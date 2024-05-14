法拉利 V12 前置发动机的巅峰之作

法拉利 V12 发动机一直享有近乎神话的地位。它被认为是有史以来最优秀的发动机之一，为马拉内罗生产的一些最伟大的汽车提供动力，而这些汽车也成为了有史以来最经典的各款汽车。
虽然这款传说中的动力装置被誉为法拉利经典 GT 跑车的心脏，但法拉利 V12 发动机本身的历史却更为悠久。事实上，法拉利品牌的第一辆汽车 - 1947 年推出的法拉利 125 S其上就搭载了采用前置发动机布局的 Colombo V12 发动机，但其排量限制为 1.5 升，输出功率仅为 118 cv。在随后的 15 年中，随着 V12 发动机的不懈研发，发动机的排量和功率不断增加，成为法拉利在跑车比赛中取得更大成功的重要因素。但直到 1962 年传奇的法拉利 250 GTO 首次亮相，V12 才真正成为法拉利高端性能车型的旗舰发动机。
GTO 不仅是跃马品牌有史以来最出色的公路跑车之一，也是一辆配有车牌、名副其实的赛车。该车款真正体现了法拉利的核心理念——卓越的性能结合精湛设计。GTO之上所搭载的前置式 Colombo 3.0 升 V12 发动机可产生 300 cv 的功率，使汽车的最高时速达到 280 公里/小时，并 在国际汽联 GT 制造商国际锦标赛中取得了令人振奋的成功。1962 年至 1964 年间，该车型仅生产了 36 辆，至今仍完好存在。
虽然 GTO 可能是最著名的车型，但经典前置发动机 V12 法拉利跑车的代表作无疑是 365 GTB4，也就是人们熟知的 Daytona。其超长造型的引擎盖内装有最新的 Colombo V12 发动机，排量提高到 4.4 升 ，能输出巨大的 352 cv 功率和 280 公里/小时的最高时速。对于 1968 年首次亮相的汽车来说，这些数字令人惊叹。 Daytona 不仅是60 年代晚期新兴上流社会人士的首选交通工具，而且后来成为一款极为成功的赛车，其竞赛版汽车在 1972 年、1973 年和 1974 年的勒芒 24 小时耐力赛中均夺得组别冠军。
在水平对置12 缸中置发动机超级跑车成为法拉利生产系列的巅峰之作二十多年后，于1996 年重新推出了 550 Maranello 前置式 V12 发动机，成为该品牌高性能布局的首选。这款法拉利新旗舰配备 5.5 升 V12 发动机，输出功率达 478 cv，并采用传统的后置式六速变速箱和限滑差速器。虽然 550 在结构和技术上都非常现代化，但它代表了法拉利 “经典”前置发动机 GT 构型的回归。难怪在推出时，许多人就认为它是“Daytona 的重生”。
2010 年，随着 599 GTO 的推出，一款动力更强劲、搭载 V12 发动机的 GT 诞生，也就是专为赛道而设计、速度超快的 599XX 的认证版本。这是第三款佩戴标志性 GTO 徽章的法拉利，这款非常特别的 599 采用了 XX 汽车最先进的底盘设置、电子驾驶控制和空气动力学风洞珩磨，从而使汽车具有令人难以置信的灵敏度，同时在道路上和赛道上保持高度稳定和可控度。其 6.0 升发动机可输出 620 cv 的动力，而驾驶体验则是一种美妙平衡和令人振奋的体验。
时至 2017 年，法拉利 812 Superfast 在纯粹的驾驶快感方面实现了质的飞跃。作为 2012 年 F12Berlinetta 的继任者，812 将其前辈车款的性能数据和赛道工程提升到了一个新的水平，为有幸驾驶它的人带来了无与伦比的驾驶体验。812 Superfast 配备 6.5 升 V12 发动机，最大功率 800 cv，从静止加速到 100 公里/小时仅需 2.9 秒，最高时速可达 340 公里/小时。还有什么比这更杰出的法拉利吗？
Well, yes. The launch of the 12Cilindri marks the latest chapter in Ferrari’s glorious V12 epoch. A technological masterpiece offering stratospheric levels of performance, the 12Cilindri continues the storied lineage of Ferrari’s front-mounted V12 models – surely the greatest cars ever made.