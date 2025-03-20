法拉利 F80 和勒芒冠军赛车款 499P 之间的协同作用显而易见，尤其是这两款车都采用了先进的 V6 混合动力系统。尽管 F80 十分出色，但其上所采用的尖端赛车技术仍是沿袭了之前的 GTO、F40、F50、Enzo 和 LaFerrari 的基础。请继续阅读上述车款的故事。
1984:一级方程式赛车126 CK 激发了 GTO 涡轮增压发动机的灵感
该款 GTO 是稀有超级跑车系列中的第一款，如今的 F80 也是该系列的延续。它的诞生符合最新 B 组赛车规定，即至少生产 200 辆公路和赛车，但其涡轮增压 V8 动力系统则是采用了一级方程式赛车技术。
凭借 2.8 升发动机和双涡轮增压技术，GTO（通常车迷非正式地称为 288 GTO）可产生惊人的 400 cv ，扭矩为 496 牛米。
于 1984 年推出，同年米歇尔-阿尔博雷托（Michele Alboreto）和勒内-阿诺（René Arnoux）驾驶 660 cv 法拉利 126 C4 参加一级方程式比赛。但 GTO 和 126 C4 的基础早在三年前的法拉利 126 CK 中就已奠定。该车搭载 1.5 升 V6 发动机，是法拉利历史上第一辆涡轮增压一级方程式赛车。
1987:从F1-87赛道车型到时速高达 324 公里的 F40 跑车
虽然F40并非赛道用途，但却拥有赛车气质，在各种性能方面毫不妥协，同时内饰简洁大方。该车紧随着 GTO 车款问世，显著符合空气动力学原理的车身设计与前代车型截然不同，而其发动机则建立在 GTO 的基础之上。双涡轮增压 V8 发动机的排量增加至 2.9 升，功率和扭矩也显著提升至 478 cv 和 577 Nm，足以达到 324km/h 高速。
与该车款同时代的赛道用车则是米歇尔-阿尔博雷托（Michele Alboreto ）和格哈德-贝格尔（Gerhard Berger）驾驶的 F1-87。与前六个赛季的法拉利一级方程式赛车一样，该车款的核心部件为一台双涡轮增压 V6 发动机。但这是一台经过全新设计的发动机，其 90° 转向取代了之前的 120° 转向布局。此外，搭配新型铸铁气缸体，进测试证实该部件可承受高达 1000 cv 的输出。
1995:F50 的 V12 发动机达成与一级方程式赛车最紧密的联系
1989 年，当新款 3.5 升自然吸气一级方程式赛车规定生效时，法拉利推出了 F1-89，重新采用 12 缸发动机，其中包括创新的每缸五气门设计。
与新款 F50 的复合材料车身搭配的就是这台发动机。其排量提高至 4.7 升，并在重新设计时充分考虑了公路使用的需要，输出功率为 520 cv，扭矩为 471 Nm。1995 年，当 F50 首次亮相时，它也被证明是与让-阿莱西（Jean Alesi）和格哈德-伯杰（Gerhard Berger）所驾驶的 412 T2 赛车的完美搭配的公路车款，该赛车的 V12 发动机可产生 690 cv。
GTO 和 F40 显然承袭了一级方程式的发动机技术，而 F50 和 412 T2 之间的联系则更为紧密。此外，F50 的推杆式悬挂和碳纤维单体结构更是凸显了源自赛车的技术转移。
2002:舒马赫时代的主导地位激发设计搭载 V12 发动机的法拉利 Enzo 灵感
2002 年，迈克尔-舒马赫驾驶 F2002 赛车为法拉利赢得了五次冠军中的第三次--事实上，Enzo车型的前侧车身设计明显受到了赛车的启发。
而且相似之处远不止于此。两款车均采用碳纤维单体结构、拨片换挡变速箱和碳陶瓷制动盘，驾驶员可通过方向盘按钮调整主要驾驶功能。
最重要的是，这两款车都使用了强劲的自然吸气发动机 - Enzo 使用的是新型 6.0 升 V12 发动机，可产生 660 cv；F2002 则使用 3.0 升 V10 发动机，可产生 835 cv。
2013:拉法拉利将 F1 KERS 混合动力技术应用到公路车款
2009 年，法拉利成为首批利用 KERS 混合动力系统潜力的一级方程式赛车队之一，该系统能提高 F60 自然吸气 V8 发动机功率。这在当时仍属于一个可选的开创性系统。
四年后 LaFerrari 直接从这一技术突破中汲取灵感，采用自然吸气 V12 发动机，并通过源自 F1 的 HY-KERS 系统进行增压。这款限量版公路跑车最大功率为 963 cv，是法拉利历史上速度最快、动力最强的量产跑车。
该车款也是费尔南多-阿隆索（Fernando Alonso）和费利佩-马萨（Felipe Massa）在 2013 年驾驶的 F138 赛车的升级版，是 2014 年新规则生效前最后一款自然吸气 V8 KERS 单座赛车。
2025:性能最强大的法拉利采用勒芒冠军车款设计和一级方程式赛车技术
法拉利 F80 总输出功率高达 1200 cv，是法拉利历史上最强劲的公路跑车。但是，若没有一级方程式赛车和两届勒芒冠军 499P 的技术转移，这个令人难以置信的项目就不可能实现。
F80 与 499P 设计最为相似。与勒芒赛车一样，F80 也搭载了轻巧紧凑的 3.0 升双涡轮增压 V6 发动机，用于驱动后轮，前轴上的电动机则用于全轮驱动。同时，800 伏电池组部件则直接受惠来自一级方程式赛车的 KERS 经验。
与以往的超级跑车不同，这款公路跑车的动力甚至比其灵感来源的赛车款还要强劲。根据 FIA 国际汽联的规定，499P 的车轮转速不得超过 680 cv，而 F80 仅发动机转速就达到了 900 cv，电动机转速也高达 300 cv。
集合了以上优异条件，F80 令人激赏的 1200 cv 功率比赢得勒芒大赛的 499P 赛车还要高出 500 cv，并且为 1984 年推出的 GTO 功率的三倍。