12Cilindri Spider 是让敞篷车迷梦想成真之作

很少有什么车型能比由 12 缸发动机驱动的法拉利跑车更令人心动。也许，除了能提供敞篷功能的同级车款之外。我们现在位于葡萄牙首都里斯本近郊的卡斯卡伊斯（Cascais），这是一个以欧洲最佳冲浪地点而闻名的海滨度假胜地，同时也是一条充满挑战地形路线的所在地。值得庆幸的是，在这里连冬日也有明媚的阳光。
从12Cilindri Spider 车名可以知道该车是法拉利早期车型中的最新款，而时代越久远，我们就更加为之着迷。怀旧之情在所难免，但从其他各个方面来看，它的确是一款令人激动的先进汽车。它的外观十分迷人，单件式发动机盖和前挡泥板（所谓的 "cofango"）没有多余的线条或装饰，同时巧妙地沿用了六十年代末期推出的 365 GTB4特性。前大灯优雅顺畅地随着气派长线条设计中浮现出来，这种简约的设计与车尾的镜面效果如出一辙。法拉利设计中心 Centro Stile 完善地满足法拉利在工程和空气动力学方面的巨大需求，同时也借鉴了艺术、建筑和航空等领域的知识。
Spider 敞篷标志性设计是其可伸缩硬顶，它赋予了 12Cilindri Spider 与众不同的美感。每个座椅后方的翼板都具有强烈的视觉冲击力，并可同步向上移动，以容纳车顶装置，在时速高达 45 公里/小时的情况下，可在 14 秒内折叠收起。当车顶收起时，位于翼板顶部的隐蔽式空气动力学装置可使车尾的气流更加顺畅，并减少驾驶舱内的乱流。
它非常高效。该车搭载了核心部件 6.5 升 V12 发动机，在经过全新改进后转速为 9250 转/分时可输出 830 cv 的动力，但转速可略高于此值。由于法规限制，在噪音方面受到一些抑制，但却不会影响其音效，一样令人赞叹不已。它的转向线性而精确，线控制动系统经过完美校准，于是提供最佳手感。该车性能卓越，从静止到时速一百公里加速仅需 2.95 秒，最高时速约为 340 公里/小时。
在其他方面，12Cilindri Spider 也展现了法拉利巧妙地将硬件与最新软件融为一体的能力。吸气扭矩调节（ATS）重塑了三档和四档的扭矩曲线，以增加操控中档的感觉。法拉利的侧滑控制系统（Side Slip Control）现已升级到 8.0 版，与牵引力控制系统、一系列复杂的传感器和虚拟短轴距（3.0）一起创造了奇迹。这一切都为这款车提供了不受限于车身尺寸的优雅和平衡，尽管在极限状态下也具备超乎想象的优异操控性。此外，F12tdf 和 812 Competizione 也采用了主动式后轴构造，用于控制偏航和提高灵活性，这是对沿用于 F12tdf 和 812 Competizione 之上系统的改进。
12Cilindri Spider 更是代表了一款经典 GT，比以往任何时候都更加注重舒适性以及长途驾驶性能。双档变速箱增加了一个传动比，因此在高速公路上行驶时非常轻松，而经过重新设计的人机界面内装也增强了这种感觉。12Cilindri Spider 在双门跑车形式下充满激情，而在 Spider 敞篷形式下，让跑车增添了另一个全新的维度。沿着葡萄牙的海岸线，您甚至不需要真的驾驶就能享受到该车的种种好处…