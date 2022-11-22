这部短片的另一个主要特征是速度。法拉利跑车以其性能而闻名，电影非常骄傲地展示了这一点。这里没有使用任何特技，为了在镜头前忠实地显示速度，汽车是全速拍摄的。这不仅需要使用特定的道路，以便在安全的条件下炫耀车辆的性能，而且还意味着拍摄车辆必须能够同步跟上。此外，还邀请了一名专业车手将赛车推向极限，并同时进行表演。

“这是我将终生难忘的工作，”贡萨洛·戈麦斯在拍摄结束时说。这位葡萄牙前赛车手受邀驾驶跑车，并在镜头前表演。





“三天密集的驾驶，三辆截然不同的汽车和四个令人难以置信的地点。我们通过多种方式突破了可能性的界限：以每小时近200英里的速度驾驶法拉利SF90 Stradale; 由警察护送，驾驶法拉利512 BB在几乎封锁的洛杉矶市中心拍摄； 甚至可以在镜头前跳舞！但可能最难忘的经历是佩戴这只腕表。它是如此独特，甚至能让你觉得可以实现任何梦想。”