法拉利 V12 前置发动机的巅峰之作

2010 年，随着 599 GTO 的推出，一款动力更强劲、搭载 V12 发动机的 GT 诞生，也就是专为赛道而设计、速度超快的 599XX 的认证版本。这是第三款佩戴标志性 GTO 徽章的法拉利，这款非常特别的 599 采用了 XX 汽车最先进的底盘设置、电子驾驶控制和空气动力学风洞珩磨，从而使汽车具有令人难以置信的灵敏度，同时在道路上和赛道上保持高度稳定和可控度。其 6.0 升发动机可输出 620 cv 的动力，而驾驶体验则是一种美妙平衡和令人振奋的体验。