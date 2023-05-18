距离法拉利上一次加入耐力赛世界可能已过了 50 年，但 499P 在 2023 年迄今为止在 FIA WEC 系列赛中的亮眼成绩，显示之前的缺席似乎没有造成任何负面影响。

法拉利连续三次登上领奖台，由安东尼奥·富科（Antonio Fuoco）、米格尔·莫利纳（Miguel Molin）和尼克拉斯·尼尔森（Nicklas Nielsen）在赛百灵和波尔蒂芒赛道驾驶50号赛车两次登上领奖台。詹姆斯·卡拉多（James Calado）、安东尼奥·乔维纳齐（Antonio Giovinazzi ）和亚历山德罗·皮尔·圭迪（Alessandro Pier Guidi）在斯帕-弗朗科尔尚赛驾驶51号车，最后也顺利登上领奖台。本赛季至今的成绩证明 499P 在性能和工程方面均优异——马拉内罗对未来的赛事也寄予厚望。