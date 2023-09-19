这也许是一级方程式历史上最伟大体育精神的例子。一位车手有机会赢得比赛和世界冠军，但他却将自己的赛车交给另一位车手，让他来获得冠军头衔。
这个充满戏剧性和牺牲故事恰如其分地发生在蒙扎，也是全球最知名的赛道。其中也包括许多F1中最著名的法拉利车队事迹。
发生在1956 年世界锦标赛最后一轮时，三名车手有机会赢得冠军：卫冕冠军胡安-曼努埃尔·方吉奥和他的法拉利队友 - 刚进入法拉利车队第一年，年轻的彼得·柯林斯。第三位是玛莎拉蒂车队的让·贝拉(Jean Behra)，他是一位经验丰富的法国赛车手。
当时方吉奥是热门人选。在阿根廷站和意大利大奖赛之前的两场比赛中取得胜利后，他在积分榜上领先柯林斯和贝拉 8 分：分别在英国和德国赛。
该赛季的惊喜元素是柯林斯。年仅 24 岁的他在第一个 F1赛季中就在比利时和法国取得了令人难忘的胜利，并且始终超越经验丰富的队友尤金尼奥·卡斯特洛蒂 (Eugenio Castellotti) 和路易吉·穆索 (Luigi Musso)。更重要的是，这位充满活力的赛车手全心接受了意大利的生活方式，也成为了恩佐·法拉利的最爱。
在蒙扎，在那个令人难忘的九月一天，已获得三届世界冠军的方吉奥（也许可以预见）将从杆位发车，领先于队友卡斯特洛蒂和穆索。贝拉（Behra）的玛莎拉蒂赛车在第五位，柯林斯（Collins）则排名第七。
要计算胜算很简单。柯林斯必须获胜才能获得冠军，而方吉奥只能获得第三名或更低。否则方吉奥将再次夺得冠军。
法拉利最担心的是轮胎的磨损和发生故障。当时，蒙扎赛道包括高速倾斜，高速和粗糙的倾斜表面特别容易破坏车胎橡胶。
第五圈，卡斯特洛蒂和穆索的法拉利赛车——未了争夺领先——两人皆爆掉了左后轮胎。虽然如此，两位车手都英勇地重新控制好赛车，在困难状况下仍回到了维修站。一圈后，队友 de Portago 在爆胎后以每小时 160 英里的速度滑行。到了第11圈 时，柯林斯的左后轮胎也爆了。他缓缓地回到维修站换新车胎。
与此同时，方吉奥正在争夺领先位置，看上去很勇猛，他是唯一一位没有发生爆胎的法拉利车手。但在第 18圈时，这位 50 年代最伟大的 F1 阿根廷车手缓慢地进入维修站，他的前轮扭转到错误的相反方向。原因是由V8提供动力的 D50 右转向臂坏了。如此一来，方吉奥没希望了。而且，贝拉和他的玛莎拉蒂赛车也必须退赛。
与此同时，柯林斯冲过赛道。到了半程（25 圈）时，他跃升至第四位。
到了第35圈，排名第三的柯林斯进站更换轮胎，大方地将自己的赛车交给了领队方吉奥。在那个侠义的年代，年轻车手将自己的车交给车队领导者并不罕见：事实上，方吉奥在征用了队友穆索的赛车后赢得了 1956 年赛季（阿根廷）的首场大奖赛。（如果共用一辆车，积分将由车手平分。）
然而，在蒙扎的这一举动达到了更高尚的水平。柯林斯完全有可能赢得比赛，并因此赢得世界冠军。方吉奥（驾驶柯林斯的赛车）最终获得第二名，仅落后缓慢行驶的玛莎拉蒂车手斯特林·莫斯 6 秒，后者因后轮胎磨损严重而受阻。
方吉奥知道柯林斯的牺牲有多大。方吉奥后来说：“我被这一举动感动得几乎要哭了”。
年仅 24 岁的柯林斯认为他以后还有其他机会。但是不到两年后，他的法拉利赛车在危险的纽博格林赛道发生车祸，导致他身亡。