在工厂成立的第二年，166 是一台精致的汽车。其上搭载的全合金 V12 发动机在当时具有极高的性能：排量为 2.0 升 、每缸 166 毫升 、转速为 6,500 转/分，扭矩为 110 cv。因此而得名。

007-S 是第一辆以 Inter 命名的 166汽车。于1949 年参加了日内瓦车展，并于同年 5 月参加了在蒙扎举行的 Inter Europa 杯车赛。早期的序列号为公路跑车采用奇数数字，尔赛车则是采用偶数数字，这使得 007-S 成为有史以来第四款法拉利公路跑车。遗憾的是，001-S 和 003-S 汽车已不存在，005-S 汽车收藏在摩德纳的恩佐-法拉利博物馆中，这辆位于新西兰乡村的法拉利珍品成为世界上最古老的公路行驶法拉利。





