第一对法拉利双门跑车/敞篷车双胞胎车款是275 GTB和275 GTS，两者均在1964年的Paris Salon巴黎车展上首次亮相。两车具有完全相同的2400mm轴距、后置变速箱和全方位独立悬架，并提供均衡的操控性。

但是，在风格和性格上，双门跑车和敞篷车却大不相同。就275 GTB而言，它肩负着取代250 GT Lusso的重大任务，后者由广泛大众公认为史上最漂亮的 berlinettas 之一。但是，宾尼法利纳设计的新款275 GTB一样漂亮，只是该车的车头部位造型加长，并比照275 GTB4车型，配备了更强劲的四凸轮发动机。



设计公司宾尼法利纳也是促成275 GTS诞生的幕后功臣，但它为这款敞篷版本创造出一种完全不同的风格。它更柔和、更清晰的线条可以追溯到其前身 250 GT California。

