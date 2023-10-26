考虑到所涉及的单位数量，这不是一个简单的作业：共74家经销商，约80个展厅，120多个官方服务点，所有单位都希望马拉内罗提出战略和解决方案。但此运作模式已经产生了惊人的结果，因为通过利用不同员工的各种能力，创新想法和最佳实践传播得更快。土耳其可能会对在比利时热门的事物感兴趣，由于在南非获得的经验，可作为解决斯堪的纳维亚问题的方案。当有人求助于 FEA Hub 时，他们实际上将获得汲取自整个欧洲营业经验的帮助，找出一个将马拉内罗制定的计划付诸实践的方法。

有效整合来自各方的智慧与经验，有助于在已经相当多样化的欧洲市场中找到最佳前进方向，从意大利、德国、英国、法国、瑞士等历史及法拉利市场发展较早的国家，到波兰和捷克共和国等合作历史和市场成熟度较地的国家。

