距离法拉利上一次加入耐力赛世界可能已过了 50 年，但 499P 在 2023 年迄今为止在 FIA WEC 系列赛中的亮眼成绩，显示之前的缺席似乎没有造成任何负面影响。
法拉利连续三次登上领奖台，由安东尼奥·富科（Antonio Fuoco）、米格尔·莫利纳（Miguel Molin）和尼克拉斯·尼尔森（Nicklas Nielsen）在赛百灵和波尔蒂芒赛道驾驶50号赛车两次登上领奖台。詹姆斯·卡拉多（James Calado）、安东尼奥·乔维纳齐（Antonio Giovinazzi ）和亚历山德罗·皮尔·圭迪（Alessandro Pier Guidi）在斯帕-弗朗科尔尚赛驾驶51号车，最后也顺利登上领奖台。本赛季至今的成绩证明 499P 在性能和工程方面均优异——马拉内罗对未来的赛事也寄予厚望。
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Attività Sportive GT的负责人安东尼奥·科莱塔（Antonello Coletta）当然深具同感，他说：“我们有专属的最新项目，并派出 499P 赛车重返世界耐力锦标赛的顶级级别，在本赛季的前三场比赛中取得了亮眼的成果。
早在 3 月时，当 499P 在美国赛百灵1000 英里耐力赛中首次进入赛道时，50号赛车立即发挥了巨大的影响力，并取得杆位资格开赛，第二辆 499P 法拉利51号则以第四顺位开赛。
事实上，正是驾驶50号赛车中的富科（Fuoco）首先出发，并为法拉利-AF Corse 车队稳固了快捷的速度，直到两辆 499P 都进入维修站加油。之后，法拉利在比赛中与凯迪拉克和保时捷车队进行了激烈的格斗，法拉利最终获得了第三和第七名——排名较后的51号赛车由于受到碰撞，随后必须进行适当的维修。
这里是波尔蒂芒（Portimão）的场景,法拉利车队参加世界耐力锦标赛（WEC ）赛季的第二场比赛;车手詹姆斯·卡拉多（James Calado）正在查看排位赛数据,50号车领先全场,场边还有一个安静的时刻。
科莱塔（Coletta）说：“在赛百灵首次亮相时，安东尼奥·富科（Antonio Fuoco）驾驶Hypercar超级跑车获得了历史性的杆位，并以第三名和第七名的成绩完成了比赛，这些成绩超出了前一天的预期。
接下来的一个月，随着WEC前往波尔蒂芒和阿尔加维国际赛道，法拉利对于 499P 首次登上领奖台感到满意，并希望可以在此基础上再接再厉。排位赛的结果是两辆法拉利 499P 分别取得第三和第四排位。
事实上，一旦赛事开始，法拉利的表现比在揭幕赛时更加出色，50号赛车以第二名成绩登上领奖台，51号赛车则排名第六。
在比利时的斯帕-弗朗科尔尚赛道（Spa-Francorchamps）上，法拉利预期连续第三次登上领奖台，甚至在最佳情况下可能是 499P 的第一场胜利。在一个挤满了7万多名赛车迷的赛场内，法拉利面临了一场艰苦但有趣的战斗。499P现在在许多人心目中是赛道上最快的汽车。于是51号赛车第一次登上了领奖台。
斯帕-法兰科尚（Spa-Francorchamps）赛道的比赛使499P连续第三次登上领奖台。此外,全队人马与两辆极速跑车在赛季揭幕战西布里的合影。
科莱塔（Coletta ）对这两场成果都很满意，并补充说：“在随后的波尔蒂芒和斯帕-弗朗科尔尚的几轮比赛中，法拉利继续登上了两个领奖台，在这个类别中，证明了我们的赛车不但功能可靠，并且在速度方面表现出色。”
因此，随着法拉利开始缩减与丰田车队的差距，出于多种原因，将在今年建立一个历史性的勒芒赛。法拉利真的可以在距离上届勒芒赛50年后，再次获胜？
科莱塔（Coletta）说：“在勒芒 24 小时耐力赛前夕，这是一场 2023 年 FIA WEC 赛季最重要的赛事，也是世界上最著名的耐力赛的百年纪念版，我们知道道路仍然漫长，整个团队必须不断改进。
“我们的竞争对手很强大，其中一些车队在这一类别中拥有更多经验，例如丰田目前是参考团队。我们的目标是缩小与竞争对手的差距，坚信法拉利每次进入赛道参加比赛，都有获胜的前景。
两辆法拉利499P赛车在赛百灵世界耐力锦标赛（WEC）赛季开幕赛上领先全场。
499P车手显然同意进步和潜力，正如驾驶50号车的车手米格尔·莫利纳（Miguel Molina）所形容，他说：“就个人而言，成为这个项目的一员是种骄傲，以及具备非凡专业成就的证明。我们在赛百灵赛的感动，包括取得杆位和第三名，将永远存在我的记忆中。
西班牙车手又补充说：“在波尔蒂芒赛，我们夺得第二名，而在斯帕-弗朗科尔尚赛，表现未符合期望，但我们驾驶499P 51号赛车的队友为法拉利取得了第三名。
现在让我们期待勒芒赛的表现：在30万观众面前，气氛将是极为壮观的，法拉利车队的雄心壮志是赢得另一个精彩的结果。登上领奖台会很棒。”