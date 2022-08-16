并不是每一辆马拉内罗的 one-off项目一次性创作都能公开亮相。有时，one-off项目的作品根本不会出现在公众面前，而是维持隐秘，低调地成为私人收藏的一部分。
然而，尽管SP48 Unica的车主希望保持匿名，但他想让与广泛外界分享这辆车特别的故事。"我不希望它成了人们无法欣赏到的一辆车--那是不对的，"他说。"我想分享自己对法拉利品牌的热情。也许这辆车将激励一个孩子，或者让一个千万富翁动心。"
SP48 Unica独特车顶巧妙的设计，与发动机罩相接，省去了后挡风玻璃
他希望人们能够欣赏的这辆车，设计理念基于采用中置V8发动机的F8 Tributo。"我想要一辆搭载中置发动机的汽车。这是专为赛道用途打造的构型，"车主表示，他通常每年参加大约100次赛道日活动。"当项目刚开始时，488是最新款法拉利，"他解释说，"但过了两周后，又推出了更新的车型（F8 Tributo），因此我深受启发"。
从一开始，他坚持认为空气动力学特征都是功能性的，而不仅仅是视觉上的吸引力。然后他也不喜欢普遍采用在法拉利488车中段的进气口形状。尽管他坦率地承认，"我不是设计师，甚至不擅长艺术"。
为发动机舱打造了独特的 3D 冷却格栅，每个六角孔都倾斜以最大限度地提高冷却性能。
然而，这位法拉利客户也拥有超过60辆跃马汽车，并非常了解过去20年生产的法拉利，特别是自360以来的中置发动机汽车"。
因此，在第一次会议上，他就自信十足地谈论这些车款，以及对一次性设计汽车项目的要求。"虽然我尽可能对所有在意和较不关心的事情都提供了意见，但在第一次会议上，我明确地对团队表达意愿。'你们是专家。你为世界上最好的设计团队工作，为世界上最伟大的汽车公司工作。我知道你们每个人的办公桌抽屉里都有一张草图，描绘一些心目中最向往，并且有朝一日希望建造的汽车。这些就是我想看的草图!我想要的是你们的创造力，而不是我的"。
这一请求让一系列草图的依序现身，分别标上从 "A "到 "K"代码。于是，客户与法拉利设计总监Flavio Manzoni一同仔细检视。直到看到了 "H "号设计，他才看到了中意的设计。从那时起，这个项目就朝着最终目标发展和演变不断前进，其中大部分是在新冠肺炎流行期间进行的，这意味着多次透过iPad的线上个人反馈会议。
哑光碳纤维辅以青铜灰赋予驾驶舱一种独特的科技感
Lemercier解释说。"这个流程与生产汽车很相似。非常地线性。想法创造先从二维开始。设计团队根据简图进行视觉呈现，然后进一步用3D技术着手设计。接下来实现一个全尺寸的实物模型，同时进行彩绘和细部制作。" 这是一个用于验证的参考模型，而非定义设计过程的工具。"但这也是一个向客户展示他们即将购买汽车的预览机会，"他笑着补充道。
客户除了非常喜欢实体车，也非常融入整个体验。"这是我一生中最美好的经历之一。我很幸运，能够拥有这样的机会。我现在认识了法拉利工厂的许多员工。当我患新冠肺炎复原之后回来的时候，大家都向我展现笑容并给我拥抱。就像春天来了一样。
"当然，和财务方面无关，"他说。"这额外的感受，已成为美好经验的一部分。还有在过去四年中于所有参与人员的互动......，这是一个令人毕生难忘的经历。我还没有对他们表示足够的感谢。" 为此，他特别要求将SP48 Unica向全体法拉利员工展示。"否则，员工们只能在杂志上看到这个成果。这是不对的。"