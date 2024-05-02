于法拉利 812 Competizione 之上已采用了这一标志性动力装置，并汲取一级方程式赛车运动的经验，对其加强改进，例如采用了滑动部件，以更有效地管理气门升程曲线等。连杆和活塞分别采用了钛合金和铝合金材质，以减轻重量和惯性，并且进一步提高速度和音效。进气系统采用可变几何形状的喇叭口，该系统经过重新设计，可调节高频与排气歧管发出的低频完美融合，为车内乘客提供马拉内罗 V12 发动机特有的美妙音色。也提供更上层楼的驾驶体验：如果您乘坐法拉利 12Cilindri Spider，也可以 在此敞篷车款听到 V12 发动机的美妙轰鸣声，与迈阿密的独特环境相映生辉。