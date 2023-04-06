回归伟大：阿图罗·梅尔扎里奥(ARTURO MERZARIO)

虽然期待已久的499P超级跑车已在上个月在赛百灵赛道首度登场，接下来即将在葡萄牙波尔蒂芒赛道亮相，希望取得跃马重返耐力赛的首场胜利。但在1973年勒芒的最后一场法拉利精英级赛事，由 Fuoco/Molina/Nielsen 和 Pier Guidi/Calado/Giovinazzi 领衔的 50 和 51 ，使用的是梅尔扎里奥驾驶的312 PB为特色。
它本可以取得历史性的胜利，但用恩佐·法拉利的尖刻话来说，但最终成为 “第一个输家”。 换句话说，第二名：距离由Larrousse和Pescarolo两位车手驾驶的领先马特拉（Matra）赛车还有六圈。
Arturo Merzario 和他的巴西队友 Carlos Pace 驾驶 Ferrari 312 PB 在 1973 年勒芒 24 小时耐力赛中获得法拉利车队最后一次顶级赛事的亚军
来自意大利北部科莫的阿图罗·梅尔扎里奥（Arturo Merzario）与巴西队友卡洛斯·佩斯（Carlos Pace）一起在勒芒312 PB中处于领先地位，若不是在夜幕刚刚开始降临之际，驾驶舱突然出现状况，他们本来可以在该场比赛中称霸。当时驾驶舱突然住满了五厘米深的汽油。
因此在如此遭遇之下，随之而来的是恐慌是可以理解的：梅尔扎里奥今天回忆说：“我的赛车服被汽油沾湿了，我很害怕会发生意外起火。”“我以步行的速度将车从慕尚直道（Mulsanne Straight）开进了维修站，而且不敢刹车以防造成火花。原因是右侧的油箱破了。机械师如同往常一般创造奇迹，让通常需要长时间的修复过程浓缩成为一场快速的修复。我们再次出发，落后了大约 15 圈，到比赛结束时我们夺回了一半以上的圈数。我们本来可以轻松获胜的...”，他叹了口气，明显地对于当时的失望仍未平复。
梅尔扎里奥的体格像骑师，戴着一顶牛仔帽。他满怀激情、清晰地回忆起每一个细节，同时也带着一抹遗憾——这是他在四届法国24小时耐力赛中取得的最佳成绩。但是他甚至没有拿到可以留念的奖杯，原因是：“我一过终点线，就下场换了衣服，一辆等候的汽车直接把我带到了奥利机场...”
Merzario 参加勒芒耐力赛已经五十年了，但他对比赛的热情丝毫未减，即使在 80 岁时仍希望能参加比赛
他那场比赛中似乎陷入了困境；三年前，梅尔扎里奥已经驾驶另一辆法拉利 512 S 应对了同一场赛事的挑战：“这辆赛车真的很强大，而且它在快速弯道上表现非常出色，于是在勒芒24小时耐力的拉萨尔特赛道上行驶如同在公园里散步般轻松，。但是该赛车的弱点在于无法应付狭窄的弯道。
“相比之下，312 PB 的底盘令人难以置信，在任何条件下都非常出色。这是一款非凡的汽车，比我们的竞争对手的任何车都要好得多，包括其发动机和变速箱。但是这款赛车确实有一个小问题：由于减震器安装的位置不同，往往会受到加热而失去一些减震效果，但这很容易从别的方式重获平衡。”
1972 年，Merzario 参加了长待已久的比利时“Spa 1,000km”比赛，他与 Brian Redman 一起赢得了这场比赛
根据我们的估计，阿图罗·梅尔扎里奥曾参加过1300多场比赛。如今，虽然他已八十岁的高龄，仍继续加入世界各地的老爷车车赛。
尽管如此，1973那年的勒芒仍然是他多年以来埋藏在心里的一个遗憾：“我已经获得了杆位，也成为那时比赛中获胜的一个关键，因为我一直处于极限行驶的状态，因此没有太多的战术方面的障碍。所以我很容易就领先了。卡洛斯·佩斯并不特别喜欢长距离赛车，所以那场比赛我开了 18 小时 36 分钟，但我没有抱怨。我一直很喜欢我的工作。如果一切可以由我来决定，我将永远不断地驾驶赛车。”
Merzario 和“龙”Sandro Munari 于 1972 年在“奥地利 1,000 公里”比赛中，驾驶 312 PB 在 Ostereichring 获得第四名
如今，有一种科学的方法帮助赛车手准备24小时耐力赛，由一组专家负责饮食安排、睡眠模式和心理辅导。但以往并没有提供如此精确的训练计划：“那时，仅仅让我们车手们自行商定赛事中的驾驶轮班。也没有人专为长距离的比赛做好体能上耐力准备。我几乎每个星期天都参加比赛，而且训练是自动进行的。休息时，我们经常睡在停在维修区后面的汽车里，耳边还听到竞争对手的赛车的声音。机械师会靠在轮胎上小睡一会儿。”
随着时间的流逝，梅尔扎里奥逐渐不再参加原型车的比赛，也就是配合法拉利车队在1973年所做的决定：“不再可能参加所有类别的比赛。恩佐直截了当地告诉我：他认为F1大奖赛是周日的比赛。虽然偏好闭轮式赛车，但之前恩佐被迫专注于单座赛车。时代变了。”