2024 年 4 月 28 日，德克萨斯州奥斯汀下午 1:50。当 COTA 赛道上的发车灯熄灭时，26 辆法拉利 296 Challenge 赛车齐声咆哮。这是一个重要时刻，因为它代表了马拉内罗汽车制造商为其单一品牌系列赛事专门设计的新车型将在比赛中首次亮相，延续了自 1993 年以来已重复八次的传统。
296 Challenge 于 2023 年世界法拉利大赛决赛期间亮相，延续 488 Challenge Evo 版本，成为法拉利系列的第九位主角，标志着一个新时代的到来：一款6缸汽车。自这款汽车问世以来便极受欢迎，这一点从众多参与者迫不及待地进入驾驶舱就可见一斑：来自美国有50多位，欧洲有近70位。
日本和英国两个国家系列赛的车手则只能等到明年才能参加 296 挑战赛。但在此期间，他们有机会从已经参加了本赛季在科塔（COTA）和穆杰洛（Mugello）举行的首轮比赛的车手那里取得见解及评论。反馈非常清楚：296 Challenge 让人一见倾心，而且难以忘怀。
车手们都清楚地认识到，与前一代车型相比，这款车的性能有了飞跃进步，无论是峰值性能（在穆杰罗赛道的平均单圈时间比 488 Challenge Evo 快 2 秒），还是稳定性和耐用性，都证明了这一点。
从左到右：296 Challenge赛车在意大利的穆杰洛赛道竞速，匈牙利车手本斯·瓦林特（右）在2024年法拉利挑战赛欧洲系列的首场比赛中获得了第二名。
性能提升均通过纯熟的空气动力学实现，空气动力学特性造就了创纪录的下压力值（250 公里/小时时为 870 公斤），明显优于同级别车型的比功率输出（234 马力/升），配备 CCM-R Plus 制动盘的新型制动系统，以及按照传统专为该车型开发的倍耐力轮胎。
296 Challenge 的驾驶性能和动态特性使得比赛惊心动魄，激烈的对决和无数的超车动作使赛事更加精彩。多变的天气也为参与者提供了在赛道湿滑条件下驾驶汽车的机会，从细雨到倾盆大雨，均能提供压倒性的积极反馈。
在这次令人信服的首秀之后，单一品牌系列赛的车手们将面对具有不同技术特点的赛道。这些赛道除了各具特色，并有高度挑战性。然而，296 Challenge已经证明了它可以接受任何挑战。