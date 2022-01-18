年长的勒克莱尔是第一位通过法拉利驾驶学院（即专为有前途的年轻人才而设的马拉内罗青年计划）获得法拉利车队内一级方程式席位的车手。亚瑟于2020年加入学院，并立即在地区方程式中崭露头角，今年，继续在其首次的参加三级方程式赛季中大放异彩，在卡斯特雷特（Le Castellet）和赞德沃特（Zandvoort）获得两场胜利。





这两兄弟外貌并不是特别相似。但是勒克莱尔兄弟有着完全相同的说话方式，以及同样响亮爽朗的笑声。两个人之间的关系非常密切。在一级方程式大奖赛的某些周末，三级方程式是其援助计划的一部分，夏尔尽可能在他的日程安排中抽出空档，以便观看弟弟的比赛。