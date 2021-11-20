从一开始，中置发动机的Ferrari Daytona SP3看起来就像为赛道而生。6.5升自然吸气式V12发动机位于驾驶员头部正后方，是法拉利迄今为止制造的最强劲内燃机，可提供高达840 cv的输出功率，能够在2.85秒内将汽车从静止加速到100公里/小时，在7.4秒内将汽车从零加速到200公里/小时。最高时速？340公里/小时。





Ferrari Daytona SP3是Icona系列的第二款车型，该计划旨在通过使用当今最创新的材料和技术，以彻底革新的现代设计语言重新诠释跃马最具代表性跑车的经典造型，向法拉利的辉煌历史致敬。