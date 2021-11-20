年终嘉年华（Finali Mondiali）盛会曾接待过一些法拉利有史以来生产的最极致纯正跑车，这个在托斯卡纳山丘的穆杰罗赛道上举办的活动一直以来都是高性能赛车的一场盛宴。本周末，该盛典还举办了Ferrari Daytona SP3的隆重揭幕，这是一款限量版的Targa型跑车，刚刚从马拉内罗工厂新鲜出炉，拥有完整的赛车血脉，其历史可追溯到60年代法拉利赛车的巅峰时期。
从一开始，中置发动机的Ferrari Daytona SP3看起来就像为赛道而生。6.5升自然吸气式V12发动机位于驾驶员头部正后方，是法拉利迄今为止制造的最强劲内燃机，可提供高达840 cv的输出功率，能够在2.85秒内将汽车从静止加速到100公里/小时，在7.4秒内将汽车从零加速到200公里/小时。最高时速？340公里/小时。
Ferrari Daytona SP3是Icona系列的第二款车型，该计划旨在通过使用当今最创新的材料和技术，以彻底革新的现代设计语言重新诠释跃马最具代表性跑车的经典造型，向法拉利的辉煌历史致敬。
Monza SP1和SP2是该计划在2018年推出的先驱车型，尽管这些跑车让人联想到50年代法拉利Barchetta的迷人身姿，而崭新的Ferrari Daytona SP3借鉴了60年代运动原型车的精髓，当今业界认为这十年是封闭式赛车的黄金时代，是一代又一代工程师和设计师的永恒参照点。
尽管仍有几款标志性的法拉利车型对Ferrari Daytona SP3的设计产生了显著的影响，其中包括350 Can Am和512s，但或许最深远的影响来自330 P3，这不仅体现在设计上，同时还表现在其名称上。
Ferrari Daytona SP3徽章直接呼应具有传奇色彩的1967 年代托纳24小时耐力赛胜利，当时法拉利完成了其赛车史上最辉煌的壮举之一，在福特的主场上，三匹跃马几乎同时越过方格旗，斩获前三甲。冠军是330 P3/4，亚军为330 P4，季军是412 P。
正是这种赛车血统与一系列法拉利技术进步相结合，使新款Ferrari Daytona SP3 成为Icona系列另一位万众期待的新成员。