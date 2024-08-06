撰文: Davide Marchi



1975 年尾，五辆法拉利跑车出现在同一张照片中。后排有两辆传奇的 312 T 一级方程式赛车，技术总监兼设计师 Mauro Forghieri 也在其中； 前排是当时刚在巴黎车展上发布的 308 GTB ，以及两位法拉利赛车手尼基-劳达（Niki Lauda）和克莱-雷加佐尼（Clay Regazzoni）。

这张照片拍摄于 1975 赛季结束后的菲奥拉诺赛道测试日，当时劳达夺得了他的第一个世界冠军头衔。由于 308 GTB 是马拉内罗 8 缸跑车的始祖，两位赛车手要求试驾这辆车，因此 308 GTB 也在照片内。他们主要被它的性能所吸引，但是该车迷人的造型也有不小影响。由于采用了玻璃纤维车身，它的重量仅略高于 1,000 千克，时速可以轻松超过 250 公里。如此惊人的动力重量让两位一级方程式赛车手惊艳。照片中尼基和克莱两人在交谈，可能是在讨论技术问题。

