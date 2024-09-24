如果您必须选择多样化地形来测试汽车的全面性能，从高山攀登到快速沿海公路，那么意大利的弗留利-威尼斯朱利亚地区（Friuli Venezia Giulia）就是最佳选择。这个面积达 3,059 平方英里的美丽省份目前有一百多万人口，这里不单有白雪皑皑的阿尔卑斯山，山腰地区处处散落着葡萄园，海岸风貌线瞬息万变，美景包括了连绵沙滩以及高耸悬崖。这个地点就是今年 Cavalcade Classiche 法拉利经典车大游行的完美目的地 - 这是一项独特的巡回活动，专门针对法拉利的“Classiche”经典车型，即二十年前或于更早年代所制造的汽车。
和往常一样，与会车手们及其法拉利来自全球各个角落，例如来自遥远的南非、墨西哥甚至澳大利亚。事实上，在Tivoli Portopiccolo Sistiana Wellness Resort & Spa 健康度假村及水疗中心举行的欢迎晚宴上，当法拉利车手们准备盛装出席鸡尾酒会的服装时，同时至少有 60 辆历史悠久的法拉利已经停在会场，展示20 世纪汽车创新的精华。从法拉利推出的第一款 125 S，一直到工程技术巅峰代表作 法拉利 F40，该活动精选了马拉内罗有史以来最优秀的车型。
大游行出发的第一天，无论是视觉或听觉效果令人赞叹不已； 当跃马车队以每分钟两辆车的速度出发时，这个海边村庄美丽海湾路段回荡着宛如交响乐般的轰鸣声。
大游行车队由法拉利副董事长、创始人恩佐·法拉利之子皮耶罗·法拉利带队。并有恩佐的孙子马蒂奥利·法拉利(Enzo Mattioli Ferrari)再次参与该活动（两人分别驾驶一辆 Enzo 及 F40）。车队前往 Collio 科利奥葡萄酒产区的山丘和葡萄园，然后下山游览以美景闻名的多个意大利村庄。
当大游行车队来到文艺复兴之城乌迪内（Udine），位于市中心的自由广场（Piazza della Libertà ）在车手们停下来享用午饭的同时也举办了一场汽车展。让兴奋的当地人有机会观赏法拉利辉煌历史的生动体现，从早年的公路和赛车创新产品（包括几辆 166 MM 和一辆配备直列 6 缸发动机的罕见 121 LM）到几十年来树立了技术标准的超级跑车，包括 GTO、F40、F50 和 Enzo Ferrari。
游行队伍从市内井然有序的再度出发，穿过帕尔马诺瓦（Palmanova）和阿奎莱亚（Aquileia）两座城镇，向大海的方向驶去。搭载 V12 和 V8 的标志性车款则在出现在地平线上之前，就让澎湃的轰鸣声泄露了行踪。
这次第七届 Classiche 经典车大游行无疑是迄今为止最好的，但这也引出了一个问题：符合什么条件的 Cavalcade 大游行活动才是最完美的 ？当然，参与的汽车至关重要，但或许更重要的是人，即来自世界各地的热情法拉利车手聚集在一起，在开阔的道路上共度一个欢乐周末。因为当夜幕降临，当所有法拉利都被安全地停放好，众人一同享用香槟观赏落日时，这些关于逆境、胜利和友谊的独特经验让 Cavalcade Classiche 大游行成为最令人兴奋、最独特、最受追捧的法拉利汽车活动。