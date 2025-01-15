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年鉴采用全新的电影格式以及艺术封面，回顾许多2024年最具意义的时刻
F80超级跑车问世、马拉内罗革命性电子厂房落成、连续第二年在勒芒24小时耐力赛中夺冠、F1车队冠军争夺战进入最后的决战......所有精彩内容将在最新版《2024年年鉴》中一一呈现。

最新《年鉴》的封面由著名平面设计师大卫-皮尔森（David Pearson）设计，采用令人耳目一新的方形版式，全长 29 厘米。读者可以在欣赏非凡图像的同时，重温令人难以置信的2024年故事，感受如同观赏电影般的体验。

在年鉴跑车内容中，亚历克斯-豪（Alex Howe）用精美的摄影作品展示了最先进的 F80 的设计，由于采用引人注目的折页设计，将其展现在书页篇幅之外。另一个特殊内容为 Ferrari Classiche 法拉利经典部门对一辆 250 GTO 进行的一项复杂修复程序，该车随后在圆石滩赢得了同级别的冠军。

点击视频欣赏最新《年鉴

《年鉴》尺寸宽大，为时尚系列的大胆设计内容提供了完善的展示空间。此外，读者还可以从这些文章及图片中深度了解法拉利在这一年中发生的三件大事：电子大楼的落成，预示着一个灵活和可持续生产的新时代的到来；接着是于迈阿密的大奖赛中举办的 One Ferrari 亮相的新款法拉利12Cilindri，同时并展示了一个胶囊系列，以及法拉利大游行活动报导； 最后是 Family Day 法拉利家庭日，3 万名员工和家人兴高采烈地参观了马拉内罗的设施。

从各种 Cavalcades 法拉利大游行活动，到 Mille Miglia 一千英里拉力赛，Targa Florio Tribute 赛事，法拉利在美国的 70 周年庆典，以及在中东的 30 周年庆典，展示众多客户活动的摄影作品同样引人入胜。


这本年鉴生动地呈现了法拉利在2024年的高光时刻

此外，赛车运动更为这一系列精彩活动锦上添花。精彩的图像再加上车队经理弗雷德-瓦瑟尔（Fred Vasseur）的独到见解，生动地展现了一个充满激情和不屈不挠的 F1 赛季。此外，在书中法拉利耐力赛和 Corse Clienti 全球主管安东内洛·科莱塔 (Antonello Coletta) 终于为我们揭开 499P 连续第二次赢得勒芒冠军，以及首次在奥斯汀 6 小时耐力赛中赢得超级跑车类别冠军的秘密。

这是对法拉利巅峰之年的完美总结，让我们期待 2025 年更加令人热血澎湃。

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15 gennaio, 2025