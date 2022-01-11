在这里，不同领域、不同部门、不同职位之间并无区别：这家伟大公司明年将庆祝成立75周年，我们都是其中的一份子。
这就是我们为什么决定将2021年年鉴的照片混合起来。我们在公司内选择了一系列地点，然后让我们的同事在不一定是他们每天工作的地方进行拍摄。
所以，在照片上，我们可以看到油漆车间内穿着极具辨识度红色安全工作服的工程师，散落在发动机装配中心V8杰作之中的销售人员，在产品开发中心门口开会的律师们，而通常出现在赛道上的员工却在机械加工区室内，等等。
在 GES 物流中心，从左到右：Luca Pasqualini、Florian Brice Aletti、Giulia Vicentini、Luca Pedrini、Miguel Angel Giovingo、Paula Mudaca、Enes Tas
他们都不是操作人员或高管、男人或女人，或不同国籍的人。
他们只是人。
因为法拉利是一支庞大的团队。
对于今年9月加入我们团队的首席执行官贝内代托·维尼亚（Benedetto Vigna）来说，这是一个特别重要的主题。为此，他与同事们聚集在公认的法拉利核心：8缸发动机装配线上的19号工位。这里就是著名的“联姻站”，因为发动机将在这个工位与底盘结合在一起。
维尼亚说：“我是在一家高科技公司工作了26年之后来到马拉内罗。在我的整个职业生涯中，我一次又一次地听到人们用‘激情'这个词来形容最具多样性的工作环境。
在装配线入口处； V12发动机装配线屋顶露台； 在油漆车间； GES物流中心外； 在机械加工部
确实如此：在很多地方，人们孜孜不倦地热情工作，坚信自己所做的事业。但是，我认为法拉利员工的激情是世上任何地方都无可比拟的。
这是我刚到的时候最打动我的地方。这是一种发自内心更深刻的激情，将各个层面的每个人都团结在一起。这里的人真心热爱这个品牌，你会感受到一种非常特别的归属感。也使我们能够不断成功地追求创新和完美。
只要给予正确的动机，每个人都可能在追求卓越的过程中变得更有求知欲、更专注、更孜孜不倦。”
所有发动机组装人员，从左到右：Veronica Verruso、Davide Torre、Virginia Ercolanese、Francesco Spina、Stefania Valeria Rinaldi、Roberto Schiavello
恩佐·法拉利本人喜欢强调说，除了墙壁和机械之外，首先是人组成了他的公司。时光荏苒，这一概念已经通过一些举措付诸实践，这些举措现在已经成为法拉利传统的一部分，比如：在圣诞节为“Natale Bimbi（圣诞儿童）”向员工家庭敞开大门，与Med-Ex合作进行“Formula Benessere（健康配方）”检查和年度体检，以及我们对可持续发展的关注和今年的同工同酬认证。当然，不要忘记，我们还通过Scuola dei Mestieri（大师课）和博洛尼亚商学院的EMBA课程，为员工的持续专业发展进行投资。
所有的一切都协助将法拉利打造成超越团队概念的整体。
维尼亚继续说道：“即使是‘家庭’这个概念也有被滥用的风险。但是，我再一次强调，我认为在法拉使用这些术语谈论并不夸张。我指的不仅仅是我们的员工。今年9月，我去陶尔米纳（Taormina）参加法拉利盛会（CAVALCADE）十周年庆典时，我亲眼目睹了这一点。
我见证了我们客户真正成为法拉利大家庭一员的深切感受。
我们永远不要忘记，除了我们个人的能力之外，我们首先是一个庞大网络的一部分，这个有机体不仅仅指公司这里，而是包括了全世界所有爱和支持我们的人：我们的客户，我们的忠实粉丝和各种跃马发烧友。一个永远不会停止扩张的宇宙。”