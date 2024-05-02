从那里，汽车通过公路小心地运送到迈阿密海滩，而车主则改乘坐私人飞机完成1,400 公里的旅程，在西棕榈滩机场与他们的跃马汽车会合。从那里我们可以再度悠闲地驾车前往佛罗里达Sailfish Club 旗鱼俱乐部，在温暖的大西洋美丽背景下享用午餐。

大游行的最后一段旅程可以说是最精彩的部分。 Cavalcade International 大游行沿着滨海大道行驶，这一支融合了前沿汽车科技、唯美设计和音响效果的队伍，在摇曳的棕榈树下驶过，车队的光辉反映在沿途许多唯美装饰艺术风酒店的全景玻璃上，形成一个美不胜收的少见画面。



