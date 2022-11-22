想象完美的一天。黎明时分，你驾驶法拉利穿过南加州凉爽的松树林，然后沿着蜿蜒曲折的山路向下行驶。随后更换宝驹，驾驶着1000 CV的强劲法拉利SF90 Stradale，在正午的炎热中飞越空旷的沙漠道路。
随着夕阳在太平洋上徐徐落幕，你换乘老式法拉利512 BB穿越洛杉矶市中心的高楼，前往夜店。通宵跳舞后凌晨时分回到山上的豪宅。它俯瞰着天使之城，像珠宝一样闪烁着雄伟的光芒......
幕后花絮：探索庆祝法拉利与理查德米勒合作的法拉利 RM UP-01 手表
听起来是否宛如一场美梦？这实际上是理查德·米勒为法拉利拍摄的新短片的故事情节，以铭记两个标志性品牌之间的首次合作。合作结晶是RM UP-01 Ferrari，它是理查德·米勒有史以来制造的最纤薄腕表，真正体现了两个品牌对设计、工程和手工技艺的奉献精神。
短片导演也是理查德米勒的儿子纪尧姆·米勒，他说：“佩戴理查德·米勒腕表不是为了记录时间，而是为了掌控自己的命运。和驾驶法拉利一样。不仅仅是跨越两点一线的距离。你正在挖掘一种大多数人甚至想象不到的新感觉。动力、性能和控制——所有最令人上瘾的纯粹刺激。这就是我们决定在这部短片中展示的内容：充实的生活。”
这款手表是多年工作、数十个原型以及大约 6,000 小时的实验室开发和测试的成果
听起来很简单，但要在电影中捕捉到这一切，需要大量的准备和后勤工作。在巴黎、伦敦、马拉内罗和洛杉矶，团队几个月来一直忙于开发创意概念、物色拍摄地点、寻找工作人员和技术人员、租借专业拍摄设备以及获得封路和拍摄许可。
“RM UP-01 Ferrari是我们与法拉利合作的第一只腕表，所以非常重要，”纪尧姆解释道。“它散发赛车气息，但也可以每天佩戴。这款腕表的惊人之处在于极其纤薄，宛如一张蓝光光盘，但也异常坚固。”
有史以来最薄的手表，法拉利 RM UP-01 采用钛金属表壳，几毫米的厚度，可运行 45 小时
这部短片的另一个主要特征是速度。法拉利跑车以其性能而闻名，电影非常骄傲地展示了这一点。这里没有使用任何特技，为了在镜头前忠实地显示速度，汽车是全速拍摄的。这不仅需要使用特定的道路，以便在安全的条件下炫耀车辆的性能，而且还意味着拍摄车辆必须能够同步跟上。此外，还邀请了一名专业车手将赛车推向极限，并同时进行表演。
“这是我将终生难忘的工作，”贡萨洛·戈麦斯在拍摄结束时说。这位葡萄牙前赛车手受邀驾驶跑车，并在镜头前表演。
“三天密集的驾驶，三辆截然不同的汽车和四个令人难以置信的地点。我们通过多种方式突破了可能性的界限：以每小时近200英里的速度驾驶法拉利SF90 Stradale; 由警察护送，驾驶法拉利512 BB在几乎封锁的洛杉矶市中心拍摄； 甚至可以在镜头前跳舞！但可能最难忘的经历是佩戴这只腕表。它是如此独特，甚至能让你觉得可以实现任何梦想。”
制作视频的团队在四个截然不同的地点使用了三种不同的法拉利车型，专业车手从这些汽车中获得了最佳性能
RM UP-01 Ferrari具有五级钛金属表壳，并点缀激光雕刻跃马徽标，仅几毫米厚，但具有45小时的动力储备，能够承受5000g的加速度冲击。可谓是追求巅峰性能的象征。它还让人想起在加州的阳光下，驾驶世界上最好的超级跑车——但没有必要掐自己。因为你是清醒的，这一切真实不虚......