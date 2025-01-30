在1965年勒芒比赛中获得冠军的法拉利赛车重返费奥拉诺，与2023年和2024年的冠军赛车499P齐聚一堂
2023年，法拉利499P在勒芒24小时耐力赛中首次蝉联冠军，这标志着，继法拉利250 LM在1965年获胜之后，法拉利首次重返萨尔特赛道的王者之巅。
当年那款赛车由法拉利工厂所支持的北美赛车队（NART - North American Racing Team）运营，几乎一直在美国使用。但最近，两个时代的赛车齐聚费奥拉诺赛道，两辆在勒芒夺冠的499P赛车与前辈赛车250 LM一起进行了跑圈展示，以庆祝这一历史性的时刻。
这辆底盘编号为05893的赛车曾由马斯腾·格里高利（Masten Gregory）和约亨·林特（Jochen Rindt）驾驶，连续五次为法拉利赢得勒芒冠军。近日，这辆赛车短暂造访费奥拉诺赛道，随后将于2月5日由RM苏富比拍卖行在巴黎复古车展（Retromobile）上进行拍卖。
所有曾为法拉利赢得勒芒冠军的车手都热情到场，一睹250 LM的风采，其中包括在2023年驾驶51号赛车夺冠的亚历桑德罗·皮尔·吉迪（Alessandro Pier Guidi）、詹姆斯·卡拉多（James Calado）和安东尼奥·吉奥维纳齐（Antonio Giovinazzi），以及在最近一届勒芒比赛中驾驶50号赛车夺冠的尼克拉斯·尼尔森（Nicklas Nielsen）、米格尔·莫利纳（Miguel Molina）和安东尼奥·福科（Antonio Fuoco）。
亚历桑德罗·皮尔·吉迪在驾驶250 LM时说道：“之前的车手曾驾驶这样的赛车征战勒芒，真是需要极大的勇气。想到他们曾驾驭这样的‘怪兽’所取得的成就，不由让人感叹，他们是真正的英雄！”
在2月5日举行的RM苏富比复古车展拍卖会上，底盘编号为05893的赛车无疑备受全球资深收藏家的关注。拍卖的部分收益将捐赠给法拉利指定的国际教育项目，这辆与众不同的250 LM赛车以这一值得称道的方式来纪念它在勒芒夺冠60周年。