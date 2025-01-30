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在1965年勒芒比赛中获得冠军的法拉利赛车重返费奥拉诺，与2023年和2024年的冠军赛车499P齐聚一堂
撰文: Ben Barry

在1965年勒芒比赛中获得冠军的法拉利赛车重返费奥拉诺，与2023年和2024年的冠军赛车499P齐聚一堂 2023年，法拉利499P在勒芒24小时耐力赛中首次蝉联冠军，这标志着，继法拉利250 LM在1965年获胜之后，法拉利首次重返萨尔特赛道的王者之巅。
当年那款赛车由法拉利工厂所支持的北美赛车队（NART - North American Racing Team）运营，几乎一直在美国使用。但最近，两个时代的赛车齐聚费奥拉诺赛道，两辆在勒芒夺冠的499P赛车与前辈赛车250 LM一起进行了跑圈展示，以庆祝这一历史性的时刻。
这辆底盘编号为05893的赛车曾由马斯腾·格里高利（Masten Gregory）和约亨·林特（Jochen Rindt）驾驶，连续五次为法拉利赢得勒芒冠军。近日，这辆赛车短暂造访费奥拉诺赛道，随后将于2月5日由RM苏富比拍卖行在巴黎复古车展（Retromobile）上进行拍卖。

1965年勒芒冠军车 250 LM 在菲奥拉诺荣耀回归，受到2023年和2024年再度夺冠的车队与赛车的热烈迎接。

这款车型当初仅生产了32辆，采用中置发动机的250 LM（勒芒比赛专用车型）曾在1963年的巴黎车展上首次亮相。所有车型均搭载V12发动机，并采用源自250 P原型车的管状底盘结构，仅进行了小幅改动。
不过，车身制造商斯卡列蒂（Scaglietti）为其设计了全新的封闭式Berlinetta车身，并在风洞中进行了精细优化。此外，它还融入了最初在330 P运动原型车上使用的飞扶壁式后柱设计。 虽然250 LM最初是为了参加世界跑车锦标赛公路GT组别的比赛而设计，但是国际汽联规定其只能参加原型车组别的比赛，也就是专为比赛而打造的车型组别。
这意味着，该新型320马力双座赛车的胜算并不大。 1964年底，这辆底盘编号为05893的赛车建造完成，它也是第六辆250 LM，并首先交付给位于康涅狄格州的Luigi Chinetti Motors公司。
虽然这辆车最初作为可以合法上路的车型出售给私人车主，但很快又被Chinetti回购，并由他运营且获得法拉利支持的北美赛车队（North American Racing Team）进行改装，以便投入比赛。其中一项显著升级是由车身设计师皮耶罗·德罗戈（Piero Drogo）打造的车鼻设计，加长的车鼻更符合空气动力学原理。

底盘编号 05893 完全符合当年的原始规格，甚至配备了匹配编号的 V12 发动机和变速箱

尽管对手是福特和法拉利等厂商旗下速度更快的原型车，但是21号250 LM在勒芒首秀中出人意料地取得了胜利，它从第21小时起就一直轻松领先。另外两辆法拉利赛车也登上了领奖台，进一步彰显法拉利当年的霸主地位。然而，当格里高利和林特庆祝胜利时，没人会想到，这将是法拉利在接下来的58年中获得的最后一个勒芒冠军。 这辆非凡的250 LM赛车又参加了两次勒芒赛事，并三次出战戴通纳24小时耐力赛，1970年，印第安纳波利斯赛车博物馆将其购入。
自此，该赛车一直由博物馆悉心保管，并且仍然保留原厂的3.3升Tipo 211发动机和Type-564-940变速箱。直到最近，它荣归费奥拉诺赛道，与两辆战绩辉煌的法拉利499P一同绕场亮相。

250 LM 仍然是一辆合法上路的赛车，并在造访马拉内罗期间畅游了艾米利亚·罗马涅的乡间

所有曾为法拉利赢得勒芒冠军的车手都热情到场，一睹250 LM的风采，其中包括在2023年驾驶51号赛车夺冠的亚历桑德罗·皮尔·吉迪（Alessandro Pier Guidi）、詹姆斯·卡拉多（James Calado）和安东尼奥·吉奥维纳齐（Antonio Giovinazzi），以及在最近一届勒芒比赛中驾驶50号赛车夺冠的尼克拉斯·尼尔森（Nicklas Nielsen）、米格尔·莫利纳（Miguel Molina）和安东尼奥·福科（Antonio Fuoco）。

亚历桑德罗·皮尔·吉迪在驾驶250 LM时说道：“之前的车手曾驾驶这样的赛车征战勒芒，真是需要极大的勇气。想到他们曾驾驭这样的‘怪兽’所取得的成就，不由让人感叹，他们是真正的英雄！”

在2月5日举行的RM苏富比复古车展拍卖会上，底盘编号为05893的赛车无疑备受全球资深收藏家的关注。拍卖的部分收益将捐赠给法拉利指定的国际教育项目，这辆与众不同的250 LM赛车以这一值得称道的方式来纪念它在勒芒夺冠60周年。