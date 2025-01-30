所有曾为法拉利赢得勒芒冠军的车手都热情到场，一睹250 LM的风采，其中包括在2023年驾驶51号赛车夺冠的亚历桑德罗·皮尔·吉迪（Alessandro Pier Guidi）、詹姆斯·卡拉多（James Calado）和安东尼奥·吉奥维纳齐（Antonio Giovinazzi），以及在最近一届勒芒比赛中驾驶50号赛车夺冠的尼克拉斯·尼尔森（Nicklas Nielsen）、米格尔·莫利纳（Miguel Molina）和安东尼奥·福科（Antonio Fuoco）。

亚历桑德罗·皮尔·吉迪在驾驶250 LM时说道：“之前的车手曾驾驶这样的赛车征战勒芒，真是需要极大的勇气。想到他们曾驾驭这样的‘怪兽’所取得的成就，不由让人感叹，他们是真正的英雄！”

在2月5日举行的RM苏富比复古车展拍卖会上，底盘编号为05893的赛车无疑备受全球资深收藏家的关注。拍卖的部分收益将捐赠给法拉利指定的国际教育项目，这辆与众不同的250 LM赛车以这一值得称道的方式来纪念它在勒芒夺冠60周年。