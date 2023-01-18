法拉利个性化定制项目打造出迄今为止最精美的作品之一，这款独一无二的Roma从丰富的中华传统与精湛工艺汲取灵感。
620涡轮增压的跃马车型是中国设计师蒋琼耳与法拉利定制化方案携手打造的结晶，匠心荟萃东方之美、意大利设计理念与中式时尚。
近距离观看为庆祝法拉利在中国成立 30 周年而打造的盛艳个性化定制法拉利Roma
采用名为“Sanusilver”的哑光银色为基调，以完美契合Roma车底盘的鲜明“Rosso Magma Glossy”红色点睛，内饰有几处灵感源自中国文化的精巧细节，营造别致座舱。
贯穿车身的外饰条纹饰线灵感来自明朝家具，内饰拥有个性化定制标识的碳纤维门槛和一块刻有数字“30”和中文“叁拾”的金属铭牌，镶嵌象征纯洁和温婉的玉石。
车内外的配色方案尽展其与众不同的魅力。该款特别版Roma还配备了专属的“生活方式套件”，包括以紫檀和水晶制成的四季芳香扩散器，并配备与金斑茶具的竹编茶具套装。 内饰拥有个性化定制标识的碳纤维门槛和一块刻有数字“30”和中文“叁拾”的金属铭牌
车内外的配色方案尽展其与众不同的魅力。该款特别版Roma还配备了专属的“生活方式套件”，封装了许多激发难忘中国情愫的物件，并提升驾驶体验。
四个以紫檀和水晶制成的四季芳香扩散器，并配备红色与金斑茶具的竹编茶具套装。此外，还有一个紫檀雪茄盒、一个砚石烟缸、一个宣纸风筝、羊绒盖毯和一套玛瑙与皮制的中国象棋。
中国新锐设计师蒋琼耳将设计理念与文化特色结合在这个项目中，取得了惊人的成果
这款车的理念既是虔诚致敬历史，也是对未来的美好展望。1992年，一位北京客户订购了法拉利348 TS，自第一辆法拉利抵达中国已经过去了三十年。
今天，这辆独一无二的Roma充分体现了跃马对创新和卓越的不懈追求，同时也标志着法拉利在中国开启了激动人心的新篇章。