完美优雅通过近乎简约的设计表达，并拥有非凡比例平衡。1956 年，Boano 打造的 250 GT 客车是巴蒂斯塔·皮宁·法里纳 (Battista 'Pinin' Farina) 的一次大胆宣言，预示着这位设计师和恩佐·法拉利之间近乎共生的关系，而恩佐·法拉利汽车的卓越技术将通过一种基本的设计风格得到充分表达。

这种创造性的关系可以追溯到 1951 年，他们在托尔托纳（Tortona）这个小城的一家小餐馆相遇，从此结下了不解之缘。两人在那里奠定了未来汽车辉煌历史的联盟基础。250 GT Boano 是外观与性能完美结合的产物，其流畅的外形让人联想到专为高雅客户打造的豪华旅行车，而其技术特点和性能则与赛车不相上下。

