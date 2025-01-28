法拉利年鉴自1949年首次出版以来，对跃马在每个年度中所有决定性时刻进行了引人入胜的回顾，因此一直受到客户、爱好者和车迷的热切期盼。年鉴也经常以其大胆的封面而闻名。
2024年年鉴同样继承了这一引以为豪的传统，这要归功于出自英国设计师大卫·皮尔逊(DavidPearson)之手的戏剧性印刷封面。
皮尔逊将他的工作描述为“基于印刷的设计，再以情感呈现的方式使用印刷术”。他为不少世界著名文学作品设计了醒目的书封面，同时并与奢侈品时尚品牌合作。2015年，皮尔逊甚至被任命为皇家工业设计师，这是英国设计师的最高荣誉。
这是皮尔逊首次为跃马贡献才华，但他对法拉利品牌的着迷可以追溯到童年。
皮尔逊热情地说道:“我十几岁的时候曾经在墙上贴过一张法拉利F40的海报，因此获得这份工作对我来说是真正的荣誉，对于作为设计师的我来说也是一个巨大的挑战。”
他的第一步是翻阅法拉利年鉴档案，以避免重复以往的主题，同时寻找灵感。事实证明，较为简约的年鉴封面特别吸引人，特别是1950与60年代的封面。
“我最爱的那些封面都以某种方式将信息蒙上了神秘的面纱，”皮尔逊指出。“也就是没有向受众一次展示太多文字图像，而是带着一股若隐若现的吸引力。”
皮尔逊在为封面定稿时，探讨了两个关键设计主题。第一种使用了字母片段，这些字母带着在封面上快速移动的效果；而第二种则演变出了旋转法拉利标志的想法。
最终皮尔逊选用了后一种方式，图像以动态的红色线条呈现，加上黄色法拉利字体倾斜45度角。
“这是一种反复的呈现方法，利用光线和透明度，引导我们从后盖穿过前盖，如此一来我们只有在最后一刻才读到法拉利这个词，”皮尔逊解释说。“产生了法拉利已经离开了生产线，但也留下了生产和工艺的痕迹的意境。然而，封面却迟迟没有呈现一辆真正的汽车，而是邀请读者深入探索车内。”
最终设计完美契合法拉利年鉴封面引以为豪的传统，同时表现了鲜明的个性。