Ferrari logo
Ferrari logo
搜索

激情

一个截然不同的世界

今年的 Cavalcade Classiche 法拉利经典车大游行造访了意大利的一个与众不同的地区
撰文: Ross Brown

如果您必须选择多样化地形来测试汽车的全面性能，从高山攀登到快速沿海公路，那么意大利的弗留利-威尼斯朱利亚地区（Friuli Venezia Giulia）就是最佳选择。这个面积达 3,059 平方英里的美丽省份目前有一百多万人口，这里不单有白雪皑皑的阿尔卑斯山，山腰地区处处散落着葡萄园，海岸风貌线瞬息万变，美景包括了连绵沙滩以及高耸悬崖。这个地点就是今年 Cavalcade Classiche 法拉利经典车大游行的完美目的地 - 这是一项独特的巡回活动，专门针对法拉利的“Classiche”经典车型，即二十年前或于更早年代所制造的汽车。

上图：见证了今年的经典车巡游盛典，因卓越的汽车和令人惊叹的风景而成为有史以来最精彩的一届……

和往常一样，与会车手们及其法拉利来自全球各个角落，例如来自遥远的南非、墨西哥甚至澳大利亚。事实上，在Tivoli Portopiccolo Sistiana Wellness Resort & Spa 健康度假村及水疗中心举行的欢迎晚宴上，当法拉利车手们准备盛装出席鸡尾酒会的服装时，同时至少有 60 辆历史悠久的法拉利已经停在会场，展示20 世纪汽车创新的精华。从法拉利推出的第一款 125 S，一直到工程技术巅峰代表作 法拉利 F40，该活动精选了马拉内罗有史以来最优秀的车型。


上图：第七届Classiche经典车巡游是一场专门为法拉利“Classiche”车型打造的独特巡展活动，这些车型均为二十年前甚至更早制造的车辆

皮耶罗·法拉利大游行出发的第一天，无论是视觉或听觉效果令人赞叹不已； 当跃马车队以每分钟两辆车的速度出发时，这个海边村庄美丽海湾路段回荡着宛如交响乐般的轰鸣声。

 

大游行车队由法拉利副董事长、创始人恩佐·法拉利之子皮耶罗·法拉利带队。并有恩佐的孙子马蒂奥利·法拉利(Enzo Mattioli Ferrari)再次参与该活动（两人分别驾驶一辆 Enzo 及 F40）。车队前往 Collio 科利奥葡萄酒产区的山丘和葡萄园，然后下山游览以美景闻名的多个意大利村庄。



上图：弗留利-威尼斯朱利亚大区迎来了有史以来马拉内罗的最出色的汽车

当大游行车队来到文艺复兴之城乌迪内（Udine），位于市中心的自由广场（Piazza della Libertà ）在车手们停下来享用午饭的同时也举办了一场汽车展。让兴奋的当地人有机会观赏法拉利辉煌历史的生动体现，从早年的公路和赛车创新产品（包括几辆 166 MM 和一辆配备直列 6 缸发动机的罕见 121 LM）到几十年来树立了技术标准的超级跑车，包括 GTO、F40、F50 和 Enzo Ferrari。


游行队伍从市内井然有序的再度出发，穿过帕尔马诺瓦（Palmanova）和阿奎莱亚（Aquileia）两座城镇，向大海的方向驶去。搭载 V12 和 V8 的标志性车款则在出现在地平线上之前，就让澎湃的轰鸣声泄露了行踪。


如果第一天的探险行程让大游行车队领略了意大利的辉煌的历史建筑，那么第二天和第三天的亮点则是关于壮丽的自然风光。法拉利车队首先浩浩荡荡地穿越斯洛文尼亚边境，沿着伊松佐河到达被联合国教科文组织列为世界遗产的城市伊德里亚（Idrija）。最后一天继续穿过喀斯特地区到达的里雅斯特（Trieste），自上世纪初以来，这里的奥皮奇纳山（Opicina）已是举办 Albo d'Oro 汽车爬坡赛的地点。

上图：热情的观众、美如画的城镇和无尽的宽敞道路为2024年的经典车巡游活动画上了完美的句号

这次第七届 Classiche 经典车大游行无疑是迄今为止最好的，但这也引出了一个问题：符合什么条件的 Cavalcade 大游行活动才是最完美的 ？当然，参与的汽车至关重要，但或许更重要的是人，即来自世界各地的热情法拉利车手聚集在一起，在开阔的道路上共度一个欢乐周末。因为当夜幕降临，当所有法拉利都被安全地停放好，众人一同享用香槟观赏落日时，这些关于逆境、胜利和友谊的独特经验让 Cavalcade Classiche 大游行成为最令人兴奋、最独特、最受追捧的法拉利汽车活动。