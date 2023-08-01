并且也包括最近生产的车款。不可否认的是，现代法拉利车型将会成为未来的经典之作，这是收藏家逐渐接受新车型动态过程的一部分，例如80年代的Testarossa “monospecchio”。

事实上，要获得法拉利经典车严格、专注和细致的关注，没有最低车龄限制。但是他们必须满二十年车龄才能获得梦寐以求的真品证书。该部门对现代经典汽车持开放态度，例如这里展示的550 Barchetta Pininfarina，一辆迷人的汽车，最近在马拉内罗进行了重要的修复工作。



独创性是关键。不仅要保持汽车处于最佳状态，并且要遵照出厂时的确切规格，这一点至关重要。Ferrari Classiche经典部门认证服务可确保汽车符合其原始认证及处于真品状态。为什么这么重要？因为每个车型都是用特定的设计程序创建的，以便在构思时以特定的方式运行。改变任何细节都意味着，实际上它不再是同一辆车。





