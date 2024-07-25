最近，一群由汽车记者组成的法拉利 Purosangues 的车队在新西兰游览时，偶然发现了一件汽车瑰宝：一辆 1948 年法拉利 166 Inter。这辆序列号为 007-S 的老爷车的曲折身世，是一对居住在新西兰的退休夫妇阿曼达（Amanda）和菲利普（Philip）经过详细研究后才揭晓的。他们在大约 30 年前“将 166 收养到家中”，经过详细研究后，才揭晓了这辆车错综复杂的生活故事。
在工厂成立的第二年，166 是一台精致的汽车。其上搭载的全合金 V12 发动机在当时具有极高的性能：排量为 2.0 升 、每缸 166 毫升 、转速为 6,500 转/分，扭矩为 110 cv。因此而得名。
007-S 是第一辆以 Inter 命名的 166汽车。于1949 年参加了日内瓦车展，并于同年 5 月参加了在蒙扎举行的 Inter Europa 杯车赛。早期的序列号为公路跑车采用奇数数字，尔赛车则是采用偶数数字，这使得 007-S 成为有史以来第四款法拉利公路跑车。遗憾的是，001-S 和 003-S 汽车已不存在，005-S 汽车收藏在摩德纳的恩佐-法拉利博物馆中，这辆位于新西兰乡村的法拉利珍品成为世界上最古老的公路行驶法拉利。
1949 年 7 月，这辆车在热那亚找到了第一位车主，1951 年又在佛罗伦萨找到了第二位车主。尽管 007-S 的具有奇数序列号，但它的第三位拥有人是 Pietro Barbetti，他驾驶 007-S 参加了 1952 年 Mille Miglia 一千英里拉力赛，并获得了第 20 名的好成绩。1953 年，这辆 166法拉利由驻扎在意大利的美国陆军上尉亨利-巴特奇（Henry Bartecchi）买下。位于米兰的 Carrozzeria Touring 公司对凹背式车身进行了维修。因此，当 007-S 于 1954 年穿越大西洋来到鲍勃-麦肯锡（Bob McKinsey）家中时，这位富有的美国律师必须将车身与底盘拆开才能进行维修工作。但该项目一直停滞不前。在 1956 年托马斯-威金斯（Thomas Wiggins）出现之前，这辆法拉利被孤零零地冻结近两年。威金斯做出了一个艰难的决定，由于旅行车车身的不佳状况，他决定放弃旅行车车身部分。
但又过了 15 年，威金斯才成功找到另一个合适的车身，这是 Stabilimenti Farina 为法拉利制造的五辆双门跑车中的一辆，Stabilimenti Farina 是乔瓦尼-法里纳（Giovanni Farina）在都灵创办的汽车制造商，他的兄弟巴蒂斯塔（Battista）就是后来建立了著名的宾尼法利纳公司（Pininfarina）的巴蒂斯塔。这件Farina的车身是从另一辆在美国陷入困境的 166 底盘上抢救出来的，需要精心修复。由于维修工程规模可观，项目再次停滞不前。于是再度耽搁了23年之久。1994 年，威金斯终于放弃了驾驶这辆法拉利的梦想。
这就是阿曼达（Amanda）出现在故事中的原因。她和丈夫菲利普已经拥有两辆 1966 年款法拉利跑车--一辆 330 GT 与一辆 330 GTC，当他们从阿拉斯加搬到新西兰后不久，就在杂志上看到了 166 Inter 的广告。经过六个月的谈判，他们最终获得了一个包含发动机的滚动底盘和一个松散的车身外壳。外加五箱装满各种汽车零件的木箱。
阿曼达和菲利普聘用一家专业修复工作室进行修复工作，该工作室证实大部分原装发动机部件确实还能使用。1997 年，这对夫妇终于完成了修复工作，实现了将这辆车恢复原貌的夙愿。一家航空公司赞助将166辆车运往罗马，接着阿曼达和菲利普夫妻两人从罗马一路驱车前往艾米利亚-罗马涅，他们的爱车在马拉内罗的半世纪庆典上大放异彩。
从那时起，这对夫妇驾驶着他们心爱的 166 Inter 共已行驶了 50,000 多公里，如今他们对这辆法拉利的热情依然不减当年。阿曼达说：“我们并不会舍不得使用这辆车。我们从不担心在比赛中展示赛车。我们喜欢通过驾驶将这辆美好的汽车与人分享。”
这辆 166 曾经参加过新西兰各地的爬坡赛，即使车龄已高，仍然非常好用。这辆华丽的 166 Inter 法拉利现停在风景如画、青翠欲滴的阿拉斯加风格大型木制车库中，是两位真正的法拉利车主阿曼达和菲利普奉献精神的证明。他们对 007-S 的热爱为子孙后代保留了一段无可替代的汽车历史，供他们继续欣赏和赞赏这辆特殊的法拉利。