善用整个团队的经验，使其多样性成为克服障碍和共同成长的优势。这是法拉利十年前开始的一场“小型革命”的基础，当时创建了FEA中心，如今该中心已有效整合位于欧洲和非洲的五个地区和24个市场：法拉利北欧部，总部位于英国斯劳; 法拉利西欧部，其巴黎办事处管理法国、西班牙、葡萄牙、比利时、荷兰、卢森堡、挪威、瑞典、丹麦和摩洛哥; 总部位于德国威斯巴登的法拉利中欧部，也覆盖奥地利; 以及位于马拉内罗的两个地区，法拉利南欧部（意大利、南非、罗马尼亚、土耳其、以色列）和法拉利东欧（瑞士、捷克共和国、波兰、匈牙利、俄罗斯、阿塞拜疆）。
自2013年以来担任该中心的负责人弗朗切斯科·比安奇（Francesco Bianchi），来到马拉内罗实施这一统一战略。“显然，你必须与地理上临近，但特性却非常不同的国家和商业实体打交道，”他解释道。“目的是找到统一的流程和策略，以确保法拉利作业的连贯性和独特性。如果采用以前的经营方式，地方组织主要根据当地逻辑对市场做出反应，因此决定在大陆层面共享这些选择，实现流程标准化，使其更加流畅、高效。”
法拉利东欧团队：L. Gironi, L. Sgarbazzini, F. Di Matteo, M. Gallotta, A. Gormina, M. Comandulli, R. Pezzetta;法拉利南欧团队：G. Bascetta, M. Rovolon, K. Drescher, N. Gallo, F. Xella;法拉利北欧团队：L. Colagrande, F. Feltrinelli, A. Coquet, T. Ciccone, P. George, J. Pang-Kessler, P. Suvorova, F. Lister, J. Harris, S. Osborne。
考虑到所涉及的单位数量，这不是一个简单的作业：共74家经销商，约80个展厅，120多个官方服务点，所有单位都希望马拉内罗提出战略和解决方案。但此运作模式已经产生了惊人的结果，因为通过利用不同员工的各种能力，创新想法和最佳实践传播得更快。土耳其可能会对在比利时热门的事物感兴趣，由于在南非获得的经验，可作为解决斯堪的纳维亚问题的方案。当有人求助于 FEA Hub 时，他们实际上将获得汲取自整个欧洲营业经验的帮助，找出一个将马拉内罗制定的计划付诸实践的方法。
有效整合来自各方的智慧与经验，有助于在已经相当多样化的欧洲市场中找到最佳前进方向，从意大利、德国、英国、法国、瑞士等历史及法拉利市场发展较早的国家，到波兰和捷克共和国等合作历史和市场成熟度较地的国家。
比安奇强调说：“这些客户都是我们的员工所熟知的，因此我们具有很大的优势。通过建立个人关系和直接联系，我们能够了解客户的需求，满足他们的愿望，不断更新所提供的体验和服务，例如法拉利超级俱乐部（Ferrari Hyperclub）。” 今年，该计划的推出的内容从一组精选的法拉利车主于赛道上体验勒芒24小时耐力赛开始。当时法拉利Hypercar 超级跑车的首次亮相，立即在赛车界最具标志性的比赛之一中取得历史性胜利。比安奇说："这只是一个例子，说明客户关系和客户体验是战略核心的基本要素，可以概括为五个要点。
保持对品牌价值的高水平感知; 通过我们的活动以及与经销商及其当地倡议的融洽关系，加强忠诚、信任和社区意识； 始终保证客户在法拉利的整个“旅程”中提供极高质量的服务——从了解品牌到产品体验，到购买，再到售后协助，以及他们积极参与社区活动; 在各个层面均高度关注可持续性; 制定和推广马拉内罗与各个市场之间协调一致的活动、营销和沟通计划，重点是数字沟通渠道。”