日本和英国两个国家系列赛的车手则只能等到明年才能参加 296 挑战赛。但在此期间，他们有机会从已经参加了本赛季在科塔（COTA）和穆杰洛（Mugello）举行的首轮比赛的车手那里取得见解及评论。反馈非常清楚：296 Challenge 让人一见倾心，而且难以忘怀。

车手们都清楚地认识到，与前一代车型相比，这款车的性能有了飞跃进步，无论是峰值性能（在穆杰罗赛道的平均单圈时间比 488 Challenge Evo 快 2 秒），还是稳定性和耐用性，都证明了这一点。