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从 1984 年的 GTO 到目前的 F80车款，赛车技术的转移诠释了法拉利特殊系列超级跑车的特性。追溯赛道与公路车型之间的关联
撰文: Ben Barry

法拉利 F80 和勒芒冠军赛车款 499P 之间的协同作用显而易见，尤其是这两款车都采用了先进的 V6 混合动力系统。尽管 F80 十分出色，但其上所采用的尖端赛车技术仍是沿袭了之前的 GTO、F40、F50、Enzo 和 LaFerrari 的基础。请继续阅读上述车款的故事。

1984:一级方程式赛车126 CK 激发了 GTO 涡轮增压发动机的灵感

该款 GTO 是稀有超级跑车系列中的第一款，如今的 F80 也是该系列的延续。它的诞生符合最新 B 组赛车规定，即至少生产 200 辆公路和赛车，但其涡轮增压 V8 动力系统则是采用了一级方程式赛车技术。

凭借 2.8 升发动机和双涡轮增压技术，GTO（通常车迷非正式地称为 288 GTO）可产生惊人的 400 cv ，扭矩为 496 牛米。

于 1984 年推出，同年米歇尔-阿尔博雷托（Michele Alboreto）和勒内-阿诺（René Arnoux）驾驶 660 cv 法拉利 126 C4 参加一级方程式比赛。但 GTO 和 126 C4 的基础早在三年前的法拉利 126 CK 中就已奠定。该车搭载 1.5 升 V6 发动机，是法拉利历史上第一辆涡轮增压一级方程式赛车。

GTO 以一台 2.8 升双涡轮增压 V8 发动机开启了这一血统。它可输出 400 马力，并借鉴了 F1 技术，包括 126 CK（法拉利首款涡轮增压 F1 车型）和 1984 年参赛的 126 C4（侧面展示）

1987:从F1-87赛道车型到时速高达 324 公里的 F40 跑车

虽然F40并非赛道用途，但却拥有赛车气质，在各种性能方面毫不妥协，同时内饰简洁大方。该车紧随着 GTO 车款问世，显著符合空气动力学原理的车身设计与前代车型截然不同，而其发动机则建立在 GTO 的基础之上。双涡轮增压 V8 发动机的排量增加至 2.9 升，功率和扭矩也显著提升至 478 cv 和 577 Nm，足以达到 324km/h 高速。

与该车款同时代的赛道用车则是米歇尔-阿尔博雷托（Michele Alboreto ）和格哈德-贝格尔（Gerhard Berger）驾驶的 F1-87。与前六个赛季的法拉利一级方程式赛车一样，该车款的核心部件为一台双涡轮增压 V6 发动机。但这是一台经过全新设计的发动机，其 90° 转向取代了之前的 120° 转向布局。此外，搭配新型铸铁气缸体，进测试证实该部件可承受高达 1000 cv 的输出。

F40 的双涡轮增压 V8 发动机排量增加至 2.9 升，功率提升至 478 马力，比 GTO 增加了近 20%。F1-87 是 F40 在一级方程式中的同期车型

1995:F50 的 V12 发动机达成与一级方程式赛车最紧密的联系

1989 年，当新款 3.5 升自然吸气一级方程式赛车规定生效时，法拉利推出了 F1-89，重新采用 12 缸发动机，其中包括创新的每缸五气门设计。

与新款 F50 的复合材料车身搭配的就是这台发动机。其排量提高至 4.7 升，并在重新设计时充分考虑了公路使用的需要，输出功率为 520 cv，扭矩为 471 Nm。1995 年，当 F50 首次亮相时，它也被证明是与让-阿莱西（Jean Alesi）和格哈德-伯杰（Gerhard Berger）所驾驶的 412 T2 赛车的完美搭配的公路车款，该赛车的 V12 发动机可产生 690 cv。

GTO 和 F40 显然承袭了一级方程式的发动机技术，而 F50 和 412 T2 之间的联系则更为紧密。此外，F50 的推杆式悬挂和碳纤维单体结构更是凸显了源自赛车的技术转移。

F50 的自然吸气 V12 发动机直接源自一级方程式，输出高达 520 马力；F50 推出当年，412 T2 参与比赛；F1-89（此处展示俯视图）是法拉利进入全新 V12 时代的首款 F1 车型，并采用每缸五气门设计

2002:舒马赫时代的主导地位激发设计搭载 V12 发动机的法拉利 Enzo 灵感

2002 年，迈克尔-舒马赫驾驶 F2002 赛车为法拉利赢得了五次冠军中的第三次--事实上，Enzo车型的前侧车身设计明显受到了赛车的启发。

而且相似之处远不止于此。两款车均采用碳纤维单体结构、拨片换挡变速箱和碳陶瓷制动盘，驾驶员可通过方向盘按钮调整主要驾驶功能。

最重要的是，这两款车都使用了强劲的自然吸气发动机 - Enzo 使用的是新型 6.0 升 V12 发动机，可产生 660 cv；F2002 则使用 3.0 升 V10 发动机，可产生 835 cv。

舒马赫直接参与了 Enzo 的研发，并在 F2002 赛季中展现了统治力；Enzo 的自然吸气 V12 发动机可输出震撼的 660 马力，并且是该系列首款采用 F1 风格拨片换挡变速箱的车型

2013:拉法拉利将 F1 KERS 混合动力技术应用到公路车款 

2009 年，法拉利成为首批利用 KERS 混合动力系统潜力的一级方程式赛车队之一，该系统能提高 F60 自然吸气 V8 发动机功率。这在当时仍属于一个可选的开创性系统。

四年后 LaFerrari 直接从这一技术突破中汲取灵感，采用自然吸气 V12 发动机，并通过源自 F1 的 HY-KERS 系统进行增压。这款限量版公路跑车最大功率为 963 cv，是法拉利历史上速度最快、动力最强的量产跑车。

该车款也是费尔南多-阿隆索（Fernando Alonso）和费利佩-马萨（Felipe Massa）在 2013 年驾驶的 F138 赛车的升级版，是 2014 年新规则生效前最后一款自然吸气 V8 KERS 单座赛车。

LaFerrari 的 V12 发动机在混合动力系统的辅助下可输出 963 马力；法拉利早在 2009 年的 F60 车型上便率先应用 KERS 技术；而 F138（侧面展示）则在 2013 年为自然吸气 KERS 时代画上句号

2025:性能最强大的法拉利采用勒芒冠军车款设计和一级方程式赛车技术

法拉利 F80 总输出功率高达 1200 cv，是法拉利历史上最强劲的公路跑车。但是，若没有一级方程式赛车和两届勒芒冠军 499P 的技术转移，这个令人难以置信的项目就不可能实现。

F80 与 499P 设计最为相似。与勒芒赛车一样，F80 也搭载了轻巧紧凑的 3.0 升双涡轮增压 V6 发动机，用于驱动后轮，前轴上的电动机则用于全轮驱动。同时，800 伏电池组部件则直接受惠来自一级方程式赛车的 KERS 经验。

F80 是史上最强大的法拉利，搭载源自 499P 的 V6 发动机与 e-AWD（电动四驱），输出惊人的 1200 马力；800V 电池组借鉴了一级方程式技术，包括 SF-24

与以往的超级跑车不同，这款公路跑车的动力甚至比其灵感来源的赛车款还要强劲。根据 FIA 国际汽联的规定，499P 的车轮转速不得超过 680 cv，而 F80 仅发动机转速就达到了 900 cv，电动机转速也高达 300 cv。

集合了以上优异条件，F80 令人激赏的 1200 cv 功率比赢得勒芒大赛的 499P 赛车还要高出 500 cv，并且为 1984 年推出的 GTO 功率的三倍。