F80超级跑车问世、马拉内罗革命性电子厂房落成、连续第二年在勒芒24小时耐力赛中夺冠、F1车队冠军争夺战进入最后的决战......所有精彩内容将在最新版《2024年年鉴》中一一呈现。





最新《年鉴》的封面由著名平面设计师大卫-皮尔森（David Pearson）设计，采用令人耳目一新的方形版式，全长 29 厘米。读者可以在欣赏非凡图像的同时，重温令人难以置信的2024年故事，感受如同观赏电影般的体验。



