这次的广告宣传有一个非常显著的看点：就是知名时尚摄影大师保罗·罗维希。法拉利创意总监罗科·伊安诺尼只希望他一人拍摄关于法拉利时尚的首个重要故事。
确实如此：犹如魔术一般，就像朋友和艺术家在片场重聚。他们马上就产生了共鸣。共同打造了：一副三联图像，时尚设计为其赋予了三个标题：“魅力”、“激情”、“美丽”。当然，这也是马拉内罗品牌的价值观。罗维希马上就意识到了。因为这也是他本人艾米利亚根源的一部分。
洛杉矶夜晚闪耀的灯火为定制服装的设计提供了灵感,讴歌了法拉利与电影明星生活方式之间不可破碎的联系。
罗维希谈到他与马拉内罗的合作时说：“因为项目在几个季度前就开始了，所以我没有和他们一起工作过。但我喜欢他们的作品，都非常棒。我非常高兴他们找到我。” 摄影大师感到受宠若惊。这并不常见。
伊安诺尼上前解释道：“我选择进入时尚界，因为这是我从小的梦想。不可能有其他的选择。罗维希是我的英雄之一。”
伊安诺尼于2019年被法拉利任命为品牌多元化创意总监，负责将跃马带入时尚界。“因此，项目一成型，我们准备进行一场大型宣传活动，我没有任何疑虑：罗维希就是我想要的摄影师。事实确实如此。他就像是我和法拉利历史篇章的命中注定。”
裁剪式棉麻布套装是为向工作制服致敬,其特征是精确的褶皱,人体工学的剪裁和轻盈的裙摆。
罗维希身在巴黎生活多年，当接到电话要求他为马拉内罗首次大型时装秀拍摄时，谁曾想到法拉利这个名字会在罗维希身上激发什么灵感？“对于我们意大利人来说，法拉利这个名字是一个传奇。而对我而言更是如此，因为我其来自拉文纳（Ravenna），是同一个地区”，摄影师解释说。“我第一次去马拉内罗时还很年轻。我们一行四位朋友，恩佐·法拉利--“Drake”本人——亲自在他的办公室接待了我们。真的太美妙了。他是传奇人物。善良、友好、优雅。” 几十年后，收到了来自马拉内罗的另一次“召唤”。
“去年夏天，我收到了邀请，我和五个孩子中的三个一同前往，”他说。“再一次让人情绪激昂。他们带我们到处游览，观看每个部门。我打开了新世界的大门，然后在时尚拍摄片场再次看到了这个世界。当我们走出工厂时，有很多孩子在外面等着，期待能看到一名车手或一匹跃马从大门驶出。这个地方亘古不变的魅力让我非常惊讶。我认真思考了神话是如何从一代不变地传到下一代。真了不起！”
玛丽亚·卡拉·博斯科诺在Roversi拍摄的新广告宣传片中象征法拉利女性:一个旅行家和当代实验者,她运用时尚作为一种工具来表达自己,探索男性与女性之间的界限。
他如何通过镜头诠释跃马的“成就”？“我们布置了一个漂亮的红色背景，呼应传奇的色彩。没有发动机、燃油或方向盘。我们让颜色创造法拉利的韵味，”摄影师解释道。“然后，忽然之前，低调的细节将你带回马拉内罗。” 就像查尔斯·勒克莱尔（Charles Leclerc）和卡洛斯·塞恩斯（Carlos Sainz）所用的手套一样，这是伊安诺尼的另一个创意。
“它们都是真手套。我真的从车手那里偷来的，“跃马创意总监承认。
讲述三个时尚故事需要对相同数量的镜头进行“设置”和“诠释”：精裁细节与工装混搭，以军绿色呈现； 飒爽的皮革连身裤以及用连身裤打造的连衣裙; 晚礼服系统推出点缀金属元素的刺绣服饰。
伊安诺尼赋名“魅力、激情和美丽”。真正的法拉利价值所在。