为了庆祝勒芒赛百年诞辰，法拉利采取了非常特别的致敬方式：马拉内罗多款最经典的汽车，由其车主亲自驾驶，进行了为期五天的 大游行，最终目的为到场观看著名的24小时耐力赛。 在那里，他们见证了法拉利历史性的胜利。The Tribute Le Mans 向勒芒致敬（TLM23）计划的精彩内容并包括：在赛前周六早上于传奇的拉萨尔特赛道周围举行法拉利大游行。

来自世界各地的车主和他们的副驾驶 - 包括印度，中国，美国，加拿大，新西兰，巴基斯坦，日本和乌克兰 - 在比赛前的周三聚集在巴黎优雅豪华的阿尔弗雷德索米耶酒店（Alfred Sommier Hotel in Paris），他们的法拉利停放于距离历史悠久旺多姆广场10分钟的步行路程。参加大游行的法拉利车型包括：Daytona SP3s，SF90 Spiders，SF90 Stradales，296 GTB，812 Competizione Apertas 和 - 大游行史上最古老的汽车 - 来自法国的F40。以这款经典的法拉利为例，显示这次法拉利大游行内有十分特别的成员。





