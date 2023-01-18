采用名为“Sanusilver”的哑光银色为基调，以完美契合Roma车底盘的鲜明“Rosso Magma Glossy”红色点睛，内饰有几处灵感源自中国文化的精巧细节，营造别致座舱。

贯穿车身的外饰条纹饰线灵感来自明朝家具，内饰拥有个性化定制标识的碳纤维门槛和一块刻有数字“30”和中文“叁拾”的金属铭牌，镶嵌象征纯洁和温婉的玉石。

