年鉴的封面明星是Icona系列最新车型---法拉利Daytona SP3，按照传统，专为藏家提供了两种封面版本：红色与白色。
年鉴还展示了2021年发布的其他车型。全新的混合动力V6法拉利296 GTB在意大利皮埃蒙特山脉尽展飒爽英姿，812 Competizione在北美马萨诸塞州的Palmer Motorsports Park赛车公园驰骋翱翔，而812 Competizione A向世人证实了自己是一流Targa车型中的顶级捕食者。
法拉利的成就当然离不开充满激情的员工， 今年的年鉴将会通过一系列照片展示工厂内的每个部门，向组成跃马大家庭的每位成员致敬。
今年，全新的Attività Sportive GT大楼在菲奥诺拉赛道内开放，将所有的人员和跑车都聚集到同一屋檐下，携手把Corse Clienti和Competizioni GT打造成致胜团队。
此外，今年的年鉴还有更多动人盛事，如法拉利时尚系列的发布、精彩纷呈的FIA世界耐力锦标赛 (WEC) 赛季、Cavallino餐厅整体重新构思与开业、以及由夏尔·勒克莱尔（Charles Leclerc）和其兄弟亚瑟与卡洛斯·赛恩斯（Carlos Sainz）和其父亲卡洛斯提供的两场独家表演。
最后，一级方程式赛车SF21和488 GTE纷纷为封底锦上添花，标志着法拉利又一卓绝年度的结束。