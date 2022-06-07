父母和孩子之间相处的时间都是无价的，也是创建联系和建立纽带的宝贵时刻。当这些共享时刻包含了作为赛车基本组成部分的强烈友情和内在危险时，记忆就会变得更加强烈。

这一切只需问问51岁的Dave Musial Senior和他22岁的儿子Dave Junio就知道了。在过去的六年里，这对来自芝加哥的父子二人组一直是法拉利挑战赛赛道上的常客，稳步登上领奖台。

