么？”的期盼之情。