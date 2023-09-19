这也许是一级方程式历史上最伟大体育精神的例子。一位车手有机会赢得比赛和世界冠军，但他却将自己的赛车交给另一位车手，让他来获得冠军头衔。

这个充满戏剧性和牺牲故事恰如其分地发生在蒙扎，也是全球最知名的赛道。其中也包括许多F1中最著名的法拉利车队事迹。



发生在1956 年世界锦标赛最后一轮时，三名车手有机会赢得冠军：卫冕冠军胡安-曼努埃尔·方吉奥和他的法拉利队友 - 刚进入法拉利车队第一年，年轻的彼得·柯林斯。第三位是玛莎拉蒂车队的让·贝拉(Jean Behra)，他是一位经验丰富的法国赛车手。

