法拉利资本市场日今天接近尾声，投资者、媒体和金融分析师收到了2022-2026年的战略计划，并知晓跃马为迎接未来机遇而打算采取的行动。





“我们的品牌助长了数百万人的梦想，”法拉利董事长约翰·埃尔坎 (John Elkann) 说道：“跃马通过赛道上的辉煌成就和道路上的纯粹驾驶乐趣，带来了超过75年的刺激难忘体验。同时还创建了一个涵盖了不同的人、国家甚至行业的包容紧密团体。只要我们保留跃马的传统和价值观，它将为我们未来的战略计划奠定坚实的基础。”