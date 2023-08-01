250 GTO、365 GTB4 “Daytona” 或 Dino 246 GT 等杰作是当人们想到经典法拉利时，脑海中首先浮现的一些车型。这些经典车款在汽车界占据了特殊的、几乎超凡的地位。
人人都能体会到马拉内罗的 “皇冠上的明珠”（例如250 GTO）的重要性和价值，但法拉利经典车部门——成立于2006年，旨在保护品牌的传承，提供维护、修复、技术援助和认证服务——将每辆法拉利都视为珍宝，采用相同的方法和同样的态度。
并且也包括最近生产的车款。不可否认的是，现代法拉利车型将会成为未来的经典之作，这是收藏家逐渐接受新车型动态过程的一部分，例如80年代的Testarossa “monospecchio”。
事实上，要获得法拉利经典车严格、专注和细致的关注，没有最低车龄限制。但是他们必须满二十年车龄才能获得梦寐以求的真品证书。该部门对现代经典汽车持开放态度，例如这里展示的550 Barchetta Pininfarina，一辆迷人的汽车，最近在马拉内罗进行了重要的修复工作。
独创性是关键。不仅要保持汽车处于最佳状态，并且要遵照出厂时的确切规格，这一点至关重要。Ferrari Classiche经典部门认证服务可确保汽车符合其原始认证及处于真品状态。为什么这么重要？因为每个车型都是用特定的设计程序创建的，以便在构思时以特定的方式运行。改变任何细节都意味着，实际上它不再是同一辆车。
随着时间的推移，汽车有时会被改装或装上非工厂制造的零件，从而使汽车不再处于原装状态。法拉利经典车的最大任务之一是确保汽车的真实性，就像它们在最初出厂时一样。这是一个文化保护问题。
尽管一般的汽车可能被设计为寿命有限的可用商品，但法拉利绝对不是这样。客户实际上是法拉利汽车的 “保管人”，而同一辆汽车可能陆续由多个车主所拥有。Ferrari Classiche经典部门的使命是尽可能延长汽车使用寿命，以便让后代也能够享受这些精心制造及维护的杰作。另外，当汽车保持其真实状态时，同样的，价值就能保持在较高水平。
这辆绝美的 550 Barchetta Pininfarina 刚刚经过了法拉利经典车的严格检修，是现代经典法拉利的完美典范。这是一款特殊车型，于2000年推出，仅限量制造出448辆。
这个特别的例子，一辆送往新加坡的右驾汽车，于 2001 年 7 月交付。引人注目的是，在刚送至 Ferrari Classiche经典部门时，它的里程表显示仅行驶了165英里。因此，这也是一个很好的例子，说明了 “车龄较低” 的经典汽车如果使用量低，其实仍需要进行不少的维修工作。很少使用的汽车通常比经常驾驶的汽车更容易产生问题，这也许是一个令人惊讶的事实。
除了需要更换织物车顶，后视镜和挡风玻璃也必须更换，轮圈也必须大修。配备赛车座椅的黑色内饰状况良好，但随着时间的推移，驾驶舱内触感柔软油漆往往会产生粘性，因此Ferrari Classiche对表面进行了重新粉刷，并确保所有按钮都能正常使用。
从机械角度来看，发动机已得到全面维修，所有皮带和油液均已更新。此外，并包括了检查悬架，检修减震器，更换了轮胎和雨刮器，以及清洁油箱。在电子设备方面，则更换了电池、ABS 接头和燃油泵，同时对警报系统进行了大修。
550 Barchetta Pininfarina 获得了 “红皮书” 真品证书，该证书仅适用于二十多年前制造的汽车。它有助于确保汽车在未来 20 年及以后的使用寿命——这一使命意味着马拉内罗的现代车型将在未来很长一段时间内继续受到人们的喜爱。