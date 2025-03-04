当F80抵达时代广场时，纽约的震央随着法拉利活动而跃动。各种吸睛广告牌和闪烁霓虹灯在夜景中争奇斗艳，黄色出租车的喇叭声此起彼落；而流连忘返的游客与脚步匆匆的纽约人形成了有趣的对比。然而，在充满了无尽动态的繁忙城市中，法拉利的出现吸引了所有目光。