虽然谢克特名列于F1赛车的历史名人榜上，但当恩佐·法拉利于 1979 年刚聘用他时，各界对这位年轻的热门人物的实力保持怀疑。但他在1972年在沃特金斯格伦国际赛道举办的F1中首次亮相后，就以惊世骇俗的速度获得了肯定。

谢克特在此期间技术更为成熟，在1974年和76年F1赛季中获得第三名。并且经常因不受赛车条件不佳影响，依旧表现出色而赢得尊重，特别是他驾驶的Tyrrell P34 六轮赛车（也在他的珍藏系列中）在1976年的瑞典大奖赛中获得了唯一一次的胜利—“其他人比较专注于赛车设置，而我可以用其他方式巧妙地避开问题，”南非车手如此形容。



然后他接到了法拉利的征召。



“恩佐·法拉利很聪明同时也强悍，因此他周遭的人都对他既是敬爱又是害怕，”谢克特解释道。'我记得当时在他办公室里的情景，环境相当黑暗，搭配浅色家具——然后被问到“你想要多少钱？”。我说自己太年轻了，还没有考虑钱，那时认为恩佐是在考验我，看看我的动机是什么。当我加入法拉利车队时，另一位赛车手卡洛斯·罗伊特曼(Carlos Reutemann)辞职了。

