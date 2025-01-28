法拉利年鉴自1949年首次出版以来，对跃马在每个年度中所有决定性时刻进行了引人入胜的回顾，因此一直受到客户、爱好者和车迷的热切期盼。年鉴也经常以其大胆的封面而闻名。

2024年年鉴同样继承了这一引以为豪的传统，这要归功于出自英国设计师大卫·皮尔逊(DavidPearson)之手的戏剧性印刷封面。

皮尔逊将他的工作描述为“基于印刷的设计，再以情感呈现的方式使用印刷术”。他为不少世界著名文学作品设计了醒目的书封面，同时并与奢侈品时尚品牌合作。2015年，皮尔逊甚至被任命为皇家工业设计师，这是英国设计师的最高荣誉。

这是皮尔逊首次为跃马贡献才华，但他对法拉利品牌的着迷可以追溯到童年。

皮尔逊热情地说道:“我十几岁的时候曾经在墙上贴过一张法拉利F40的海报，因此获得这份工作对我来说是真正的荣誉，对于作为设计师的我来说也是一个巨大的挑战。”