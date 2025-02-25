12Cilindri Spider 是让敞篷车迷梦想成真之作

从12Cilindri Spider 车名可以知道该车是法拉利早期车型中的最新款，而时代越久远，我们就更加为之着迷。怀旧之情在所难免，但从其他各个方面来看，它的确是一款令人激动的先进汽车。它的外观十分迷人，单件式发动机盖和前挡泥板（所谓的 "cofango"）没有多余的线条或装饰，同时巧妙地沿用了六十年代末期推出的 365 GTB4特性。前大灯优雅顺畅地随着气派长线条设计中浮现出来，这种简约的设计与车尾的镜面效果如出一辙。法拉利设计中心 Centro Stile 完善地满足法拉利在工程和空气动力学方面的巨大需求，同时也借鉴了艺术、建筑和航空等领域的知识。

Spider 敞篷标志性设计是其可伸缩硬顶，它赋予了 12Cilindri Spider 与众不同的美感。每个座椅后方的翼板都具有强烈的视觉冲击力，并可同步向上移动，以容纳车顶装置，在时速高达 45 公里/小时的情况下，可在 14 秒内折叠收起。当车顶收起时，位于翼板顶部的隐蔽式空气动力学装置可使车尾的气流更加顺畅，并减少驾驶舱内的乱流。



