V12 spider 是跃马故事的起点，而最新版本则是法拉利量产漫长而崇高历史的最新篇章。全新 12Cilindri Spider的设计灵感来自50和60年代的标志性敞篷法拉利 Gran Turismo 车型。然而，其上采用一种未来派的设计，是高科技和传统的完美结合，搭配最先进又出色的空气动力学。包括主动气动，提供低阻力和高下压力模式。

自然吸气的 V12 是众人熟悉的法拉利特色，但 12Cilindri Spider 的 V12 转速比历史上任何一款法拉利都要高得多，达到了 9500 转的平流层次——而且目前未有批量生产的法拉利V12比它更强大。最大功率为830cv，最大速度超过340公里/小时。这最新的跃马车型并能在短短2.95秒内，从静止加速到100公里/小时，并且可在8.2秒内达到200公里/小时的惊人速度。没有哪款量产法拉利V12 spider的速度更快，或提供更高的刺激的驾驶体验。