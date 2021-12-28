没有激情、自信和勇敢，创新将根本无法存在。对许多人来说，这些理念非常难以思考。对于恩佐·法拉利而言，它们证实都是建立法拉利帝国的基石。
1947年，随着战后欧洲开始恢复经济繁荣的漫长旅程，所有迹象都表明大众汽车市场不可避免地会激增。但是，当制造商都竞相建造能够生产量产汽车的大型工厂时，恩佐·法拉利决定追求一个不同的梦想。
他当年在马拉内罗开设的小工厂并非为了大批量生产汽车而设。事实上，恩佐脑子里只有一辆车：125 S，这款车的诞生宗旨不是为了日常通勤，而是为了赢得比赛。
125 S不仅仅是一辆赛车，更是恩佐·法拉利的使命宣言。它象征着恩佐不顾一切、追逐梦想的愿望。这不仅是技术创新的宣言，也是法拉利本人赛车野心的宣言，它为在赛道内外赢得胜利的漫长辉煌历史奠定了基础。
观看最新推出75 周年标志的揭幕，该电影旨在庆祝汽车世界发生革命性变化的 75 周年
著名的125 S从马拉内罗工厂推出的75年后，一个由粉丝、客户和员工组成的庞大社团围绕着法拉利品牌茁壮成长，所有人跨越不同年龄和国籍，都因共同的归属感和激情而团结在一起。
在一部揭开75周年标志徽标的电影中，“法拉利家族”就是电影的真正明星，该电影向彻底改变汽车世界的七十五年致敬。在影片中，员工面孔马赛克让整个徽标变得栩栩如生，也是对日复一日确保法拉利成就的人们的完美认可。
“在这个特殊的年份，我们创建了一个特殊的图标：一个由我们工厂锻造的数千个部件组成的雕像，并由法拉利的员工们一块一块地放置，”法拉利董事长约翰·埃尔坎（John Elkann）解释道。“它象征着法拉利精神，这是在马拉内罗以及我们散布在全球的家人所共享的精神。它反映了我们是谁、我们的过去75年和我们的未来的本质。这是一家公司的象征，正如恩佐·法拉利曾经说过的那样，是一家由人组成的公司。”