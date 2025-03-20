法拉利 F80 和勒芒冠军赛车款 499P 之间的协同作用显而易见，尤其是这两款车都采用了先进的 V6 混合动力系统。尽管 F80 十分出色，但其上所采用的尖端赛车技术仍是沿袭了之前的 GTO、F40、F50、Enzo 和 LaFerrari 的基础。请继续阅读上述车款的故事。

1984:一级方程式赛车126 CK 激发了 GTO 涡轮增压发动机的灵感

该款 GTO 是稀有超级跑车系列中的第一款，如今的 F80 也是该系列的延续。它的诞生符合最新 B 组赛车规定，即至少生产 200 辆公路和赛车，但其涡轮增压 V8 动力系统则是采用了一级方程式赛车技术。

凭借 2.8 升发动机和双涡轮增压技术，GTO（通常车迷非正式地称为 288 GTO）可产生惊人的 400 cv ，扭矩为 496 牛米。

于 1984 年推出，同年米歇尔-阿尔博雷托（Michele Alboreto）和勒内-阿诺（René Arnoux）驾驶 660 cv 法拉利 126 C4 参加一级方程式比赛。但 GTO 和 126 C4 的基础早在三年前的法拉利 126 CK 中就已奠定。该车搭载 1.5 升 V6 发动机，是法拉利历史上第一辆涡轮增压一级方程式赛车。