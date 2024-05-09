完美优雅通过近乎简约的设计表达，并拥有非凡比例平衡。1956 年，Boano 打造的 250 GT 客车是巴蒂斯塔·皮宁·法里纳 (Battista 'Pinin' Farina) 的一次大胆宣言，预示着这位设计师和恩佐·法拉利之间近乎共生的关系，而恩佐·法拉利汽车的卓越技术将通过一种基本的设计风格得到充分表达。
这种创造性的关系可以追溯到 1951 年，他们在托尔托纳（Tortona）这个小城的一家小餐馆相遇，从此结下了不解之缘。两人在那里奠定了未来汽车辉煌历史的联盟基础。250 GT Boano 是外观与性能完美结合的产物，其流畅的外形让人联想到专为高雅客户打造的豪华旅行车，而其技术特点和性能则与赛车不相上下。
1956 年，这家精英汽车制造商以 250 GT 首次涉足批量生产领域，这里的 “批量”指的是一批约 80 辆几乎完全相同的车型。在当时，这个数字对于高性能跑车来说是闻所未闻的，由于产量十分有限，这些跑车通常被称为 “特供车”。由于他还有许多其他客户订单，并且无法足够快地配备一条效率装配线，因此 Pinin Farina 决定再度邀聘他的前设计师 Mario Boano，当时他与 Luciano Pollo 一同在一家车身制造厂工作，为许多不同的汽车制造商生产车身。于是产生了“Boano”绰号，这是一种将这辆法拉利与其他跃马车款区分开来的实用方法。
从造型视野来看，250 GT Boano 是一款“notchback三厢”轿跑车，其后部体积相当明显，使汽车看起来比实际更长。前翼和后翼通过一条线造型连接的解决方案赋予了该车型在其类型中并少见的优雅风格，而宽大的玻璃温室则拥有宽大的环绕式后窗和细长支柱，为车厢营造出轻盈、通风的氛围。简而言之，这是一辆彻底为诠释美丽外形而打造的法拉利。这辆车的原主人埃利·德·罗斯柴尔德男爵（ Élie de Rothschild）就是这样注重美学的人。此特定车款的与众不同设计之处在于侧面的压模线，该压模线立即凸起连至门把手后方的后挡泥板上。这是 Pinin Farina 初始设计中特意营造的一种肌肉感，后来在之后推出的“Boano”车型中被淘汰，取而代之的是连续的肩线。
另一个独特的特点是位于方向盘的三个铝制辐条和光滑的木质边缘。但罗斯柴尔德男爵委托制造的这辆跃马双门轿跑车还有另一个不同寻常的特点：它的底盘号与这位巴黎银行家之前的法拉利相同，都是编号 0367 GT。
为了避免繁琐的文书工作和重复缴纳新的注册税，车主通常会要求法拉利使用与之前车辆相同的底盘号，这样他们就可以简单地用新发动机和车身的详细信息更新汽车注册文件。在这种情况下，罗斯柴尔德男爵要求法拉利将他的新“Boano”（0511 GT）的底盘号替换为与两年前（1954 年 10 月）购买的 250 GT“Europa”同样的底盘号。新的底盘号在工厂内直接刻在底盘上，这一点在最近由法拉利经典车部门的专家进行螺栓螺母修复时发现的汽车手册中得到了证实，此次修复工作由该车的新主人——一位谨慎的瑞士商人委托进行。
为期四年的修复工程包括汽车的各个方面，从车身，底盘，发动机一直到变速箱，维修人员并看到了保存完好的原装后轴和差速器。其上配备的变速箱是罕见的“Boano”型号，其换档模式中一档位于右上方。经过仔细的修复，这辆车恢复了当年的光彩，看起来就像在巴黎首次交付的那一天一样，迷人的淡灰色车漆搭配抢眼的法国式黄色车头灯。