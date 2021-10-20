赛车比赛成立于1906年，出于安全考虑于1977年停止。如今，赛车手仍然可以体验传奇Targa赛道的惊险刺激。





Targa Florio Classica活动是为1977年之前制造的老爷车而举办的特别盛会。从1991年起制造的法拉利跑车均可参加其特殊级别的竞技---Ferrari Tribute。





今年的赛事于10月15日至17日举行，在西西里首都巴勒莫开始和结束。共有SF90 Stradale、F8 Tributo、Roma、F8 Spider和Portofino M等80多辆法拉利参赛。与原版比赛的高速飙车献技不同，参赛者可以在历史古迹中驻足，并欣赏风景与品尝美食。当然，其中也不乏大量艰难曲折的路段。