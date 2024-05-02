高达830马力、9,500 rpm转速，和先进的电子设备，这款跑车的设计灵感源自五、六十年代的一些Gran Turismo车型。虽然与最早的版本相比，这款跑车已经有了巨大的转变，但 12 缸所产生的惊心动魄的轰鸣声和永恒的线条还是证明了：法拉利汽车可以同时具备强大功能与动人外观。12Cilindri 集跃马运动性、经典和优雅三大特色于一身，在其简洁和谐的车体外观之下，内部更配备许多创新解决方案，如主动式空气动力学系统、带有两个应用航空科技的独立附件，8速DCT变速箱、四轮独立转向和先进的电子设备，如吸气扭矩塑形系统，ABS Evo 和侧滑控制 8.0。
于法拉利 812 Competizione 之上已采用了这一标志性动力装置，并汲取一级方程式赛车运动的经验，对其加强改进，例如采用了滑动部件，以更有效地管理气门升程曲线等。连杆和活塞分别采用了钛合金和铝合金材质，以减轻重量和惯性，并且进一步提高速度和音效。进气系统采用可变几何形状的喇叭口，该系统经过重新设计，可调节高频与排气歧管发出的低频完美融合，为车内乘客提供马拉内罗 V12 发动机特有的美妙音色。也提供更上层楼的驾驶体验：如果您乘坐法拉利 12Cilindri Spider，也可以 在此敞篷车款听到 V12 发动机的美妙轰鸣声，与迈阿密的独特环境相映生辉。
这著名的发动机不仅提供听觉上的享受：倒置的 cofango（一体式发动机罩挡泥板等部件）增强了其形状和比例，与法拉利 12Cilindri 简洁紧凑的线条完美契合。汽车外观的呈现方式注重功能性，将源自航空科技的典型三角翼与精致造型巧妙结合，这种风格虽然已在运用在过去的车型上，虽不算怀旧复古，却又充满了不朽的感性。12Cilindri 就是如此令人感动：正如法拉利首席产品开发官 Gianmaria Fulgenzi 经常形容道：“传统的精髓融入了新的风格、优雅......并且和每一次换挡都会让人心潮澎湃！”