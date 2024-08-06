1975 年尾，五辆法拉利跑车出现在同一张照片中。后排有两辆传奇的 312 T 一级方程式赛车，技术总监兼设计师 Mauro Forghieri 也在其中； 前排是当时刚在巴黎车展上发布的 308 GTB ，以及两位法拉利赛车手尼基-劳达（Niki Lauda）和克莱-雷加佐尼（Clay Regazzoni）。
两位车手从一开始就有一种特殊的默契，尽管从表面上看他们没有什么共同点。尼基从不讳言，如果不是因为克雷的关系，他根本不可能在法拉利找到自己的定位。尼基在 2016 年的一次活动上说：“以我的成绩来看，我无疑给人留下了很好的印象。”谈到克莱时，尼基说：“他热爱生活，人很好，是个值得尊敬的人，我一直和他相处融洽。”我们两人并不像人们想象的那样不同。”
2006 年，也就是在尼基去世前不久，克莱曾这样形容他的队友：“我们之间没有太多共同之处。我珍惜每一天，从不计较输赢。我想在车内或车外的人生都过得精彩。但尼基则一心一意要取得胜利，而且是个赛车工作狂，并不那么享受生活。”事实上，很难找到这位奥地利车手不穿赛车服的照片。人们很少看到他的笑容，尼基总是显得忙碌、专注又坚定。
相形之下，克莱总是面带微笑，他的照片在当时的许多杂志上都很受欢迎。他也热于上电视； 克莱甚至曾与流行文化偶像兼歌手 Raffaella Carrà 共舞。然而，两人在不同的时期分别以各自的方式成为激励人心的榜样。1976 年，尼基在纽博格林赛事中发生了一起严重的事故，导致他严重烧伤； 但仅在 42 天后，他又重新开始驾驶赛车。他坚毅的表现激励了许多面临类似重创的人。这位奥地利车手后来又赢得了两个世界冠军头衔，包括 1977 年法拉利车队的冠军。
同年，克莱结束了与法拉利车队的合作，但他继续代表其他车队参加 F1 赛事。1980 年，他以Ensign车队车手身份加入长滩大奖赛，不幸刹车失灵； 克莱无法避免地撞上一辆停在赛道上的汽车后部。造成他双腿和脊椎严重受伤，一次失败的手术导致他终生高位截瘫。虽然只能坐在轮椅上，但克莱却没有放弃赛车运动。他继续参加不同拉力赛，包括高难度的达喀尔拉力赛，他驾驶一辆配有专门改装的手控装置的赛车，这种装置也用于公路汽车上，供截瘫患者使用。尼基的看法没有错：他确实和克莱并没有什么不同。