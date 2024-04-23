法拉利代表什么？肯定不仅限于一个汽车制造商或赛车队。常用的红色代表着一种近乎原始的力量，也是世界上最容易识别的标志之一。法拉利也提供了述说无数精彩故事的源头，包含触动人类原始激情的各种原因。
然而，即使在这个经常紧密结合的地球上，法拉利在不同的国家及区域也象征不同的含义。法拉利将其零售业务划分为不同的中心，以应对这一挑战，在泛区域基础上实现流程标准化并采用最佳做法，同时特别注重当地的特殊性。
照片在曼哈顿的索霍区拍摄，从左到右依次是：Melissa Fehley、Angelica Franco、Geoffrey Zinn、Louis Colmache、Gianfranco Mitrione、Grace Han、Brittany Soto 和 Matt Dusenberry。
但在美洲，有一种枢纽的概念早已确立。“北美有种极富感染力的能量。这确实仍然是一片充满机会的土地，”自 2017 年起担任法拉利北美总裁的 Matteo Torre 表示。他的职权范围还涵盖南美洲地区。这是一个充满活力的市场，在这个地区的人们在开始有品牌概念之前，就已经接受了典型的意大利品牌。目前在美国共有41家经销商，加拿大有4家经销商，南美耶有7家经销商。
正是恩佐·法拉利的老友兼密友路易吉·奇内蒂 (Luigi Chinetti) 首次说服跃马公司创始人，美国是一个值得他关注的市场。奇内蒂本身也是一位出色的赛车手，曾三次夺得勒芒 24 小时耐力赛冠军。但他也是第一位正式打进美国汽车市场的法拉利进口商，其经营场所位于热闹非凡的曼哈顿第 11 大道。
那是在 1954 年，尽管他早在40 年代晚期就已经向美国的早期车主销售法拉利。不久之后，著名的北美赛车队（N.A.R.T.）成立，其徽章至今仍令人印象深刻。恩佐-法拉利虽然是位工程师，同时也是一位天生的市场营销人员，他很快就领略到了好莱坞演艺界新贵的明星魅力。
正如北美总裁 Torre 所证实，这个市场的神秘性一直延续到今天：“在当时，法拉利与美国人日常驾驶的汽车几乎毫无共同之处。但其传统、汽车的外观以及异国情调的元素，仍获得美国客户的喜爱。对于美国人来说，拥有一辆法拉利等于是获得成功的象征。”
北美法拉利中心拥有 70 年的丰富经验，因而运作十分顺畅。现在，总部位于新泽西州恩格尔伍德-克利夫斯，与曼哈顿仅隔一条哈德逊河，那里是马拉内罗之外为数不多的 Tailor Made 个性化定制工作室之一，位于公园大道与第 55 街交汇处。北美总裁 Torre 今年庆祝了他在法拉利车队效力 25 周年，他对自己在美国组建的车队感到自豪。
“我们的团队一共有 107 人。是马拉内罗以外最大的办事处，因为我们覆盖的地理范围很广，同时也因为这个市场的复杂性。” 他还清楚地认识到工作场所多样性的重要性。他指出：“团队中女性成员约占35%。对于美国汽车行业来说，我们算是是标杆。”
去年，在纽约市由法拉利北美组织的慈善晚宴上，这款定制的法拉利812 Competizione以超过五百万美元的价格拍卖。
这个备受瞩目的法拉利地区也享有相当程度的自主权，但尽管对企业非常重要，其营运方式却不会与法拉利母公司差别太多。北美总裁 Torre 表示：“该中心的作用是了解市场、报告其特性，并传达来自马拉内罗总部的信息。”
以及其他重要趋势。比方说，客户年龄层越来越年轻； 目前 40% 的法拉利新车主年龄不到 40 岁。北美总裁 Torre 表示：“我们看到下一代正在关注这个品牌。”“一级方程式赛车的普及也起到了帮助作用。它现在是美国最引人注目的运动之一，我们在这里共举办三场 GP 赛事，另外还有在加拿大、墨西哥和巴西举行的赛事。”
法拉利也继续不断地成长。目前跃马产品种类和财务业绩，路易吉·奇内蒂 若还在人世，一定会感到难以置信。北美总裁 Torre 同时认为，人们对这个伟大的奢侈品牌的渴望丝毫没有减少。“世界确实不断在改变，法拉利也一样。我们正在增加产量，这主要是因应受需求的成长，与过去相比，我们风格独具的特色更加显著。依据市场机制，我们的汽车生产量应该比需求量少。我可以向你保证，现在我们汽车产量远跟不上需求量。”