该车款无疑采用了经典的法拉利布局：中前置式 V12 位于造型优美的长形引擎盖下，搭配舒适的双座舱，头顶上方有晴朗的蓝天。乘坐者能同时享受明媚的艳阳，以及来自标志性发动机的精彩 V12 轰鸣声。
V12 spider 是跃马故事的起点，而最新版本则是法拉利量产漫长而崇高历史的最新篇章。全新 12Cilindri Spider的设计灵感来自50和60年代的标志性敞篷法拉利 Gran Turismo 车型。然而，其上采用一种未来派的设计，是高科技和传统的完美结合，搭配最先进又出色的空气动力学。包括主动气动，提供低阻力和高下压力模式。
这是一款出类拔萃的法拉利敞篷汽车，并明显地传承了一些以往成功的车款。法拉利的第一辆赛车125 S是V12的 spider，该敞篷车款塑造了法拉利的国际赛车声誉，而166 MM（同时赢得了勒芒赛和Mille Miglia 一千英里拉力赛冠军）也是一款搭载V12发动机的敞篷跑车。250 GT Cabriolet 和 250 California （均于1957年首次亮相）使敞篷V12 构形吸引了更多重视公路驾驶而非赛道用途的受众。
1964 年推出的 275 GTS（275 GTB 敞篷版）的构形又更为极致，进一步满足驾驶员更高的诉求。但是，60年代的终极法拉利 spider 无疑是最后问世的一款：在 1969 年的法兰克福展上推出的 365 GTS4，目前人称 Daytona Spider 。其永恒的设计，宾尼法利纳的传奇造型师莱昂纳多·菲奥拉万蒂（Leonardo Fioravanti ）的作品。这名设计师并还创作了Daytona的原始双门轿跑车版本，也对12Cilindri Spider 形成了明显的影响。
无论其车体线条多么微妙或是多么的未来派和先进，所有法拉利车款都存在又过去的形影。在12Cilindri之上，如同Daytona一般具备造型简洁的侧翼，引擎盖造型特别长并光滑（为强调了下方的V12发动机），前轮拱部件也巧妙地融入形状优美的车头。12Cilindri 的单个环绕式前波段带有 Daytona 前端的风格，其中四盏大灯造型为一特殊的 plexiglass 有机玻璃环绕灯带（根据美国安全法规的要求，在1971年被弹出式前照灯所取代）。
与12Cilindri一样，Daytona 也曾大幅提高了敞篷车款的性能标准。该法拉利车款是当时（以及未来许多年）最快的Spider 敞篷车型，最高时速为280 km/h。同时，4.4升发动机是迄今为止体积最大的法拉利V12发动机。凭借强劲的 352cv，它显然也是最马力强大的一款。
Daytonas 属于稀有车型——共只制造了122辆——很快就大受欢迎（而且高价）。随着价值的飙升，一些 Daytona 双门跑车（也被称为365 GTB4）被改装成了敞篷车。
当时，许多人认为 Daytona 是最后一款搭载前置发动机的出色超级跑车，365 GTS4 则是最后一款配备前置引擎V12敞篷杰作。接下来，超级跑车跟着F1的发展，转向中后置发动机布局。Daytona 的继任者，也就是1971年俗称 Berlinetta Boxer的 365GT4 BB，其发动机位于驾驶员后方。同様的，1984 年的 Testarossa 也是如此。但在这两种车款推出之后都没有再追加敞篷版。
继 365 GTS4 之后，量产的法拉利 spider 之上搭载的是 V8，而不是 V12。有一些前置发动机限量版的 V12 例外情况，包括2000年推出的550 Barchetta Pininfarina、2005年的 Superamerica、2010年的 SA Aperta和2014年的 F60 America。
然而，那些预测 Daytona Spider敞篷车会成为该类产品绝响歌的人却是错误的。自365 GTS4发布以来，于2019年法拉利推出第一款量产V12 spider 812 GTS。它比 Daytona 更快，甚至提供更刺激的驾驶体验。
现在，在仅仅五年后 12Cilindri Spider 也问世了。而且，V12 spider 敞篷车——法拉利最具标志性的汽车品种——再次达到了新的高度。