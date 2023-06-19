天合之作：法拉利和LuisaViaRoma

自布鲁内莱斯基 (Brunelleschi) 在15世纪设计圣母百花大教堂圆顶以来，佛罗伦萨一直是美丽和前沿设计的代名词。在好莱坞的黄金时代，Salvatore Ferragamo在Via Mannelli大街上建立了自己的工作室，为最知名的女主角制作鞋子和配饰，佛罗伦萨从而被强化为手工技艺的熔炉。

如今仍然是时尚人士的目的地，100多年来，Via Roma大街上一直有一家家庭经营的概念店——LuisaViaRoma，出售来自世界各地的最新街头风格时尚和高级时装。

法拉利创意总监罗科·伊安诺尼（Rocco Iannone）描述了跃马如何与托斯卡纳首府以及在这里成长和吸引的创意人士有着长期的协同效应。



