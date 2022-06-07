父母和孩子之间相处的时间都是无价的，也是创建联系和建立纽带的宝贵时刻。当这些共享时刻包含了作为赛车基本组成部分的强烈友情和内在危险时，记忆就会变得更加强烈。
这一切只需问问51岁的Dave Musial Senior和他22岁的儿子Dave Junio就知道了。在过去的六年里，这对来自芝加哥的父子二人组一直是法拉利挑战赛赛道上的常客，稳步登上领奖台。
在过去的六年里，这对父子二人一直是法拉利挑战赛赛道上的常客
Dave Sr.笑道：“我想一切这始于对汽车的共同热情，儿子可能比我更喜欢汽车。但老实说，在赛道上一起参加比赛，在白天和晚宴上一起欢声笑语，真是太特别了”。
Dave Jr.也把重点直接放在了共同的快乐上。他说：“无论是在赛道上还是在赛道外，我们都玩得很开心。当然，我们也在学习。如果我们同时在练习，我会尝试按照他的驾驶路线，看看他是否在做一些不同的事情，是否比我做得更好。但主要是为了玩得开心”。
Dave Sr. 为他的 Trofeo Pirelli 做好准备； 他的 488 Challenge Evo； 在 Trofeo Pirelli Am2 的领奖台上获得第三名
法拉利挑战赛主教练Didier Theys对这种想法表示赞同，他说：“他们通常是围场里最有趣的人。” 不过，尽管Musial父子可能会强调作为挑战赛的对手而欢度美好时光，但他们也专注于结果。
这两位Musials家族的车手于2016年参加了德克萨斯州奥斯汀的美洲赛道美国大奖赛场地举办的Corso Pilota项目，并开始他们的法拉利赛车之旅。正是在那里，通过接触了一系列马拉内罗赛车手和公路跑车车型后，他们迷上了法拉利赛车，并开始了法拉利车型的收藏。
小戴夫专注于比赛开始； 在埃尔克哈特湖的赛道上； 在 Coppa Shell Am 中庆祝第二名的好成绩
Dave Sr.年轻时曾是一名出色的卡丁车赛车手，首先加入壳牌组（Coppa Shell）级别赛，然后迅速提升，之后却专注于蓬勃发展的供暖和空调业务。2020年，他驾驶着488 Challenge Evo，赢得了法拉利欧洲挑战赛倍耐力AM组（Trofeo Pirelli）的冠军。
到2019年，Dave Jr.终于长大了，可以在壳牌组开始他的赛车之旅，并迅速发现他掌握了赛道的窍门。第二年，当Dave Sr.获得倍耐力AM组冠军荣誉时，Dave Jr.在代托纳以第五名的成绩首次进入前10强。
在2021年，剧本有了翻转。这一次由Dave Jr.获得总冠军，驾驶着488 Challenge Evo，斩获了壳牌组北美冠军。他的父亲则赢得了北美倍耐力Am2组别的季军。最终结果：父子两人都在2022年升入倍耐力组赛事，父亲挑战倍耐力组，而儿子将会在倍耐力AM组进行角逐。
珍贵时刻：父子拥抱祝贺
赛事前景让他们两人非常快乐。“我们现在经常同时在赛道上，这真的太棒了，”Dave Sr.说。“我们将在那里争夺资格赛的位置。小心！”
在比赛淡季，如果恰逢美国中西部天公作美，他们喜欢驾驶着不断壮大的法拉利收藏系列进行悠闲的巡游。他们的车库如今有一辆LaFerrari、一辆SF90、一辆F12和一辆Monza SP2。（父亲的最爱：Monza； 而少年的最爱则是：LaFerrari。） 他们拥有的马拉内罗名驹激起了一种激情和魅力，总是让他们想要再次进入赛道畅游，这对Dave Sr.来说，就意味着有机会与他的儿子一起继续这项由法拉利推动的独特活动。
“我们都知道父母和孩子之间经常存在代沟，但在任何时候，你分享你们都喜欢的东西，代沟就会缩小，”他说，并补充道：“如果你能在激情的层面上与家人建立联系，那么在一起的时间就会变得更加特别。”