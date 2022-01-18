然而，在一级方程式现有的20名车手中，只有一位车手的兄弟在顶级赛事中竞技，他就是：法拉利车队（Mission Winnow’s Monegasque）的摩纳哥车手夏尔·勒克莱尔。他的弟弟亚瑟比他小三岁，正紧跟着夏尔的脚步。
Charles Leclerc，24 岁来自法拉利车队，在法拉利车手学院的第二个赛季与 21 岁的兄弟 Arthur 一起参加比赛
年长的勒克莱尔是第一位通过法拉利驾驶学院（即专为有前途的年轻人才而设的马拉内罗青年计划）获得法拉利车队内一级方程式席位的车手。亚瑟于2020年加入学院，并立即在地区方程式中崭露头角，今年，继续在其首次的参加三级方程式赛季中大放异彩，在卡斯特雷特（Le Castellet）和赞德沃特（Zandvoort）获得两场胜利。
这两兄弟外貌并不是特别相似。但是勒克莱尔兄弟有着完全相同的说话方式，以及同样响亮爽朗的笑声。两个人之间的关系非常密切。在一级方程式大奖赛的某些周末，三级方程式是其援助计划的一部分，夏尔尽可能在他的日程安排中抽出空档，以便观看弟弟的比赛。
对于整个 Leclerc 家族来说，Brignoles 赛道具有怀念意义， 这是他们的赛车生涯开始的地方。他们身着法拉利红，在这个特殊的场合合影留念
2020年，当亚瑟参加地区方程式比赛时，夏尔也到处观看了弟弟在意大利的一些赛事。夏尔说道：“他知道我会满足他任何个人需求。但是在赛车方面，我更愿意让他找到自己的方式，并自己取得进步，我认为这一点在这项运动中非至关重要。” 此外，夏尔还透露兄弟间的相互支持：“有时在比赛周末，他在电视上观看我的F1比赛，会发现一些我可能在驾舱内无法注意到的事情，他就会告诉我，尝试帮助我。这样真的很棒。所以，支持是双向的。”
虽然他们相处融洽，但这并不意味着他们之间没有竞争。“这当然！”查尔斯确认道。“我们两兄弟的年龄差异不大，所以我们是正常的兄弟关系。但是我们都争强好胜，特别是年轻的时候。当我们还小时，由于亚瑟比我小三岁，他总是想做和我一样的事情。
兄弟俩在训练之后放松了心情； 竞争的种子显然早在勒克莱尔家族中就播下； 查尔斯和亚瑟在法国南部的 Brignoles Karting Loisir 赛道上行走
在我还是八九岁的时候，打败他轻而易举，但是随着年龄增长，大他三岁的优势就消失了，所以现在真的很难超越他，特别是在网球或板球方面。所以我们之间的竞争意识依然很强烈。”
那么卡丁车运动呢（照片拍摄于法国南部的布利尼奥尔卡赛道，勒克莱尔兄弟在那里第一次涉足赛车运动）？
夏尔说道：“在布利尼奥尔卡，我们主要是去玩。这是我特别珍视的一个地方。能够和亚瑟以及我们的哥哥洛伦佐一起故地重游，真的太棒了。我们和妈妈也都非常亲近。当我们还小的时候，全家经常到那里玩卡丁车，如今，能在大奖赛赛事之间一起回归赛车本源，确实是一个很好的放松娱乐方式。它唤起了许多旧时记忆，在那里能与故人相见也让我非常高兴。”
查尔斯（左）正准备开车。 亚瑟在法拉利车手学院取得了良好的进步，他的雄心是在法拉利车队中获得梦寐以求的一级方程式赛车席位
当谈及家庭时，夏尔并不掩饰他的父亲在其成为“车手”历程中的重要性。埃尔维·勒克莱尔（Hervé Leclerc）在八十年代和九十年代参加了三级方程式比赛，遗憾的是，他在长期患病后于2017年去世。夏尔说道：“是我的父亲把我引入赛车活动，我不知道如果没有他，我是否会成为现在的我。我想，不管怎样我最终还是会成为一名赛车手，这是流淌在我血液里的基因，是我最喜欢的事情。但是如果没有他，我不会进入一级方程式赛车。无论是作为一名车手还是作为人，他的榜样对我的成长至关重要”。