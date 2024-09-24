当大游行车队来到文艺复兴之城乌迪内（Udine），位于市中心的自由广场（Piazza della Libertà ）在车手们停下来享用午饭的同时也举办了一场汽车展。让兴奋的当地人有机会观赏法拉利辉煌历史的生动体现，从早年的公路和赛车创新产品（包括几辆 166 MM 和一辆配备直列 6 缸发动机的罕见 121 LM）到几十年来树立了技术标准的超级跑车，包括 GTO、F40、F50 和 Enzo Ferrari。





游行队伍从市内井然有序的再度出发，穿过帕尔马诺瓦（Palmanova）和阿奎莱亚（Aquileia）两座城镇，向大海的方向驶去。搭载 V12 和 V8 的标志性车款则在出现在地平线上之前，就让澎湃的轰鸣声泄露了行踪。





如果第一天的探险行程让大游行车队领略了意大利的辉煌的历史建筑，那么第二天和第三天的亮点则是关于壮丽的自然风光。法拉利车队首先浩浩荡荡地穿越斯洛文尼亚边境，沿着伊松佐河到达被联合国教科文组织列为世界遗产的城市伊德里亚（Idrija）。最后一天继续穿过喀斯特地区到达的里雅斯特（Trieste），自上世纪初以来，这里的奥皮奇纳山（Opicina）已是举办 Albo d'Oro 汽车爬坡赛的地点。

