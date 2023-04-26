全新 Ferrari Roma Spider 只是众多杰出的采用前置式发动机法拉利 “双胞胎”系列中的最新一款，具备了敞篷车和双门轿跑车车身风格。尽管法拉利持续提供固定车顶和软顶车型，但直到1964年，才以“双胞胎”模式一次推出双车款。
那是在乐观与优雅的 “dolce vita（甜蜜的生活）”六零年代核心时期，当时多款法拉利车型完美诠释了该时期，也唯有法拉利才能将精致外观、极致性能、乘坐舒适，以及最重要的优雅风格，和谐的融为一体。毫无疑问，这正是 Roma Spider 所体现的 “甜蜜的生活” 精神。
1966年10月,法兰西车展上发布了这款美丽的330 GTC敞篷版,它继承了这款spider model硬顶跑车的优雅气质。
第一对法拉利双门跑车/敞篷车双胞胎车款是275 GTB和275 GTS，两者均在1964年的Paris Salon巴黎车展上首次亮相。两车具有完全相同的2400mm轴距、后置变速箱和全方位独立悬架，并提供均衡的操控性。
但是，在风格和性格上，双门跑车和敞篷车却大不相同。就275 GTB而言，它肩负着取代250 GT Lusso的重大任务，后者由广泛大众公认为史上最漂亮的 berlinettas 之一。但是，宾尼法利纳设计的新款275 GTB一样漂亮，只是该车的车头部位造型加长，并比照275 GTB4车型，配备了更强劲的四凸轮发动机。
设计公司宾尼法利纳也是促成275 GTS诞生的幕后功臣，但它为这款敞篷版本创造出一种完全不同的风格。它更柔和、更清晰的线条可以追溯到其前身 250 GT California。
尽管也许没有其传奇般的两厢跑车家族365 GTS4 Daytona那么知名,但这款敞篷跑车同样风靡一时,备受追捧。
在1966年的日内瓦车展上，一对全新的双门轿跑车和敞篷车型问世：330 GTC 和 330 GTS。330 GTC 介于 275 GTB 和轴距更长的 330 2+2 车型之间，其上搭载了4.0 升 V12 发动机。
敞篷版不仅在机械结构上与330 GTC相同，而且外部造型也相同，唯一的不同点是位于座椅后面的折叠织物车顶。
1968 年，330 GTC 双门轿跑车被 365 GTC 所取代，两车之间主要区别在于发动机舱的出气口从侧翼移到引擎盖处。但最大的改变是在引擎盖下，采用更大的V12发动机，提供了更佳灵活性和更快捷的加速力。同时，365 GTS取代了330 GTS，具有与365 GTC相同的创新设计。
电影明星和喜剧巨匠彼得·塞勒斯自豪地站在他的275 GTB 跑车旁——后来法拉利在其产品线中推出了敞篷版的275 GTS
在1968年的Paris Salon 巴黎车展上，爱好者目睹了一场惊人的汽车革命，当时法拉利展示了其新款365 GTB4，这是用来取代275 GTB4的新产品。激进的新外观进一步诠释其前一版本的成功主题，包括：后座舱、加长引擎盖和鲨鱼型车头，并采用了引人注目的全新风格，再次受到各界好评，公认为一款完美的设计作品。随后，新款365 GTB4很快获得了 “Daytona” 的绰号，以此向前一年法拉利车队于代托纳24小时耐力赛中同时获得冠、亚、季军成绩致敬。
然后“Daytona” 的敞篷版在1969 年问世：365 GTS4。汽车的下半部与双门跑车完全一样，但其折叠式织物车顶深受新一代敞篷车迷们的喜爱，尤其是在美国。但是，该车款的产量极为有限：直到 1973 年才生产了 122 辆敞篷车。
随后，法拉利又推出了下一款前置发动机双门轿跑车和敞篷车的全量产车型，其中间隔了超过45年。2017 年，812 Superfast 首次问世，这是一款具有极致性能的 V12 berlinetta。随后在 2019 年推出敞篷版 812 GTS ，这是有史以来第一款配备可伸缩硬顶的 V12 法拉利。
2017年的812 Superfast跑车有着惊艳的性能,与之并驾齐驱的是同样威力强劲的812 Competitzione A敞篷跑车——这是这款超级跑车的敞篷演化版。
Serie Speciale 版本紧随其后，不但外形更加极端、并更具赛车风格：令众人为之疯狂的 812 Competizione 和 812 Competizione A。就前者而言，最显着的美学元素当属获得专利，以全铝表面取代后车窗的设计。同时，Targa-roof 812 Competizione A采用在防滚结构之间导入桥型装置的方式，取代了双门轿跑车的后屏和涡流发生器，以减少阻力。
今天，法拉利双门跑车和敞篷“双胞胎” 的故事再次演变。Roma 和 Roma Spider 代表了 “la dolce vita（甜蜜的生活）” 的新化身：双胞胎虽有各自独特的灵魂和情感，但有一个共同的起源。