法拉利的成就当然离不开充满激情的员工， 今年的年鉴将会通过一系列照片展示工厂内的每个部门，向组成跃马大家庭的每位成员致敬。





今年，全新的Attività Sportive GT大楼在菲奥诺拉赛道内开放，将所有的人员和跑车都聚集到同一屋檐下，携手把Corse Clienti和Competizioni GT打造成致胜团队。