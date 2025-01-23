将创新个性化与高科技融为一体，Ferrari Roma Spider Tailor Made 是博物馆展示级的现代杰作
法拉利 Tailor Made 客制计划再次打造出一件独一无二的作品——经过精心重新设计的法拉利 Roma Spider 敞篷车，将最新技术和无与伦比的工艺与创新的生产技术和特殊材料相结合。
其结果是对法拉利 620 cv 敞篷车的真正独特诠释，通过该计划的繁多的个性化选项，完成了对“意大利风格”的最佳诠释。
这款 Roma Spider 亮相于“Ferrari One of a Kind（独一无二的法拉利）”——该展览致力于展示法拉利个性化定制汽车的独特世界，将在摩德纳恩佐法拉利博物馆开放至 2025 年 2 月底——其外部采用魅力四射的 Oro Mida金 色，内部则采用 Rosso Bologna 红色和 Oro Mida 皮面金属皮色。
法拉利 Tailor Made 客制化部门工匠的高超技艺随处可见，包括他们使用无铬纳帕皮革和高品质木材制作车厢盖和后地板。此外，每个前翼上的护罩均为首次应用激光"雕刻"的铝制车身部件，而汽车引擎盖上则刻有罗盘和马拉内罗的地理坐标。
同时，采用可持续性部件是该项目的关键特色。缝制座椅所用的线为回收轮胎材质，部分发动机部件是用工厂铸造厂生产阶段回收的铝材制成，而中央控制台的零件则是用铸造厂由铸件中的回收沙所制成。
此外，并与万宝龙的合作促成了标志性的 Meisterstück 书写工具的特别版，以庆祝该车的上市，并采用与这款独一无二的敞篷车相同的 Oro Mida 金色调。随附一本日志簿，其封面采用与敞篷跑车内饰相同颜色的再生皮革，并印有 Roma 车款引擎盖上的马拉内罗地理坐标。
专为该项目开发的材料和工艺将纳入马拉内罗的个性化选项中，未来选择将会更多样化。因此这款车与法拉利其他稀有车款一起在沉浸式的“Ferrari One of a Kind（法拉利独一无二）”车展上展出是再合适不过了。
法拉利造型中心（Ferrari Styling Centre）不仅设有一面互动墙，让客户能够亲身体验各式各样的材料、面料、颜色和广泛的选择，还通过为这款独特的法拉利 Roma Spider Tailor Made 所选用的特殊材料，增强了其影响力。