著名的125 S从马拉内罗工厂推出的75年后，一个由粉丝、客户和员工组成的庞大社团围绕着法拉利品牌茁壮成长，所有人跨越不同年龄和国籍，都因共同的归属感和激情而团结在一起。





在一部揭开75周年标志徽标的电影中，“法拉利家族”就是电影的真正明星，该电影向彻底改变汽车世界的七十五年致敬。在影片中，员工面孔马赛克让整个徽标变得栩栩如生，也是对日复一日确保法拉利成就的人们的完美认可。





“在这个特殊的年份，我们创建了一个特殊的图标：一个由我们工厂锻造的数千个部件组成的雕像，并由法拉利的员工们一块一块地放置，”法拉利董事长约翰·埃尔坎（John Elkann）解释道。“它象征着法拉利精神，这是在马拉内罗以及我们散布在全球的家人所共享的精神。它反映了我们是谁、我们的过去75年和我们的未来的本质。这是一家公司的象征，正如恩佐·法拉利曾经说过的那样，是一家由人组成的公司。”