今年在托斯卡纳山丘穆杰罗赛道举行的年终嘉年华超出了人们的预期。仅在法拉利挑战赛倍耐力组（Trofeo Pirelli）就有 105 人参赛，创下了参赛人数的新纪录，比赛场面惊心动魄。
同样引人注目的还有一辆由 Giancarlo Fisichella 驾驶的 F60 F1 赛车，以及由 Antonio Fuoco 和 Antonio Giovinazzi 驾驶的两辆 SF70-H 赛车。他们的勒芒队友 James Calado、Alessandro Pier Guidi、 Nicklas Nielsen 和 Miguel Molina 驾驶他们的勒芒冠军赛车 499P 进行更换车手和模拟进站的表演，令观众激动不已。
他旁边的事法拉利CEO贝内代托·维尼亚(Benedetto Vigna)。左侧穿着夹克并竖起大拇指的是法拉利市场部高级副总裁恩里科·加利埃拉(Enrico Galliera)，旁边是第二名的埃利塞奥·多诺(Eliseo Donno)。右侧的第三名车手阿德里安·苏蒂尔(Adrian Sutil)站在斯库德里亚赛车体育GT赛事负责人安东内洛·科莱塔旁边(Antonello Coletta)。
经历了勒芒 24 小时耐力赛百年庆典中史诗般的表现四个月后，法拉利将向其精选客户推出一款创造历史的车型。这款车型名为 499P Modificata，是客户赛道赛车新类别的开路先锋，该类别称为 Sport Prototipi Clienti，从 2024 年起将与 XX 和 F1 Clienti 项目并驾齐驱。
因为 499P Modificata 被视为“非竞争性”赛车，因此不受 WEC 的监管束缚。这款原本就满载创新的跑车在技术层面更令人向往。其混合动力系统采用了 296 GT3 上的 3.0 升双涡轮增压发动机的改良版，并与前轴上的电动马达相结合。
如今的电动马达功率更强劲、更高效。根据 FIA-WEC 的规定，前轴的电动助力只能在时速 190 公里时发挥作用，而这款新版本在静止状态下就能调配所有能量。法拉利的工程师优化了 Modificata 的全轮驱动能力，在前后轴之间进行了扭矩分配，以获得更高的响应速度和驾驶性能。新开发的牵引力控制和起步辅助逻辑可确保在任何赛道和条件下均可使用其动态带宽和性能。此外，新车还配备了专门开发的倍耐力轮胎，这种独特的 “光面”轮胎升温更快、降解更少，并能最大限度地提高反馈性能。
新车增添了“Push to Pass（按键开启）”系统，可通过方向盘后部的按钮启动。这样，每圈最多可增加 163 cv，使车手可获得 870 cv 的总动力输出。（WEC 的“性能平衡”规则将总输出限制为 670 cv）
全新的 296 Challenge 是马拉内罗客户赛车活动的一个更张扬的宣言。法拉利挑战赛是全球赛车运动中历史最悠久的单一车型锦标赛，自 1993 年以来，九代法拉利赛车为客户和车迷带来了无穷乐趣。它们可能是非专业赛车，但都是才华横溢的竞争者，新款 296 Challenge 充分体现这一点，在性能、空气动力学、一致性和可重复性都得到了优化。
这是首款使用 V6 发动机的挑战赛赛车，不过为了减轻重量，没有采用屡获殊荣的 296 动力系统的混合动力元素，其产生的 700 cv 和 234 cv/升比功率输出创下了该细分市场的记录。此外，还重新设计了排气系统，提高了涡轮增压压力，并采用了全新的压缩机和启动电机。制动装置也取得了空前的进步，CCM-R PLUS 的引入更是世界首创。全新制造技术提高了制动盘的耐用性和热性能，既能快速升温，又能快速散热。
新车的空气动力学套件旨在提高响应速度。296 Challenge 配备惊艳的可调式尾翼，在最激进的设置下可产生 870 公斤的下压力（时速 250 公里时），但其整体气动平衡设计可最大限度地增强车手的信心。得益于法拉利的超凡空气动力学专业知识，俯仰、偏航和侧倾都被降至最低。
可选配置包括一个乘客座椅，用于指导驾驶或与友同乐。