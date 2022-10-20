Targa Florio是自1906年以来每年都举行的跨西西里岛赛事，以其艰难险峻而声名远播，距最后一场比赛其可能已经过去了45年，但这并不意味着法拉利停止了对这项赛事的热爱。





在几十年内，像12缸法拉利166 S这样的高性能敞篷赛车在3圈共446公里的线路上飞驰，这些路线通常会迅速从海平面以上攀升到数千英尺高，导致天气经常变化，需要前所未有的驾驶技能水平。英勇的赛车手彼时以惊人的速度在充满发夹弯的险峻山路上疾驰。在赛道上的平均时速已经跃升至120公里/小时，比赛也因此贴上了“疯狂”的标签并被取消。