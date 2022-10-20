Targa Florio是自1906年以来每年都举行的跨西西里岛赛事，以其艰难险峻而声名远播，距最后一场比赛其可能已经过去了45年，但这并不意味着法拉利停止了对这项赛事的热爱。
在几十年内，像12缸法拉利166 S这样的高性能敞篷赛车在3圈共446公里的线路上飞驰，这些路线通常会迅速从海平面以上攀升到数千英尺高，导致天气经常变化，需要前所未有的驾驶技能水平。英勇的赛车手彼时以惊人的速度在充满发夹弯的险峻山路上疾驰。在赛道上的平均时速已经跃升至120公里/小时，比赛也因此贴上了“疯狂”的标签并被取消。
来自世界各地的法拉利赛车齐聚一堂，体验长期运行且闻名于世的 Targa Floria，包括计时赛和原始赛道的赛道
今年，法拉利再次在西西里首府巴勒莫举行了向Targa赛事致敬的活动，来自四面八方的跃马齐聚一堂，进行为期三天的驾驶体验，以缅怀这一盛大比赛的结束。
在三段比赛中，车手们参与了计时赛和平均速度赛，他们的整个旅程在巴勒莫开始和结束，每辆车都搭载了一名司机和一名导航员，双双在西西里岛周围一共航行了567公里。
为期三天的路线全长 500 多公里，穿越山口和茂密的森林，起点和终点在西西里首都巴勒莫
来自世界各地的绝美法拉利车型和车手汇集一堂，参赛车辆包括一辆Monza SP2、一辆SF90 Stradale、几辆812 Superfast和一辆经典的F355 GTS。
在鲜艳的色彩和自然吸气发动机的动人声浪中，游行队伍穿过维拉罗萨（Villarosa）、卡尔塔武图罗（Caltavuturo ）和马里亚诺波利（Mariaonapoli）等风景如画的城镇和村庄。
一些绝美罕见的多种颜色型号齐聚一堂，包括 F355, 一辆 F12tdf, 一辆 Monza SP2 还有 SF90 Stradale