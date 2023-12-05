在勒芒 24 小时耐力赛达到顶峰的赛季结束时，马拉内罗工厂内上演了一场精彩的灯光秀，正如总裁约翰·埃尔坎 (John Elkann) 所说，“献给所有创造非凡成就的法拉利男女员工们”，并向位于全球的法拉利家族致敬，是他们让我们的公司取得独一无二的成就。”

正如法拉利总裁所说，“通过一个由灯光、影音和图像组成的诠释方式，反映了我们的本质，庆祝我们的成就，并引导我们走向更加光明的未来。” 几个最具标志性的建筑将成为灯光投影的背景，讲述由法拉利共 5000 多名员工为主角的独特故事。

在至少一千米距离的舞台空间内，由 400 个元素（包括摇头灯、投影仪和 LED 条形灯）组成的表演栩栩如生。直到年底假期，灯光秀每天都会重复放映。