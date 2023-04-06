回归伟大：阿图罗·梅尔扎里奥(ARTURO MERZARIO)

来自意大利北部科莫的阿图罗·梅尔扎里奥（Arturo Merzario）与巴西队友卡洛斯·佩斯（Carlos Pace）一起在勒芒312 PB中处于领先地位，若不是在夜幕刚刚开始降临之际，驾驶舱突然出现状况，他们本来可以在该场比赛中称霸。当时驾驶舱突然住满了五厘米深的汽油。

因此在如此遭遇之下，随之而来的是恐慌是可以理解的：梅尔扎里奥今天回忆说：“我的赛车服被汽油沾湿了，我很害怕会发生意外起火。”“我以步行的速度将车从慕尚直道（Mulsanne Straight）开进了维修站，而且不敢刹车以防造成火花。原因是右侧的油箱破了。机械师如同往常一般创造奇迹，让通常需要长时间的修复过程浓缩成为一场快速的修复。我们再次出发，落后了大约 15 圈，到比赛结束时我们夺回了一半以上的圈数。我们本来可以轻松获胜的...”，他叹了口气，明显地对于当时的失望仍未平复。



梅尔扎里奥的体格像骑师，戴着一顶牛仔帽。他满怀激情、清晰地回忆起每一个细节，同时也带着一抹遗憾——这是他在四届法国24小时耐力赛中取得的最佳成绩。但是他甚至没有拿到可以留念的奖杯，原因是：“我一过终点线，就下场换了衣服，一辆等候的汽车直接把我带到了奥利机场...”

