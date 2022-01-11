在这里，不同领域、不同部门、不同职位之间并无区别：这家伟大公司明年将庆祝成立75周年，我们都是其中的一份子。





这就是我们为什么决定将2021年年鉴的照片混合起来。我们在公司内选择了一系列地点，然后让我们的同事在不一定是他们每天工作的地方进行拍摄。





所以，在照片上，我们可以看到油漆车间内穿着极具辨识度红色安全工作服的工程师，散落在发动机装配中心V8杰作之中的销售人员，在产品开发中心门口开会的律师们，而通常出现在赛道上的员工却在机械加工区室内，等等。