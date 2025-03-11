但今天，两位车手在测试赛道上共同驾驶一辆赛车。皮埃尔-圭迪（Pier Guidi）首先坐上 F80 驾驶座，尼尔森（Nielsen）则在坐在副驾驶位置并肩作战。费奥拉诺的测试赛道被雨水打得湿漉漉的，两人迫不及待地探索这辆 1200 cv 的电动四驱超级跑车--这一数字不仅使 F80 成为法拉利历史上动力最强劲的公路跑车，而且比法拉利受规定限制的 499P 还要强劲 520 cv。

皮埃尔-圭迪很快就掌握了驾驶节奏。F80具备出色的牵引力和强大的性能储备，在眨眼间就能冲过陡坡，而主动悬挂系统和主动空气动力学系统则使 F80 能在费奥拉诺赛道上最具挑战性的方向变化需求方面保持平稳。在急刹车时，制动器能够在瞬间将速度降为零。

然而，当皮埃尔-圭迪将赛车推向极限时，他仍在努力调整控制 F80 的方向盘，以矫正赛车的滑动。“妈妈咪呀！”在副驾驶座上的尼尔森喘息着说。