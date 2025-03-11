近三年前，尼克拉斯-尼尔森（Nicklas Nielsen）驾驶勒芒冠军 499P 在费奥拉诺测试赛道首次亮相。今天，这位丹麦籍车手将与官方车手亚历山德罗-皮埃尔-圭迪（Alessandro Pier Guidi）一同测试下一款最适合公路行驶车型：新款法拉利 F80 超级跑车。新款超级跑车直接引用 499P 的 3.0 升双涡轮增压 V6 发动机、高达 800V的混合动力系统，以及完全由法拉利开发、测试和制造的 MGU-K 电动机。
如果说勒芒大赛的冠军们已经完成参赛的准备，那还真是轻描淡写。两人均刚刚在卡塔尔举行的FIA国际汽联世界耐力锦标赛首轮比赛中，驾驶法拉利赛车一举包揽了 1-2-3 名——尼尔森与队友安东尼奥·福科 (Antonio Fuoco) 和米格尔·莫利纳 (Miguel Molina) 共同驾驶 50 号 499P 赛车夺得冠军。而皮尔·圭迪 (Pier Guidi) 和队友詹姆斯·卡拉多 (James Calado) 和安东尼奥·吉奥维纳兹 (Antonio Giovinazzi) 则一同驾驶 51 号赛车，最后也成功登上领奖台。
但今天，两位车手在测试赛道上共同驾驶一辆赛车。皮埃尔-圭迪（Pier Guidi）首先坐上 F80 驾驶座，尼尔森（Nielsen）则在坐在副驾驶位置并肩作战。费奥拉诺的测试赛道被雨水打得湿漉漉的，两人迫不及待地探索这辆 1200 cv 的电动四驱超级跑车--这一数字不仅使 F80 成为法拉利历史上动力最强劲的公路跑车，而且比法拉利受规定限制的 499P 还要强劲 520 cv。
皮埃尔-圭迪很快就掌握了驾驶节奏。F80具备出色的牵引力和强大的性能储备，在眨眼间就能冲过陡坡，而主动悬挂系统和主动空气动力学系统则使 F80 能在费奥拉诺赛道上最具挑战性的方向变化需求方面保持平稳。在急刹车时，制动器能够在瞬间将速度降为零。
然而，当皮埃尔-圭迪将赛车推向极限时，他仍在努力调整控制 F80 的方向盘，以矫正赛车的滑动。“妈妈咪呀！”在副驾驶座上的尼尔森喘息着说。
回到费奥拉诺维修站，打开 F80 的蝴蝶门，皮埃尔-圭迪满意地大笑。“这是火箭，不是汽车，”意大利车手兴奋地说。“V6发动机太神奇了，不但扭矩强大轰鸣声好听，而且配备电动涡轮增压的关系，没有涡轮迟滞。”
“我还活着！”尼尔森开玩笑说，他显然对于接下可以取代皮尔-圭迪的驾驶位置感到欣慰。F80 的 120°V6 发动机随着尼尔森的换挡，一次又一次地升至令人赞叹的 9000rpm 最高转速。
与皮埃尔-圭迪一样，尼尔森在这路面湿滑的条件下仍像在排位赛圈中一样奋力前进，当 F80 对于他的操控做出反应时，他经常会猛打方向盘，以纠正转向锁。
在湿滑的费奥拉诺赛道（Fiorano）上驾驭1200马力的动力，让尼尔森（Nielsen）和皮耶尔·圭迪（Pier Guidi）必须全神贯注比赛
“这辆车肯定是达到极限了，”这时在副驾驶座上的皮埃尔-圭迪睁大眼睛惊呼道。尼尔森笑了笑，然后补充说：“还没吧，但你知道吗，感觉不像到了极限。”当然，e-4WD 系统在提供稳定性方面发挥了重要的作用。此外，全新的 SSC 9.0（侧滑控制）系统也在幕后发挥着神奇的作用。
几分钟后，两位车手在维修站与法拉利工程师进行了热烈交流，他们都对 F80 的底盘反应灵敏、值得信赖，以及 V6 发动机惊人的动力表示赞赏。尤其尼尔森的反馈更是明确。“这肯定是我开过的最酷的车，”他兴奋地说道，看着 F80 的轰鸣声仍在维修站里低沉地响着，他不禁又点了点头。
来自勒芒冠军的口中，这的确是一种极高的评价。