Lemercier解释说。"这个流程与生产汽车很相似。非常地线性。想法创造先从二维开始。设计团队根据简图进行视觉呈现，然后进一步用3D技术着手设计。接下来实现一个全尺寸的实物模型，同时进行彩绘和细部制作。" 这是一个用于验证的参考模型，而非定义设计过程的工具。"但这也是一个向客户展示他们即将购买汽车的预览机会，"他笑着补充道。





客户除了非常喜欢实体车，也非常融入整个体验。"这是我一生中最美好的经历之一。我很幸运，能够拥有这样的机会。我现在认识了法拉利工厂的许多员工。当我患新冠肺炎复原之后回来的时候，大家都向我展现笑容并给我拥抱。就像春天来了一样。





"当然，和财务方面无关，"他说。"这额外的感受，已成为美好经验的一部分。还有在过去四年中于所有参与人员的互动......，这是一个令人毕生难忘的经历。我还没有对他们表示足够的感谢。" 为此，他特别要求将SP48 Unica向全体法拉利员工展示。"否则，员工们只能在杂志上看到这个成果。这是不对的。"