将创新个性化与高科技融为一体，Ferrari Roma Spider Tailor Made 是博物馆展示级的现代杰作

法拉利 Tailor Made 客制计划再次打造出一件独一无二的作品——经过精心重新设计的法拉利 Roma Spider 敞篷车，将最新技术和无与伦比的工艺与创新的生产技术和特殊材料相结合。

其结果是对法拉利 620 cv 敞篷车的真正独特诠释，通过该计划的繁多的个性化选项，完成了对“意大利风格”的最佳诠释。