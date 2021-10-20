夺冠的传奇车手包括塔奇奥·努沃拉里（Tazio Nuvolari）、斯特林·莫斯（Stirling Moss）、皮耶罗·塔鲁菲（Piero Taruffi）以及当地英雄尼诺·瓦卡雷拉（Nino Vaccarella），他于上月逝世，年仅88岁。法拉利工斩获七次殊荣，最近一次胜利在1972年，由阿图罗·梅扎里奥(Arturo Merzario) 驾驶312PB凯旋而归。
法拉利致敬Targa Florio赛事已成为西西里的一项非常重要的活动
赛车比赛成立于1906年，出于安全考虑于1977年停止。如今，赛车手仍然可以体验传奇Targa赛道的惊险刺激。
Targa Florio Classica活动是为1977年之前制造的老爷车而举办的特别盛会。从1991年起制造的法拉利跑车均可参加其特殊级别的竞技---Ferrari Tribute。
今年的赛事于10月15日至17日举行，在西西里首都巴勒莫开始和结束。共有SF90 Stradale、F8 Tributo、Roma、F8 Spider和Portofino M等80多辆法拉利参赛。与原版比赛的高速飙车献技不同，参赛者可以在历史古迹中驻足，并欣赏风景与品尝美食。当然，其中也不乏大量艰难曲折的路段。
活动中，优雅的法拉利车型，通常还会搭配挑战性的天气
车手们首天的路线从历史悠久的巴勒莫大学开始。在经过150公里的内陆赛段后，参赛者在西西里岛西海岸马尔萨拉（Marsala）的Cantine Florio酒庄享用午餐。然后，他们沿着174公里险峻崎岖的赛道返回巴勒莫，途经风景秀丽的沿海公路，穿过戈尔福城堡（Castellammare del Golfo），该城堡以其仍然屹立在海港的中世纪要塞而闻名。
第二天的行程是迎接马多尼山（Madonie）的挑战，让车手们体验当年古老Targa Florio种种扣人心弦的精彩。大部分路线都在集中在著名的72 公里Circito Piccolo delle Madonie“短”赛道上，这条赛道用于比赛的最后几十年（1951-77 年）。此外，车手们在1919-30年间使用的108公里“中长”赛道也可谓艰苦备尝，每圈有惊人的1400个弯道。在这条极具挑战性的旧路线上，当天需要行驶的总距离为228公里。
法拉利致敬Targa Florio 经典赛事所到之处都会吸引众多车迷
经历了艰辛的两天之后，最后一天的车程是仅有38公里的短途唯美赛道，从巴勒莫到蒙雷阿莱（Monreale），后者以其坐落在山边的绝美诺曼大教堂而闻名。当晚，参赛车手们在又一次向Targa Florio表达崇高的敬意后，畅享一场盛大的颁奖典礼。