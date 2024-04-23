但在美洲，有一种枢纽的概念早已确立。“北美有种极富感染力的能量。这确实仍然是一片充满机会的土地，”自 2017 年起担任法拉利北美总裁的 Matteo Torre 表示。他的职权范围还涵盖南美洲地区。这是一个充满活力的市场，在这个地区的人们在开始有品牌概念之前，就已经接受了典型的意大利品牌。目前在美国共有41家经销商，加拿大有4家经销商，南美耶有7家经销商。

正是恩佐·法拉利的老友兼密友路易吉·奇内蒂 (Luigi Chinetti) 首次说服跃马公司创始人，美国是一个值得他关注的市场。奇内蒂本身也是一位出色的赛车手，曾三次夺得勒芒 24 小时耐力赛冠军。但他也是第一位正式打进美国汽车市场的法拉利进口商，其经营场所位于热闹非凡的曼哈顿第 11 大道。

那是在 1954 年，尽管他早在40 年代晚期就已经向美国的早期车主销售法拉利。不久之后，著名的北美赛车队（N.A.R.T.）成立，其徽章至今仍令人印象深刻。恩佐-法拉利虽然是位工程师，同时也是一位天生的市场营销人员，他很快就领略到了好莱坞演艺界新贵的明星魅力。