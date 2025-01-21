确切地说，在70年前的1954年7月31日，意大利取得了有史以来最伟大的体育成就之一。由 Ardito Desio 带领的登山探险队征服了地球上第二高峰，海拔28,251英尺的K2，也是专家们公认为最艰难及危险的山峰。于是登上顶峰的两位登山者 Achille Compagnoni 和 Lino Lacedelli 创造了攀登的历史。但在基地营中还有包括登山者、研究人员和夏尔巴人的三十个人，这还不包括山下的600多个搬运工，他们的名字无人知晓。正如一年前的1953年5月珠穆朗玛峰被新西兰人埃德蒙·希拉里（Edmund Hillary）和尼泊尔夏尔人丹增·诺盖（Tenzing Norgay.）征服，当时共一千人，也没有人在乎其中大多数人也为首次登上世界最高峰珠穆朗玛峰作出了贡献。对于赛车世界的法拉利，各界经常认为个人车手的胜利就是等于整个车队的成功。

更广泛地说，这样的看法也适用于我们的任何一款产品，以及每一次活动。因此我们力求在这篇文章中通过叙述2024年中一些最重要成功时刻，深入介绍并且赞扬许多贡献不那么显眼，但又默默无闻的工作者，他们的努力比以往任何时候都更具关键性。



