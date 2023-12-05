在勒芒 24 小时耐力赛达到顶峰的赛季结束时，马拉内罗工厂内上演了一场精彩的灯光秀，正如总裁约翰·埃尔坎 (John Elkann) 所说，“献给所有创造非凡成就的法拉利男女员工们”，并向位于全球的法拉利家族致敬，是他们让我们的公司取得独一无二的成就。”
正如法拉利总裁所说，“通过一个由灯光、影音和图像组成的诠释方式，反映了我们的本质，庆祝我们的成就，并引导我们走向更加光明的未来。” 几个最具标志性的建筑将成为灯光投影的背景，讲述由法拉利共 5000 多名员工为主角的独特故事。
在至少一千米距离的舞台空间内，由 400 个元素（包括摇头灯、投影仪和 LED 条形灯）组成的表演栩栩如生。直到年底假期，灯光秀每天都会重复放映。
在历史悠久的入口处，砖砌拱门上将投射出多年来经过这里的部分汽车产品的视频：从 1947 年首次亮相的 125 S，拉开了一系列非凡车型的序幕，一直到今年 6 月勒芒 24 小时耐力赛的两辆 499Ps 凯旋而归的景象。
沿着在红色灯光照耀下的恩佐-法拉利大道（Viale Enzo Ferrari ）继续前行，就会看到以前的喷漆塔，它被改造成一个大屏幕，跃马所体现的价值将始终占据主导地位：法拉利员工及团队； 传统与创新； 热情与成果。
随后建造的建筑物也反映了当年的辉煌时刻，展示了为公司各方面做出重大贡献的许多员工面孔：赛车运动、跑车和生活方式。
由伦佐-皮亚诺（Renzo Piano）设计的风洞（La Galleria del Vento）被选为技术创新的象征，技术创新精神全面呈现于法拉利的公司运作风格中。以彩色光束再现风洞内产生的空气动力流，为法拉利园区内最管制最森严的建筑打开了想象的视野。
法拉利历史下一个篇章仍在继续。未来亮点为将于明年 6 月落成的电子大楼，将在占地 10 万平方米的新建筑中心正式开始运作。
该活动的设计最大限度地注重可持续性，尊重最高的节能标准。