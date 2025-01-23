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将创新个性化与高科技融为一体，Ferrari Roma Spider Tailor Made 是博物馆展示级的现代杰作 法拉利 Tailor Made 客制计划再次打造出一件独一无二的作品
撰文: Gordon Sorlini / 摄影: Giuliano Koren

将创新个性化与高科技融为一体，Ferrari Roma Spider Tailor Made 是博物馆展示级的现代杰作

法拉利 Tailor Made 客制计划再次打造出一件独一无二的作品——经过精心重新设计的法拉利 Roma Spider 敞篷车，将最新技术和无与伦比的工艺与创新的生产技术和特殊材料相结合。

其结果是对法拉利 620 cv 敞篷车的真正独特诠释，通过该计划的繁多的个性化选项，完成了对“意大利风格”的最佳诠释。

探索 Roma Spider Tailor Made 的定制特点，从可持续材料到最先进的雕刻工艺

这款 Roma Spider 亮相于“Ferrari One of a Kind（独一无二的法拉利）”——该展览致力于展示法拉利个性化定制汽车的独特世界，将在摩德纳恩佐法拉利博物馆开放至 2025 年 2 月底——其外部采用魅力四射的 Oro Mida金 色，内部则采用 Rosso Bologna 红色和 Oro Mida 皮面金属皮色。

法拉利 Tailor Made 客制化部门工匠的高超技艺随处可见，包括他们使用无铬纳帕皮革和高品质木材制作车厢盖和后地板。此外，每个前翼上的护罩均为首次应用激光"雕刻"的铝制车身部件，而汽车引擎盖上则刻有罗盘和马拉内罗的地理坐标。

Roma Spider Tailor Made 将在“Ferrari One of a Kind”展览中展出，展期至2025年2月底

同时，采用可持续性部件是该项目的关键特色。缝制座椅所用的线为回收轮胎材质，部分发动机部件是用工厂铸造厂生产阶段回收的铝材制成，而中央控制台的零件则是用铸造厂由铸件中的回收沙所制成。

此外，并与万宝龙的合作促成了标志性的 Meisterstück 书写工具的特别版，以庆祝该车的上市，并采用与这款独一无二的敞篷车相同的 Oro Mida 金色调。随附一本日志簿，其封面采用与敞篷跑车内饰相同颜色的再生皮革，并印有 Roma 车款引擎盖上的马拉内罗地理坐标。


中控台采用了由马拉内罗铸造厂回收的铸模砂制成的组件。内饰的配色方案为博洛尼亚红（Rosso Bologna）与奥罗·米达金属皮革（Oro Mida metallic leather）

专为该项目开发的材料和工艺将纳入马拉内罗的个性化选项中，未来选择将会更多样化。因此这款车与法拉利其他稀有车款一起在沉浸式的“Ferrari One of a Kind（法拉利独一无二）”车展上展出是再合适不过了。

法拉利造型中心（Ferrari Styling Centre）不仅设有一面互动墙，让客户能够亲身体验各式各样的材料、面料、颜色和广泛的选择，还通过为这款独特的法拉利 Roma Spider Tailor Made 所选用的特殊材料，增强了其影响力。

此内容摘自《法拉利官方杂志》第65期