接下来的区域分别是修整、钻孔、打磨和底漆室，在这里，技艺娴熟的工人根据部门具体的分工内容进行操作。这是一个非常庞大的设施，被分成几个部分，周围是一排排的半成品头盔，俨然是一个令人大开眼界的头部保护设备展示。





最后一个房间是将裸壳转化为可完全可使用头盔的地方。涂上油漆后，最终装配区将后鳍、帽檐、收音机、夹子和系带装到头盔上，然后再送到客户手中。





作为旅程的一部分，比尔曼还能够看到自己头盔上漆的工位，尽管工人已下班回家了。“我想见见为它上漆的工人，但是他已经下班了。不过我看到很多我认识的人的头盔，比如利亚姆·劳森（Liam Lawson）和兰多·诺里斯（Lando Norris）”，当然还有费尔南多·阿隆索（Fernando Alonso）和埃斯特班·奥康（Esteban Ocon）在那个周末比赛时用的头盔。“我还看到很多致敬著名车手的复制版头盔，”他兴奋地说道。“我在想，我是否能够获得足够成功，让我对头盔在这里复制……”







