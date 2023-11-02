撰文: Jason Barlow



今年在托斯卡纳山丘穆杰罗赛道举行的年终嘉年华超出了人们的预期。仅在法拉利挑战赛倍耐力组（Trofeo Pirelli）就有 105 人参赛，创下了参赛人数的新纪录，比赛场面惊心动魄。

同样引人注目的还有一辆由 Giancarlo Fisichella 驾驶的 F60 F1 赛车，以及由 Antonio Fuoco 和 Antonio Giovinazzi 驾驶的两辆 SF70-H 赛车。他们的勒芒队友 James Calado、Alessandro Pier Guidi、 Nicklas Nielsen 和 Miguel Molina 驾驶他们的勒芒冠军赛车 499P 进行更换车手和模拟进站的表演，令观众激动不已。