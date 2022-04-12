在巴林沙漠举行的2022年F1世界锦标赛揭幕战上，法拉利F1-75大放异彩，仅需一场比赛，就向世界展示了其专为夺冠而生的坚定决心。





单座赛车的名字和性能一样独特异常，数字75直接致敬125 S的周年纪念日，这是在1947年3月12日首辆开出马拉内罗大门的真正法拉利跑车。



