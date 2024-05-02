田纳西州纳什维尔是音乐传奇人物多莉·帕顿（Dolly Parton）、威利·纳尔逊（Willie Nelson）和约翰尼·卡什（Johnny Cash）的故乡。这是一座以声誉和喧闹闻名的城市，于是Cavalcade 大游行热闹活动在此地进行十分贴切。Maranello V12 发动机的音调与 V8 发动机的滚动低音 - 由LaFerrari 与 Roma Spider 组成，加上Ferrari 812 与 Portofino 一同演出。并且有多部 296 GTS V6 发动机的合唱，于是谱出一部响彻云霄的轰鸣协奏曲。然后，他们来的快也去得快，一条由红色、黄色和黑色法拉利汽车组成的蜿蜒队伍穿过步调缓慢但喧闹的城镇，驶上美国南部的开阔道路。
今年的Cavalcade法拉利国际大游行活动是迄今为止最雄心勃勃的一次。参与车手来自中国、沙特阿拉伯和欧洲等地，为期四天的赛事总行程超过 800 公里，首先环绕美丽的田纳西州，然后沿着著名的迈阿密海滩海洋大道行驶。车队以位于富兰克林一个风景如画的 Southall farm & Inn 奢华度假村为基地，用两天时间在当地漫游，车队沿着似乎永无止境郁郁葱葱的林荫小路前行，偶尔在小镇上暂停享受一杯咖啡，或在小溪边和波光粼粼的水道边停留，甚至还抽空拜访田纳西威士忌的故乡 Uncle Nearest 酿酒厂。
从那里，汽车通过公路小心地运送到迈阿密海滩，而车主则改乘坐私人飞机完成1,400 公里的旅程，在西棕榈滩机场与他们的跃马汽车会合。从那里我们可以再度悠闲地驾车前往佛罗里达Sailfish Club 旗鱼俱乐部，在温暖的大西洋美丽背景下享用午餐。
大游行的最后一段旅程可以说是最精彩的部分。 Cavalcade International 大游行沿着滨海大道行驶，这一支融合了前沿汽车科技、唯美设计和音响效果的队伍，在摇曳的棕榈树下驶过，车队的光辉反映在沿途许多唯美装饰艺术风酒店的全景玻璃上，形成一个美不胜收的少见画面。
然后，车队很快的就抵达路线终点Faena Hotel酒店，为共四天的大游行活动画上了完美的句号。剩下最后一个精彩活动，就是打开行李箱穿上参加印第安溪乡村俱乐部 (Indian Creek Country Club) 宴会的黑色领带和晚宴服。以庆祝一次非凡冒险的完美结束。