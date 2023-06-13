为了庆祝勒芒赛百年诞辰，法拉利采取了非常特别的致敬方式：马拉内罗多款最经典的汽车，由其车主亲自驾驶，进行了为期五天的 大游行，最终目的为到场观看著名的24小时耐力赛。 在那里，他们见证了法拉利历史性的胜利。The Tribute Le Mans 向勒芒致敬（TLM23）计划的精彩内容并包括：在赛前周六早上于传奇的拉萨尔特赛道周围举行法拉利大游行。
来自世界各地的车主和他们的副驾驶 - 包括印度，中国，美国，加拿大，新西兰，巴基斯坦，日本和乌克兰 - 在比赛前的周三聚集在巴黎优雅豪华的阿尔弗雷德索米耶酒店（Alfred Sommier Hotel in Paris），他们的法拉利停放于距离历史悠久旺多姆广场10分钟的步行路程。参加大游行的法拉利车型包括：Daytona SP3s，SF90 Spiders，SF90 Stradales，296 GTB，812 Competizione Apertas 和 - 大游行史上最古老的汽车 - 来自法国的F40。以这款经典的法拉利为例，显示这次法拉利大游行内有十分特别的成员。
尽情享受致敬勒芒24小时耐力赛,在前往第100届勒芒24小时耐力赛的途中穿越法国时的美景。
活动参与车手们在歌剧院广场著名的CoCo餐厅享用了一顿丰盛的晚餐后，第二天早上再度驱车三个小时前往法国东部的兰斯，在查尔斯海德西克酒窖享用午餐。
巧合的是，兰斯是香槟葡萄酒产区的非官方首府，也是不少著名酒款如：Ruinart，Taittinger，Lanson，Veuve Clicquot，Pommery和Mumm以及Heidsieck的故乡。
此外，还拥有丰富的赛车历史。法拉利于1953年在兰斯赢得了第一场法国大奖赛，当时迈克·霍索恩（Mike Hawthorn）在被称为“世纪竞赛”的比赛中出色地击败了驾驶玛莎拉蒂（Maserati）赛车的胡安-曼努埃尔·方吉奥（Juan-Manuel Fangio）。
来自世界各地的法拉利车主为这场为期五天的游行活动带来了各种型号的法拉利跑车,十分壮观。
TLM23 在旺迪耶尔的Domaine des Saules 豪华度假胜地暂停休息，享受咖啡之后返回巴黎。当天晚上，车主与其同行人员在协和广场的法兰西汽车俱乐部用餐。这个地点正是赛车运动的诞生地，原因归功于 ACF。同时，协和广场也是一位法国国王被斩头的刑场：路易十六在广场的断头台上被处决（以及皇后玛丽·安托瓦内特）。
ACF成立于1895年，举办了有史以来第一次全国大奖赛（法国大奖赛，1906年在勒芒举行），并授权勒芒24小时耐力赛。并成为世界上最著名及传奇的汽车俱乐部。
法拉利跑车通过法国乡村从巴黎到勒芒,饱览起伏的田园风光,历史悠久的古堡以及著名的萨尔特赛道。
第二天，法拉利大游行车队向南前往勒芒。在途中，在历史悠久的沙特尔有一个令人难忘的咖啡休息点。汽车停在夏特雷广场（Place du Châtelet），毗邻美妙的13世纪哥特式大教堂，为当地提供一场精彩的法拉利展。
然后，大游行成员们来到勒芒附近一座充满历史的华丽城堡内（Domaine de la Groirie）享用午餐。车队在耐力赛开始前24小时抵达勒芒，停在赛道上。在整个勒芒赛周末期间，车主和副驾驶都住在跃马专门建造的法拉利之家（Casa Ferrari）。
法国丰富的赛车历史不仅限于勒芒赛道。这次游行最初的队伍从兰斯古埃赛道开始游行,那里至今依然存在着最后一次在1972年使用的看台和维修区遗迹。
第二天早上，车队在赛道上游行。参于者们在这条著名赛道上绕圈时，纷纷对法拉利车队于勒芒赛中创下的历史赞不绝口。
也许他们仍记得1949年法拉利在这里的第一场胜利，当时路易吉·奇内蒂（Luigi Chinetti）驾驶他的166MM，在为时24小时内一共驾驶了近23小时。他后来成为法拉利的北美进口商。（由于他的英国队友病了。）
这是一个充满英雄事迹和传奇的地方。1954年，何塞·弗罗伊兰·冈萨雷斯（José Froilán González）驾驶375 Plus，以极微的优势惊险地击败了当时备受追捧的新款 D-Type 捷豹。四年后，未来的世界冠军菲尔·希尔（Phil Hill）驾驶250 TR（Testa Rossa）在严苛条件下取得了胜利。
在著名城镇郊区的拉格鲁瓦城堡享用午餐后,游行队伍提前24小时到达勒芒,赛车比赛开始前夕。
法拉利至今共赢得10次冠军。法拉利车队在1960年到1965年之间年年获胜。在今年历史性胜利之前，跃马最后一次夺冠也是最特别一次。约亨·林特（Jochen Rindt）和马斯特·格雷戈里（Masten Gregory）驾驶着毫无优势（并且动力水平完全落后其他赛车的情况下）的250 LM击败了预算庞大的新款福特GT40。2023年的胜利是58年来的首度彻底胜利。
勒芒赛充满了传奇，而许多都和跃马有关。