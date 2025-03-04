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由于法拉利F80的来到，繁忙的美国纽约也暂时停下了脚步
撰文: Ben Barry
纽约也许是个忙碌的不夜城，但如今随着法拉利F80在曼哈顿街头举办的惊艳美国首秀，纽约也因此暂时停下了脚步。F80车型融合了先进设计与创新混合动力技术，成为这一最具未来感的城市景观的完美补充。
驰聘在赛道
法拉利F80
同样适用于在时代广场飞驰
当F80抵达时代广场时，纽约的震央随着法拉利活动而跃动。各种吸睛广告牌和闪烁霓虹灯在夜景中争奇斗艳，黄色出租车的喇叭声此起彼落；而流连忘返的游客与脚步匆匆的纽约人形成了有趣的对比。然而，在充满了无尽动态的繁忙城市中，法拉利的出现吸引了所有目光。
奥库鲁斯（The Oculus）璀璨的白色结构成为F80前卫设计的夺目背景
F80先是沿教堂街向南行驶，然后转往格林威治， 抵达世界贸易中心重建的标志性中心 — — The Oculus「眼窗」。建筑造型如同一盏充满希望的灯塔，屋顶由许多雪白樑柱建成，宛如巨大的翅膀一样升入云霄，与F80大胆的外形成了鲜明对比，寓意着纽约浴火重生的韧性。
在曼哈顿的阳光照射下，更加突显法拉利F80美学与功能的融合
法拉利F80也搭上了曼哈顿渡轮，在自由女神像和埃利斯岛附近冒险 — — 纽约既是通往美国的门户，也是世界的大熔炉。曼哈顿标志性的天际线在远处傲然升起，证明了人类雄心壮志的无限可能。
04 marzo, 2025
New York
Ferrari F80