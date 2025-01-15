年鉴》
《年鉴》尺寸宽大，为时尚系列的大胆设计内容提供了完善的展示空间。此外，读者还可以从这些文章及图片中深度了解法拉利在这一年中发生的三件大事：电子大楼的落成，预示着一个灵活和可持续生产的新时代的到来；接着是于迈阿密的大奖赛中举办的 One Ferrari 亮相的新款法拉利12Cilindri，同时并展示了一个胶囊系列，以及法拉利大游行活动报导； 最后是 Family Day 法拉利家庭日，3 万名员工和家人兴高采烈地参观了马拉内罗的设施。
从各种 Cavalcades 法拉利大游行活动，到 Mille Miglia 一千英里拉力赛，Targa Florio Tribute 赛事，法拉利在美国的 70 周年庆典，以及在中东的 30 周年庆典，展示众多客户活动的摄影作品同样引人入胜。
此外，赛车运动更为这一系列精彩活动锦上添花。精彩的图像再加上车队经理弗雷德-瓦瑟尔（Fred Vasseur）的独到见解，生动地展现了一个充满激情和不屈不挠的 F1 赛季。此外，在书中法拉利耐力赛和 Corse Clienti 全球主管安东内洛·科莱塔 (Antonello Coletta) 终于为我们揭开 499P 连续第二次赢得勒芒冠军，以及首次在奥斯汀 6 小时耐力赛中赢得超级跑车类别冠军的秘密。
这是对法拉利巅峰之年的完美总结，让我们期待 2025 年更加令人热血澎湃。