在巴林沙漠举行的2022年F1世界锦标赛揭幕战上，法拉利F1-75大放异彩，仅需一场比赛，就向世界展示了其专为夺冠而生的坚定决心。
单座赛车的名字和性能一样独特异常，数字75直接致敬125 S的周年纪念日，这是在1947年3月12日首辆开出马拉内罗大门的真正法拉利跑车。
SF90 Stradale 和 812 Competizione 配比全新 Rosso Ferrari F1-75 的颜色也熠熠生辉
当然，125 S的车漆同样是从20世纪初成为了意大利赛车官方颜色的勃艮第酒红色。三年后在摩纳哥大奖赛上参赛的125 F1也采用了同样的颜色，从那时起，红色就与法拉利并驾齐驱。正如恩佐自己所说：“让孩子画一辆车，他肯定会把它画成红色”。
在20世纪90年代初期，几乎百分之85的法拉利都采用红色涂装，其中最著名（也是最受欢迎的）是 Rosso Corsa（赛车红），普遍认为是法拉利的标志性颜色。
Rosso Ferrari F1-75 配色方案现已适用于所有跃马车型
今天，经过75年的不断创新，法拉利的配色丰富多样，如Giallo Modena亮黄色、Blu Pozzi深蓝色以及介于两者之间的一系列红色，包括Rosso Imola、Rosso Scuderia、Rosso Dino，当然还有全新色调---Rosso Ferrari F1-75。
全新车漆色调是专属装备项目的一部分，适用于跃马系列的每个车型，旨在让眼光挑剔的法拉利车主能够增强爱车的独特个性。现在就去法拉利配置器（link）上一睹为快吧！