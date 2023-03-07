当他打开院子后面的双车库门时，日光洒在乔迪·谢克特(Jody Scheckter) 存放在汉普郡 Laverstoke Park Farm农场附近的11 辆历史悠久的赛车上。该场地是一个著名的生物动力农场，由这位前一级方程式冠军赛车手在20年前建立。
而每辆赛车分别代表了这位南非车手职业生涯中不同的重要篇章。可一直追溯到谢克特最早期于1971年冠军赛中驾驶的Merlyn Mk11a Formula Ford赛车。“我将它送到了布兰兹哈奇赛道，从第二排起跑，绕圈然后穿过赛场夺得第二名，”这位年已72岁的老人回忆道。
观看 视频：Jody Scheckter 展示他现年 44 岁的法拉利 --312 T4 冠军，这辆法拉利 312 T4 在英国的家中依然闪亮如初
附近还停放另一辆 Merlyn，是在水晶宫发生严重撞车事故后再重建的 Formula 3 Mk21。以及 Trojan T101，谢克特在竞争激烈的Formula 5000 系列赛驾驶该车，在四场中获得三场胜利，由此并赢得1973年冠军。
不过，他最引以为傲的法拉利赛车是312 T4——这款“shovel-nose式”赛车帮助谢克特获得了1979 年一级方程式车手锦标赛冠军，他从一位瑞士收藏家那里买下了这辆赛车。同年，谢克特与队友和79年亚军吉尔·维伦纽夫（Gilles Villeneuve）一起为马拉内罗夺得第六次F1车队冠军。
“水平对置十二缸发动机、地面效应、米其林轮胎，这是我开过的最好的赛车，”谢克特一只手珍惜地摸着312 T4 的后扰流板说道。“有人取走了原有的驾驶座位，但除此之外，这辆车还是维持原本的样子。”
Scheckter 和 Ferrari 车手 Gilles Villeneuve 在 1979 年的 F1 赛季中互相较量
虽然谢克特名列于F1赛车的历史名人榜上，但当恩佐·法拉利于 1979 年刚聘用他时，各界对这位年轻的热门人物的实力保持怀疑。但他在1972年在沃特金斯格伦国际赛道举办的F1中首次亮相后，就以惊世骇俗的速度获得了肯定。
谢克特在此期间技术更为成熟，在1974年和76年F1赛季中获得第三名。并且经常因不受赛车条件不佳影响，依旧表现出色而赢得尊重，特别是他驾驶的Tyrrell P34 六轮赛车（也在他的珍藏系列中）在1976年的瑞典大奖赛中获得了唯一一次的胜利—“其他人比较专注于赛车设置，而我可以用其他方式巧妙地避开问题，”南非车手如此形容。
然后他接到了法拉利的征召。
“恩佐·法拉利很聪明同时也强悍，因此他周遭的人都对他既是敬爱又是害怕，”谢克特解释道。'我记得当时在他办公室里的情景，环境相当黑暗，搭配浅色家具——然后被问到“你想要多少钱？”。我说自己太年轻了，还没有考虑钱，那时认为恩佐是在考验我，看看我的动机是什么。当我加入法拉利车队时，另一位赛车手卡洛斯·罗伊特曼(Carlos Reutemann)辞职了。
1979 年 F1 锦标赛的胜利对 Scheckter 来说是一种救赎，他在职业生涯早期曾被描述为急躁和危险份子
事实上，这位阿根廷车手与莲花车队签约，当时的卫冕冠军和79年的呼声最高的夺冠车队，而法拉利车队则处于不利地位，在阿根廷和巴西的前两轮比赛中派出了前一年的 312 T3赛车。
T4赛车在南非卡亚拉米赛道首次亮相后取得了较好的成绩，虽然首先由维伦纽夫带领法拉利车队冲锋陷阵，后来是谢克特在比利时和摩纳哥赛取得了胜利，并在蒙扎赛获得亮眼成绩，分别领先拉菲特8分和维伦纽夫10分。
当拉菲特因引擎故障退赛时，这位28岁的南非车手领先他的加拿大队友，两人为法拉利车队赢得了冠亚军。于是谢克特在欣喜若狂的观众面前拿下两场比赛的冠军。在那次胜利过了40年后，他于2019第一次返回蒙扎大奖赛，驾驶他的312 T4在赛道上示范绕圈。“相较于1979年，我更喜欢这次的体验！”他对群众说。
几年前，Scheckter 在访问马拉内罗时喜欢看一些最新款的 Scuderia 赛车
这经验肯定比1980年时更令人愉快，当时由于他冠军卫冕企图失败，导致发展停滞于是退出了比赛。
“每年都有一两个车手死去，虽然我赢得冠军，但赛车的魅力逐渐消退了，”他由衷地表示。
因此，今天汉普郡的Laverstoke农场以其致力于环保的起泡酒、冰淇淋和水牛奶酪，及出名的拥有人而名闻遐迩，但在赛车迷的心目中， 乔迪·谢克特将永远是法拉利在1979 年赢得车手冠军的代名词。