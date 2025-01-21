法拉利首席执行官贝内代托·维尼亚说，“在一阵子之前，我被问过这个问题：”“哪几个部门是法拉利最重要的部门？”于是我反问：“我们身体的哪些器官最重要? ”“因为拥有健康代表所有器官都要运作良好，而且最重要的是隐藏于体内的器官。同样的道理也适用在我们公司的经营上 。 ”
如果不注重全面会有什么风险？
“你冒着把一些并非理所当然的事情当成了常态的风险。一个具代表性的例子：质量。法拉利声明在其企业营运的一切程序中都非常重视质量。这是奢侈品行业的成功基本要素。但有时我们忽略了这样一个事实，即许多人在不同阶段，都为了达到最高标准而付出了极大的努力与热情。并且他们经常也不特意引人注目。因为对于质量的追求，首先来自于谦卑的态度及行为。”
这是什么意思呢？
“例如：当我们设计一辆车时，一开始会列出所有已知的问题。即便如此，一旦生产开始可能有些汽车还是会出现异常，质量控制部门就在这里发挥作用，通过让所有必要的部门的共同参与，一起寻找最佳解决方案。意识到自己并非无所不知，才能够带来不断学习的机会。在法拉利，每个人都感到有责任在产品和服务的每个方面实现卓越，就像我们在赛车中非常清楚，一个细节就能决定比赛结果一样。如果我们关注人员调配的情况，非常有能力的人员从计划部和实验部转到质量控制部的职务绝非偶然。”
在团队合作时，是否必须时刻牢记一些原则？
“我认为最基本的原则是：能够虚心倾听他人意见。为了充分理解自己的工作，你不应该害怕问问题，包括对自己以及一起工作的同事，并努力去了解他们，这样你就可以获得他们最好的协助。 执行一个任务的原因很简单，就是有人要求我们去做，尽管我们可能不是很确信这样做是最正确的。相反，表达一个人的疑虑有助于从各个人和集体角度查证事实。集思广益有助于达到更理想的结果。此外，还有适应能力的重要性，这种随时可以应对分秒间可能变化的局势的灵活性，而不会失去精力或热情 。 ”
2024 年取得众所瞩目的成果……
“今年在迈阿密赛事同时也举办了首度盛大的‘One Ferrari’活动，公司所有不同类型的产品， 包括： 赛车、跑车、生活方式都参与其中。并且正是这一年，随着电子大楼的落成，我们为未来的生产奠定了基础； 这一年中家庭日特别重要，也是体育事业取得巨大成功的一年：从蒙特卡洛到蒙扎一级方程式赛事，再到勒芒24小时耐力赛以及WWE的奥斯汀6小时赛； 而法拉利F80的推出也是这一年的亮点，我们的新款超级跑车继 GTO、F40、F50、Enzo和LaFerrari等车型之后，勾勒出了未来十年的道路。同时，我们更加关注福利问题，将体检范围扩大到所有员工及其家属。而且，确切地说，如果没有许多人的贡献，这一切成就都是不可能的。而且我不仅仅指员工 。 ”
是什么意思？
“当我们提及团队时，必须牢记所有组成部分：包括：法拉利合作伙伴，赞助商，供应商。以及客户、股东或研究中心。如 E-Cells 实验室，这是法拉利与博洛尼亚大学共同建立的实验室，致力于研究电池的材料和物理化学特性，以找到电池的创新解决方案。今天，比以往任何时候，在每一个领域的人员都更应该被视为团队的正式成员。与他们建立牢固和持续的关系不仅是一项战略，而且是获得最终完美结果的根本。”
我们可以用什么口号来表达呢？
“我们必须选择实践‘生态系统 ’，而非‘自我系统 ’的经营方式。如此一来，你才能取得长期优越和可持续的成果 。 ”