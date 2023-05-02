撰文: Paola Pollo - 摄影: Paolo Roversi



这次的广告宣传有一个非常显著的看点：就是知名时尚摄影大师保罗·罗维希。法拉利创意总监罗科·伊安诺尼只希望他一人拍摄关于法拉利时尚的首个重要故事。





确实如此：犹如魔术一般，就像朋友和艺术家在片场重聚。他们马上就产生了共鸣。共同打造了：一副三联图像，时尚设计为其赋予了三个标题：“魅力”、“激情”、“美丽”。当然，这也是马拉内罗品牌的价值观。罗维希马上就意识到了。因为这也是他本人艾米利亚根源的一部分。