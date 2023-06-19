天合之作：法拉利和LuisaViaRoma

自布鲁内莱斯基 (Brunelleschi) 在15世纪设计圣母百花大教堂圆顶以来，佛罗伦萨一直是美丽和前沿设计的代名词。在好莱坞的黄金时代，Salvatore Ferragamo在Via Mannelli大街上建立了自己的工作室，为最知名的女主角制作鞋子和配饰，佛罗伦萨从而被强化为手工技艺的熔炉。
如今仍然是时尚人士的目的地，100多年来，Via Roma大街上一直有一家家庭经营的概念店——LuisaViaRoma，出售来自世界各地的最新街头风格时尚和高级时装。
法拉利创意总监罗科·伊安诺尼（Rocco Iannone）描述了跃马如何与托斯卡纳首府以及在这里成长和吸引的创意人士有着长期的协同效应。
法拉利展示了两种风格:一款配有刺绣袖口的黑色外套和一条与黑色上衣搭配的碳纤维裙子。
他说道：“艺术和手工技艺是佛罗伦萨的命脉，这座城市孕育了意大利文艺复兴运动，并作为著名品牌的故乡在时尚史上留下了深刻印记。LuisaViaRoma代表了意大利的卓越品质和国际视野。这是一个小型家族企业的故事，作为专业的策展人成为奢侈品行业的重要企业。这家企业一直是创新、技术和可持续发展的缩影。”
LuisaViaRoma由法国女士露依莎·贾金（Luisa Jaquin）与1920年创建，本月6月14日与英国版《Vogue》合作举办了“Runway Icons Show”，这是一场具有历史意义的时尚盛会，50个国际品牌齐聚一个秀场，由总编辑爱德华·恩宁福 (Edward Enninful) 担任艺术指导。
露天时装秀在米开朗基罗广场举行，可以俯瞰下面这座中世纪城市的全景，从资深品牌到新兴设计师的品牌，纷纷展示了反映其传统和发展方向的造型。法拉利就是其中之一,以两款吸睛造型展示了跃马最具标志性的时尚单品，其中包括2021年6月在马拉内罗举办的首场时装秀到2023年2月在米兰举行的最后一场时装秀中最具代表性的单品。
法拉利的创意总监Rocco Iannone欢迎一些知名人士提前观赏这场秀，其中包括超模Winnie Harlow和歌手Mahmood。
法拉利还在LuisaViaRoma店内设有一个独特的快闪店，展示其2023年春夏系列服装和配饰，以及激发其创作灵感的汽车艺术品。而法拉利的贵宾和朋友，包括意大利歌手Mahmood和加拿大超模温妮哈洛（Winnie Harlow），都在LuisaViaRoma的私人屋顶上提前观看了预览，并享用了开胃酒。
2023年春夏系列主打工作服，搭配精裁服饰，以及采用“进行中”喷雾染色技术处理的牛仔布。艺术涂鸦细节点睛真丝数码印纹，提花编织面料制作流程并未完成，使用“进行中”的颜色混合。 还有上一系列中采用的象征着重生的绿色。
在2023-2024年的秋冬系列，我们将会看到粉红色，寓意法拉利的成长和培育。这是法拉利完全成型和知名Rosso Corsa的前奏。伊安诺尼指出这种浅色调是对时尚界的尊重，许多全球专家都将来到佛罗伦萨。
法拉利在LuisaViaRoma内设的临时店铺展示SS23服装与配饰以及它们背后的汽车灵感的完美场所。
“我们正处于一段美妙旅程中，我们很高兴时尚界意识到我们正利用一场又一场的展示和一个又一个的系列来打造一个创意愿景，它不仅与法拉利的汽车美学、词汇和宇宙相一致，同时也肯定了品牌自我的身份和信誉。”
谈及未来时，伊安诺尼补充道：“下一个秋冬系列探索法拉利世界中美的具体含义：过渡、变化和加速时的运动之美。”
在LuisaViaRoma商店和米开朗基罗广场的T台上，远离公路和赛道，法拉利能够瞬间孕育出一个蕴含法拉利DNA的世界，但它的设计不是为了摆放在车库，而是挂在衣橱里。这是传承与成长、向前与变道的愿景。