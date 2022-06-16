法拉利资本市场日今天接近尾声，投资者、媒体和金融分析师收到了2022-2026年的战略计划，并知晓跃马为迎接未来机遇而打算采取的行动。
“我们的品牌助长了数百万人的梦想，”法拉利董事长约翰·埃尔坎 (John Elkann) 说道：“跃马通过赛道上的辉煌成就和道路上的纯粹驾驶乐趣，带来了超过75年的刺激难忘体验。同时还创建了一个涵盖了不同的人、国家甚至行业的包容紧密团体。只要我们保留跃马的传统和价值观，它将为我们未来的战略计划奠定坚实的基础。”
观看在法拉利资本市场会议中跃马75年的创新成果
作为2020年第一家获得同工同酬证书的意大利公司，法拉利将继续引领员工的赋能之路。以体验、环境、收益和情感为重点，结合电气化的更广泛重要性和发动机的未来作用，公司正在进入其旅程中一段令人兴奋的全新篇章，法拉利将利用自身独特的方式突破极限并取得成功。
董事会主席 John Elkann 与首席执行官 Benedetto Vigna 分别阐述了他们对法拉利新篇章的愿景
法拉利首席执行官贝内代托·维尼亚（Benedetto Vigna）进一步解释说：“凭借坚定不移的承诺和激情，法拉利全体成员决心完美地执行这一战略计划，并利用未来的所有机会，全面拥抱我们创始人的意愿：保持品牌不断追求进步的意志。我们将继续发挥我们的竞争优势：独特性和技术领先地位，同时采取行动，致力在2030年实现碳中和”。